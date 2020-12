La guerre vicieuse entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet de l’enclave montagneuse contestée du Haut-Karabakh s’est installée dans une trêve tendue imposée par des troupes russes lourdement armées. Pour la Russie, longtemps un provocateur dans la région élargie du Caucase, le rôle de pacificateur est un changement – un nouveau test et une nouvelle opportunité pour un pays qui lutte pour maintenir son influence dans les anciennes terres soviétiques.

C’est M. Poutine, le président russe, qui, de toute évidence, a mis fin à la guerre qui a tué des milliers de personnes cet automne dans les combats les plus féroces que le sud du Caucase ait connus ce siècle. Mais il l’a fait en s’écartant du livre de jeu de la poigne de fer que la Russie a utilisé dans d’autres conflits régionaux dans la période post-soviétique, lorsqu’elle est intervenue militairement en Géorgie et en Ukraine tout en envahissant et annexant la Crimée.

Ces tactiques, qui ont aidé à transformer ces pays en adversaires implacables, semblent être tombées en désuétude au Kremlin, qui, selon les analystes, applique de plus en plus un mélange plus subtil de soft et de hard power.

La touche plus légère du Kremlin a été visible dans le récent soulèvement en Biélorussie, où la Russie s’est abstenue d’intervenir directement et n’a offert qu’un soutien tiède au président Aleksandr G.Lukashenko, dont la violence contre les manifestants exaspérait la population.

Dans les négociations pour mettre fin à la guerre récente, M. Poutine s’est appuyé sur la menace de la puissance militaire de la Russie, forçant des concessions des deux côtés du conflit mais gagnant une confiance réticente dans les camps rivaux. La Russie a une alliance de défense mutuelle avec l’Arménie, mais M. Poutine a insisté sur le fait que cela ne s’appliquait pas au Haut-Karabakh. Il a maintenu des liens personnels étroits avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.