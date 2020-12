La décision du tribunal d’entendre l’affaire un autre jour est intervenue après une audience de 10 heures qui a été fermée au public, bien que le procureur et l’accusé aient tous deux appelé à un procès public. Les censeurs ont travaillé pendant la journée pour nettoyer de nombreuses discussions – mais pas toutes – sur l’affaire qui ont éclairé les médias sociaux. Le procès et la manifestation devant le palais de justice n’ont pas été rapportés jeudi dans les médias d’État. Un rapport du magazine indépendant d’informations financières Caijing a été supprimé peu de temps après sa publication.

Pour Zhou et ses partisans, qui considéraient le procès comme un baromètre des progrès de l’égalité des sexes en Chine, les perspectives étaient sombres, mais elles ont laissé une petite marque dans l’histoire.

Li Tingting a attendu dans la froide soirée de mercredi avec 100 autres pendant des heures avant que Zhou, également connu sous le surnom de «Xianzi», ne sorte du palais de justice. Zhou a déclaré que ses avocats avaient demandé aux juges de se rétracter et d’ajourner. C’était une tactique de garde pour une défaite probable, a déclaré Li. L’affaire pourrait reprendre dans quelques semaines.

«La foule était calme, mais nous ne nous sentons pas trop pessimistes», a déclaré Li, une militante féministe réputée. « Le verdict n’est pas important. Ce qui était important pour notre mouvement, c’était le moment, le procès, l’implication de personnes qui se rassemblaient physiquement de tout le pays et les fondations que nous avons posées. »

Zhou a choqué la Chine en 2018 avec des allégations contre l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision chinoise. Inspiré par des femmes qui se sont manifestées pour accuser le magnat hollywoodien Harvey Weinstein d’agression sexuelle, Zhou a publié un essai accusant Zhu, l’hôte d’un programme d’entretiens de célébrités populaires et membre d’un organe consultatif politique de haut niveau auprès du gouvernement chinois. à tâtons et embrassant de force un vestiaire en 2016 alors qu’elle était stagiaire de 23 ans dans son émission sur la télévision centrale de Chine. Zhu a nié l’accusation et a poursuivi Zhou, qui veut des excuses publiques et 7 600 $ de dommages et intérêts, pour diffamation.

Alors que le mouvement #MeToo a parcouru le monde ces dernières années, les allégations de Zhou ont éclaté en Chine. Elle a présenté les récits d’une accusation de police contemporaine qu’elle a déposée en 2016 et son cas a gagné du terrain en ligne alors qu’elle poursuivait un procès malgré un torrent d’autres accusations contre des hommes célèbres dans le monde à but non lucratif, universitaire et des affaires – et même un moine bouddhiste de premier plan. – sifflement, réglé à l’amiable ou réprimé par la censure.

Le procès de Zhou a toujours été un succès. Elle a déclaré que la police l’avait découragée de porter plainte en 2018. Le harcèlement sexuel chinois a rarement été évoqué pour Zhou, et les juges n’ont pris le parti des poursuites qu’une seule fois: l’année dernière, une travailleuse sociale de la province du Sichuan a poursuivi avec succès son employeur à but non lucratif. En juin, la Chine a adopté une loi précisant ce qui constitue du harcèlement sexuel.

Mercredi, les censeurs du gouvernement ont effacé les rapports de l’affaire sur le forum populaire Douban et WeChat, tandis que les partisans de Zhou ont inondé les plates-formes dans l’espoir que leur volume absolu surmonterait les algorithmes.

À l’extérieur du palais de justice, des policiers en civil marchaient parmi la foule. Des responsables en uniforme ont chassé les équipes de presse étrangères, demandant aux jeunes manifestants de cesser de tenir des pancartes ou de filmer des vidéos à partager sur les réseaux sociaux, ont déclaré les participants.

L’atmosphère était moins tendue que dans certains des cas politiquement sensibles de la Chine – et parfois amusante, a déclaré Li. À la tombée de la nuit, l’audience était passée à 100 personnes, et les partisans en ligne de Zhou à travers le pays – y compris un groupe central d’environ 2500 membres répartis dans cinq groupes de discussion – utilisaient des applications pour livrer du thé au lait et des hamburgers aux supporters. Un groupe de supporters est venu de Guangzhou, dans le sud de la Chine; certains sont partis la même nuit.

« L’affaire se terminerait probablement par une défaite à 99%, mais comme tout le monde a regardé et persisté à l’extérieur du palais de justice, au moins les juges ont retardé le résultat, nous avons donc une autre chance à ce 1% », a déclaré une femme qui a parlé à condition d’anonymat car elle organise un support en ligne pour Zhou, qui peut être politiquement sensible. « Il est difficile d’obtenir un procès équitable et ouvert en Chine, mais Xianzi a montré que vous pouvez emprunter la voie légale. Au moins vous avez une chance, même si ce n’est pas génial. »

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux jeudi matin, Zhou a déclaré qu’elle était épuisée mais que le combat n’était pas terminé. « Le bruit du marteau du juge à suspendre était le bruit causé par tous les amis venus de loin et qui attendaient à l’extérieur de la salle d’audience et se rassemblaient la nuit », a-t-elle déclaré. « Vous êtes toute la lumière, et pendant plus de 10 heures, nous avons comparu devant le tribunal comme un seul ».

De manière significative, le tribunal a accepté l’affaire du tout, a déclaré Lu Pin, une militante féministe de longue date qui a travaillé en Chine jusqu’en 2015, lorsque le gouvernement a détenu cinq de ses collègues alors qu’elle voyageait aux États-Unis, où elle vit maintenant.