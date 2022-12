Dans l’affaire contre le général Salvador Cienfuegos Zepeda

H-2 était un homme volatil au visage lunaire à peine connu en dehors de la pègre régionale. Ayant grandi à la périphérie de Mazatlán, la ville balnéaire de Sinaloa, il est devenu un sicaire, ou tueur à gages, pour les Mazatlecos, un gang local étroitement allié aux Beltráns, et plus tard apparu comme lieutenant d’Héctor Beltrán. Après l’arrestation du capo, H-2 et ses hommes « étaient comme des orphelins », m’a dit un ancien responsable mexicain. H-2 rassembla ses forces à Nayarit, un État coincé entre les bastions narcotiques de Sinaloa, Durango et Jalisco. Il s’est procuré de la gomme d’opium dans les hautes terres de l’est de Nayarit et a utilisé des relations BLO pour expédier de l’héroïne et d’autres drogues aux États-Unis. Pour autant que Beck et son équipe aient pu le dire, les H semblaient n’avoir aucun problème avec les autorités nayarites.

Le groupe de travail a agi avec prudence sur ce qu’il a appris. Les agents ont saisi une grosse cargaison de drogue mais ont retenu des actions qui pourraient compromettre leur surveillance. Ils ont senti qu’ils étaient sur une affaire exceptionnellement bonne. Les H transportaient beaucoup de drogue et tuaient beaucoup de gens. Ils étaient également négligents dans leurs communications. Même leurs “appels sales” – ceux dans lesquels ils discutaient d’activités criminelles – étaient rarement difficiles à déchiffrer.

Beck et son superviseur DEA, Scott Cahill, ont présenté leur dossier au bureau du procureur américain du Nevada, mais les procureurs n’étaient pas intéressés. Les cibles des agents étaient loin et les avocats pensaient que les juges fédéraux pourraient hésiter à autoriser les écoutes téléphoniques émanant d’un tribunal d’État. La section des stupéfiants et des drogues dangereuses du ministère de la Justice a également transmis l’affaire.

Cahill a exhorté son équipe à continuer à pousser. Puis, à l’été 2015, les agents ont eu une autre chance de faire valoir leur dossier : la division des opérations spéciales de la DEA les a invités à un rassemblement à huis clos d’agents fédéraux et de procureurs à San Diego. La réunion était centrée sur Guzmán et Sinaloa, mais Beck et l’analyste du renseignement de son équipe ont fait une brève présentation de leur gang peu connu de Nayarit. Dès qu’ils eurent fini, un homme grand et large d’épaules se précipita vers eux. Cahill pensait qu’il ressemblait à un collégien. Il s’est présenté comme Michael Robotti, un avocat américain adjoint pour le district oriental de New York, le district judiciaire de haut niveau basé au centre-ville de Brooklyn.

Robotti était au début de la trentaine et s’était déjà distingué parmi les jeunes procureurs acharnés du district de l’Est. Il était intelligent, organisé et glouton pendant de longues heures. Ses collègues le surnommaient affectueusement le Robot, mais ils voyaient en lui plus qu’un simple mordant. Après avoir rejoint l’unité internationale des stupéfiants au début de 2015, il s’est vu attribuer une pile de dossiers de Sinaloa, dont celui de Guzmán. Mais après que Guzmán a été repris par une équipe d’élite de Marines mexicains, le président Enrique Peña Nieto a insisté pour que le trafiquant soit poursuivi au Mexique. Robotti avait besoin d’un autre travail.

“Qui s’occupe de votre cas?” demanda-t-il à Cahill et Beck. “Je le veux.”

Les enquêteurs allaient bientôt commencer à voir Nayarit comme un microcosme du narco-État que les responsables de la sécurité américains craignaient depuis longtemps que le Mexique ne devienne. Son jeune gouverneur télégénique, Roberto Sandoval Castañeda, est arrivé au pouvoir en 2011 en tant que porte-drapeau du Parti révolutionnaire institutionnel, ou PRI. Le parti, qui a dominé la politique mexicaine jusqu’en 2000, tenait toujours Nayarit en main. La campagne de Sandoval promettait un retour à la stabilité du passé et la fin de la violence qui avait transformé la capitale endormie de l’État, Tepic, en l’une des villes les plus dangereuses du monde.

Nayarit était alors inondé dans le bain de sang de la guerre Sinaloa-BLO. Les corps mutilés de combattants, de flics et de passants innocents sont apparus au coin des rues et pendus aux viaducs des autoroutes. Sandoval a pris contact avec les frères Beltrán, avant d’obtenir la nomination du PRI, dira plus tard l’un des anciens assistants du gouverneur aux enquêteurs. Ils étaient présents dans l’État depuis des années, mais Sandoval, qui était alors le maire de Tepic, a proposé de les laisser fonctionner librement s’ils aidaient à financer sa campagne. Ils devaient juste garder leur violence au minimum.