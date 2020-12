Le surfeur a pu pagayer à terre en tenant toujours sa planche et a marché sur environ 300 mètres le long de la plage jusqu’à un parking, où il a finalement trouvé l’aide d’un autre surfeur. Ils se sont dirigés vers un hôpital voisin et ont fini par rencontrer l’ambulance en chemin.

M. Lynch a été cohérent tout au long, a déclaré M. Rushby, et a maintenu des conversations avec lui et les autres ambulanciers paramédicaux.

Se remettant d’une intervention chirurgicale d’urgence dans son lit d’hôpital, M. Lynch a écrit une déclaration remerciant le personnel médical d’urgence et disant qu’il se sentait «incroyablement chanceux et reconnaissant».

Les eaux autour de l’Australie du Sud comptent cinq espèces de requins qui sont considérées comme potentiellement dangereuses, selon le Département des industries primaires et des régions de la région, et l’autorité a connecté 33 observations de requins depuis le début de l’année.

Mais l’attaque du grand requin blanc – le plus grand poisson prédateur du monde et l’une des espèces de requins les plus associées aux attaques non provoquées sur les humains – a été la première sur l’île Kangourou en 15 ans, 9Actualités Adélaïde signalé.

Les autorités locales fermé plage D’Estrees Bay après l’attaque, le public a été invité à éviter la zone.