Dans l’album de mariage d’Akshay Kumar-Twinkle Khanna, découvrez leurs photos virales inédites ! | Buzz News

New Delhi : la superstar de Bollywood Akshay Kumar et l’actrice devenue auteur Twinkle Khanna se sont mariés le 17 janvier 2001. Le couple puissant s’est marié avec seulement la famille et des amis proches présents. Après deux décennies, leur album de mariage est désormais viral !

Alors que leur anniversaire de mariage n’est pas au coin de la rue, quelques-unes de leurs photos inédites ont trouvé leur chemin sur Internet. Regarde:

Akshay Kumar et Twinkle Khanna ont enfilé des vêtements traditionnels, l’air absolument magnifique. Twinkle portait un magnifique lehenga de mariage rouge avec des bijoux en or exquis tandis qu’Akki berçait un sherwani blanc avec une étole rouge.

Peu de gens savent que le duo s’est marié dans la résidence du créateur de talent Abu Jani-Sandeep Khosla à Mumbai. Tous deux sont sortis ensemble quelques années, avant de se marier, enfin. Le couple a deux enfants – son fils Aarav et sa fille Nitara. Aarav étudie actuellement au Royaume-Uni.

Twinkle Khanna est connu pour appeler un chat un chat. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour ses écrits satiriques ces derniers temps. Elle est également une fervente utilisatrice des médias sociaux et continue de partager des anecdotes intéressantes.

Alors qu’Akshay est un homme occupé avec des films comme « Ram Setu », « Bellbottom », Atrangi Re et Hera Pheri 3 dans son chaton.