Dans l’actualité : Schulze Scholar atteint 1 million de dollars de ventes grâce à une entreprise axée sur le développement durable – Salle de presse

Danielle Campeau, doyenne associée à la Schulze School of Entrepreneurship de l’Université St. Thomas, et John Costello, étudiant à la Schulze School, ont récemment parlé avec le Star Tribune de l’entreprise commerciale de Costello, qu’il a lancée au lycée.

Aujourd’hui étudiant à l’Université de St. Thomas, Costello concilie le fait d’être étudiant à temps plein et son entreprise, qui a généré jusqu’à présent plus d’un million de dollars de ventes…

Costello, qui a récemment eu 20 ans et est boursier Schulze Innovation Scholars à St. Thomas, obtiendra son diplôme en mai avec une double spécialisation en entrepreneuriat et en finance.

Les étudiants sélectionnés pour le programme participent à des programmes supplémentaires, notamment des sessions exclusives avec des anciens élèves et des entrepreneurs en série sur des sujets allant du capital-risque et du financement d’entreprises aux fusions et acquisitions, et bénéficient également d’un coaching.