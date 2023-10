En août, des avions de combat chinois ont décollé de la côte est de la Chine et ont survolé le détroit de Taiwan pour participer à des exercices militaires avec des navires de guerre chinois autour de l’île autonome de Taiwan.

Le Parti communiste chinois (PCC) s’est engagé à unifier Taiwan avec la Chine continentale et la mobilisation d’avions et de navires fait partie d’exercices militaires de plus en plus fréquents alors que Pékin pratique le recours à la force pour mettre fin à la séparation de Taiwan – si cela s’avère nécessaire.

Un mois avant les exercices, le dirigeant chinois Xi Jinping avait visité le quartier général régional de l’armée à Nanjing et avait expliqué à ses forces armées qu’elles avaient besoin de courage et de capacité à se battre.

Xi a déclaré qu’une planification de guerre améliorée, une structure de commandement renforcée et un entraînement intensifié garantiraient que l’armée chinoise pourrait non seulement combattre mais aussi gagner dans un combat avec Taiwan.

Taiwan n’est pas le seul rival que la Chine considère en termes de conflit futur. L’Occident est également dans le collimateur de Pékin.

Mais certains membres de l’Armée populaire de libération de Chine ne partagent pas les mêmes préoccupations que les dirigeants politiques de leur pays en termes d’ennemis potentiels, ont déclaré à Al Jazeera des amis et des proches de membres des forces armées du pays.

« Dans un sens plus large, le président Xi souhaite que la Chine soit préparée à une lutte contre le soi-disant monde occidental », a déclaré Christina Chen, chercheuse au groupe de réflexion taïwanais sur la sécurité, l’Institut pour la recherche sur la défense nationale et la sécurité (INDSR).

« Une Chine forte menacera leur puissance »

La société chinoise a été témoin d’une montée du nationalisme et du sentiment anti-occidental ces dernières années.

Les entreprises occidentales ont éprouvé des difficultés face aux nouvelles restrictions gouvernementales sur leurs pratiques commerciales et le public est de plus en plus méfiant et hostile à l’égard des entités et influences étrangères.

Dans l’armée, l’hostilité envers l’Occident est également inculquée aux recrues.

Song Chun* de Zhanjiang, dans le sud de la Chine, a déclaré à Al Jazeera que, depuis qu’elle a rejoint l’armée, son cousin estime désormais que la Chine doit être beaucoup plus agressive envers les séparatistes de Taiwan et les États-Unis.

« Il m’a également dit que l’Occident, et en particulier les États-Unis, voulaient affaiblir la Chine parce qu’ils craignent qu’une Chine forte ne menace leur puissance », a déclaré l’homme de 36 ans.

Mais l’armée n’est pas monolithique. Les parents et amis des membres actuels et anciens de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine ont déclaré à Al Jazeera que certains membres de l’armée chinoise ne sont pas d’accord avec l’idée de présenter l’Occident comme le principal ennemi de Pékin et de préparer le pays à de futurs conflits qu’il pourrait ne pas gagner.

Selena Fu de Quanzhou, dans l’est de la Chine, a un cousin et un oncle militaires. Comme beaucoup de personnes en Chine, a déclaré Fu, aucun d’eux n’a d’opinions hostiles à l’égard de Taiwan ou des pays occidentaux.

Même si de tels sentiments ne seraient pas les bienvenus parmi les dirigeants de l’APL et du gouvernement central, la femme de 29 ans estime que ses deux proches ne sont pas les seuls à avoir une opinion positive de l’Occident ni à être sceptiques quant à la possibilité d’une victoire si les tensions se transforment en conflit avec l’Occident. les Etats Unis.

« Il y a des officiers, comme eux, qui croient aussi que si la guerre éclate, l’armée chinoise ne gagnera pas », a déclaré Fu.

Mais l’armée chinoise veut que ses officiers et ses recrues « croient ce qu’ils leur disent de croire », a-t-elle déclaré.

Yang Zi, doctorant à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, dont les recherches se sont concentrées sur les questions de sécurité chinoises, a convenu qu’il existe des points de vue divergents sur les menaces stratégiques parmi le personnel des forces armées chinoises.

Cela a conduit Xi à lancer de nombreuses « campagnes d’endoctrinement » pour garantir que les membres de l’armée alignent leur réflexion sur les vues de la Commission militaire centrale sur les menaces extérieures, a déclaré Zi à Al Jazeera.

Mais de telles campagnes d’endoctrinement n’ont pas réussi à aligner les opinions d’officiers comme l’oncle et le cousin de Fu sur celles de la direction centrale.

« Ils ne voient personne chercher à envahir la Chine, cela n’a donc aucun sens que l’armée chinoise doive être prête à se battre maintenant », a-t-elle déclaré.

Son oncle est en poste dans une base navale à Fuzhou et Fu le décrit comme quelqu’un qui a généralement une vision plutôt positive du monde occidental.

« Et il reste toujours en contact avec quelques amis américains qu’il a rencontrés quand il était plus jeune », a-t-elle déclaré.

Fu insiste sur le fait que les relations de son oncle avec des amis aux États-Unis ne le rendent pas antipatriotique.

« Il ne veut pas qu’une guerre éclate entre l’Amérique et la Chine et il pense que la meilleure façon d’y parvenir est de maintenir les relations », a-t-elle déclaré.

L’armée chinoise « sert un parti politique, pas la nation »

James Shih, de Wuhan, a un ami proche qui travaille dans la logistique militaire chinoise en tant que coordinateur des approvisionnements.

Comme l’oncle et le cousin de Fu, l’ami de Shih ne considère pas les pays occidentaux comme une menace pour la Chine et considère comme une erreur que la Chine ait mis fin à la plupart de ses engagements militaires avec Washington après la visite à Taiwan l’année dernière, alors présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, exaspérant Pékin.

Selon Shih, son ami estime que l’armée chinoise fonctionnerait mieux et se développerait plus rapidement si elle avait accès aux expériences étrangères.

« Il m’a dit qu’une menace bien plus grande pour la Chine était l’absence de coopération avec l’Occident, car il serait plus difficile pour l’armée chinoise de se moderniser », a expliqué Shih.

Selon Yang de l’Université de Nanyang, Xi craint que des officiers aux perspectives aussi divergentes ne se regroupent en une faction qui pourrait remettre en cause son emprise sur l’armée chinoise.

Après tout, l’APL a été fondée principalement pour fournir un soutien militaire inconditionnel au PCC.

« Contrairement à d’autres pays, l’armée chinoise est au service d’un parti politique, pas de la nation », a déclaré Chen de l’INDSR.

La destitution de l’influent général à la retraite de l’armée de l’air de l’APL, Liu Yazhou, qui plaidait en faveur de réformes politiques et mettait en garde contre une invasion de Taiwan, illustre la position de tolérance zéro de Xi à l’égard des opinions dissidentes, selon Yang.

Liu Yazhou et Xu Zhongbo ont été démis de leurs fonctions dirigeantes au sein de la force de fusée d’élite militaire qui supervise les missiles conventionnels et nucléaires de la Chine.

Le mois suivant, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a disparu de la scène publique.

Selon Chen, de tels bouleversements indiquent que Xi ne fait pas entièrement confiance aux forces armées chinoises. D’une certaine manière, ce sentiment est réciproque, selon Fu de Quanzhou.

« Les militaires comme mon oncle et mon cousin ne croient pas que le gouvernement puisse mener la Chine à la victoire lors d’une éventuelle invasion de Taiwan », a déclaré Fu.

Shih de Wuhan est d’accord, soulignant que la pression de Pékin ne fera que pousser Taiwan et les États-Unis à se rapprocher à l’avenir.

En termes d’adversaires, l’ami de Shih au sein des forces armées chinoises estime également que les États-Unis ont « beaucoup d’alliés et beaucoup plus d’expérience en matière de combat que la Chine ».

Les États-Unis ont participé à plusieurs engagements militaires au cours des dernières décennies, tandis que l’APL n’a pas participé à de véritables combats depuis sa courte guerre frontalière contre le Vietnam en 1979.

L’ami de Shih ne croit pas que la Chine gagnera si elle entame un combat avec Taiwan, qui est soutenu par les États-Unis et leurs alliés.

Fu est d’accord, racontant comment son oncle officier lui a un jour récité une citation du célèbre général chinois Sun Tzu, qui vivait au 6ème siècle avant JC :

« Si une bataille ne peut être gagnée, ne la combattez pas. »

« Mon oncle pense que ces mots s’appliquent aujourd’hui dans le détroit de Taiwan », a déclaré Fu.

« Alors pourquoi se préparer à une bataille pour Taïwan que nous allons perdre ?

*Les noms des sources ont été modifiés pour respecter leurs demandes d’anonymat étant donné la sensibilité du sujet.