Dans l’affaire secrète de Matt Hancock avec Gina Coladangelo alors que l’ancien secrétaire à la Santé revit le moment qu’il a dit à sa femme et à ses enfants

MATT Hancock a appelé au “pardon” après avoir enfreint les règles de Covid lors de sa liaison secrète avec Gina Coladangelo.

L’ancien secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que “je ne suis qu’un humain” alors qu’il s’ouvrait sur le rendez-vous, ce qui l’a forcé à démissionner de son rôle au Cabinet.

Matt Hancock s’est confié sur sa liaison avec Gina 1 crédit

Hancock a également raconté comment lui et Gina ont enduré 18 mois “horriblement horribles” depuis ce qu’il a qualifié d'”affaire de coeur”. [love affair]”.

S’adressant au Mail après son passage dans I’m a Celebrity, il a déclaré: “Cela a été absolument horrible, surtout pour Gina.

“J’ai eu un seau absolu de merde versé sur ma tête.”

Le Sun a publié des séquences vidéo de Hancock et Gina embrassant passionnément son bureau alors que Covid s’emparait du Royaume-Uni.

Il a admis que son jugement politique était “faux”, mais a déclaré qu’il était “profondément amoureux” de l’aide.

Hancock a révélé qu’ils “avaient lutté avec leur conscience” pendant six semaines avant de décider qu’ils voulaient “faire une vie ensemble”.

Il a raconté comment après avoir appris que l’affaire serait rendue publique, il avait dû en informer Boris Johnson.

Le député est ensuite rentré chez lui pour le dire à sa femme Martha, avec qui il a trois enfants.

Hancock a déclaré: “Je veux le pardon pour l’erreur que j’ai commise, l’échec du leadership à la fin de la pandémie lorsque je suis tombé amoureux de Gina et que j’ai rompu les conseils que j’avais signés.

“Je veux le pardon pour l’erreur humaine que j’ai commise… mais je ne demande pas pardon pour la façon dont j’ai géré la pandémie.

“Je me suis réveillé chaque matin, déterminé à faire de mon mieux dans les circonstances les plus impossibles jusqu’à ce que j’aie besoin d’aller me coucher le soir. Je l’ai fait pendant 18 mois.

“Il y a une bonne explication honnête pour chaque décision que j’ai prise, qu’elle se soit avérée juste ou non.”

Hancock a démissionné après que l’affaire a été révélée

