Dans l’Afghanistan reculé, scènes d’un tremblement de terre meurtrier

L’espoir de retrouver d’autres survivants s’est évanoui un jour après qu’un tremblement de terre meurtrier a frappé l’est de l’Afghanistan, les pires dégâts étant apparemment concentrés dans la province reculée et montagneuse de Paktika. Les responsables provinciaux ont déclaré qu’au moins 1 000 personnes avaient été tuées, tandis que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a estimé que 770 personnes avaient été tuées et 1 440 personnes avaient été blessées dans le séisme de magnitude 5,9, et a averti que ces chiffres étaient très susceptibles de monter.

A Gayan, l’un des districts les plus durement touchés de la province, l’agence a déclaré que 1 500 maisons avaient été endommagées ou détruites.

Ces images montrent l’ampleur initiale des dégâts et les efforts de secours, qui, selon les responsables, s’amenuisent.