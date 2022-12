Dans l’accord pour libérer Griner, Poutine a utilisé un levier familier : la douleur

Il n’y a aucune garantie que la stratégie fonctionnera. Bien que le président Biden ait cédé sur M. Bout, il n’a montré aucune inclination à céder sur le soutien des États-Unis à l’Ukraine. Les alliés européens de l’Amérique, tout en faisant face à des pressions politiques et économiques intérieures pour faire pression pour un compromis avec la Russie, sont restés à bord.

Face à cette solidarité occidentale, M. Poutine a signalé à plusieurs reprises cette semaine qu’il était prêt à continuer à se battre, malgré des reculs territoriaux embarrassants, des pertes russes que les États-Unis évaluent à plus de 100 000 et les sanctions de plus en plus étendues de l’Occident. Mercredi, il a averti que la guerre “pourrait être un long processus”. Et lors d’une cérémonie de remise de médailles au Kremlin pour les soldats jeudi, M. Poutine a insisté – à tort – sur le fait que c’était le gouvernement ukrainien qui commettait un «génocide», suggérant que les attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes se poursuivraient.

“Si nous faisons le moindre geste pour répondre, il y a du bruit, du vacarme et des clameurs dans tout l’univers”, a-t-il déclaré, flûte à champagne à la main, dans des propos diffusés à la télévision d’État. “Cela ne nous empêchera pas de remplir nos missions de combat.”