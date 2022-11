Dans l’affluent Greenwich, c’est les républicains contre les “trumplicans”

Il y avait le besoin perçu de défendre l’inclusion des blancs dans Greenwich à majorité blanche, par exemple. Et la fois où Mme MacGillivray, en s’opposant aux athlètes transgenres dans les sports scolaires, a déclaré à la commission scolaire que les hommes de son équipe de ski universitaire étaient toujours plus forts et plus rapides – et «même l’un des coureurs de ski masculins» qui était «gay», elle a dit, “a skié n’importe quelle fille ou femme sur l’hippodrome à chaque fois.”

Il y a aussi le lien du comité avec les Greenwich Patriots, un groupe d’extrême droite qui ressemble parfois à l’identité du comité municipal. Les Patriots soutiennent que les vaccins Covid-19 ne sont pas sûrs, s’élèvent contre les «contenus hautement sexualisés, pornographiques et grossiers» dans les écoles, et servent de conduit à M. Trump, faisant la promotion de ses événements et partageant son affirmation spécieuse selon laquelle l’élection de 2020 était volé.

“Au cas où vous vous poseriez la question”, a un jour indiqué le bulletin quotidien du groupe, “la fraude électorale était endémique lors des élections de 2020 dans les 50 États, y compris dans le Connecticut”.

Faux. Plus de 1,8 million d’habitants du Connecticut ont voté aux élections de 2020, mais la commission d’application des élections de l’État n’a reçu que 31 plaintes alléguant des irrégularités. Trois ont abouti à des amendes, les autres ont été rejetées, en attente ou jugées non concluantes.

Un autre type de plate-forme

L’une des façons dont le comité municipal a rompu son passé modéré a été de refuser de participer aux débats des candidats parrainés par la Ligue des électrices de Greenwich. La section locale de la ligue était «clairement biaisée» et dominée par les démocrates, a déclaré Mme MacGillivray, avec une tendance à adopter «des positions stridentes et vocales sur des questions politiques» comme les règles de vote.

Le président du chapitre, Sandy Waters, un ancien membre républicain de la commission scolaire de Greenwich, a contesté chaque point. Le statut à but non lucratif de l’organisation non partisane lui permet de soutenir des questions politiques telles que le vote anticipé, a-t-elle déclaré, et la décision des républicains de ne pas participer a entravé la poursuite d’un électorat informé.