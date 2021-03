Samedi, jour de la Journée des forces armées, le général Min Aung Hlaing, commandant en chef et instigateur du coup d’État, a prononcé un discours dans lequel il s’engageait à «protéger les gens de tout danger». Alors que les chars et les soldats au pas d’oie défilaient dans les larges avenues de Naypyidaw, la capitale remplie de bunkers construite par une junte antérieure, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants et des passants, et plus de 40 villes ont été victimes de violence.

L’effet cumulatif est une vision du monde soutenue, dans laquelle les ordres de tuer des civils non armés doivent être suivis sans conteste. Bien que les soldats disent qu’il y a un certain mécontentement à l’égard du coup d’État, ils considèrent qu’une rupture totale des rangs est improbable. Cela rend plus probable l’effusion de sang dans les jours et les mois à venir.

