Dans la zone crépusculaire de l’océan, ce plongeur découvre de nouvelles espèces dynamiques

C’est un monde d’inconnu, mais dans certaines eaux tropicales et subtropicales, les récifs coralliens prospèrent. Très peu de scientifiques se sont aventurés dans ces récifs profonds, connus techniquement sous le nom d’écosystèmes coralliens mésophotiques, ce qui signifie “lumière moyenne”, et beaucoup ont supposé que le manque de lumière et de températures froides signifiait que peu d’espèces pouvaient y exister.

Mais un scientifique a plongé dans les profondeurs d’encre pour montrer qu’il y a beaucoup plus de vie là-bas qu’on ne le pensait au départ.

“Quand vous vous approchez de près, c’est un écosystème très coloré”, explique Luiz Rocha, ichtyologiste brésilien (une personne qui étudie les poissons) et co-directeur de l’initiative Hope for Reefs à l’Académie des sciences de Californie. “Il existe de nombreuses sortes de poissons et beaucoup d’entre eux sont inconnus.”

Rocha, dont les études se concentrent sur la vie océanique entre 200 et 500 pieds de profondeur, a été attirée par les récifs de la zone crépusculaire en raison de leur mystère. “Chaque plongée que nous faisons dans ces profondeurs (conduit à) une nouvelle découverte”, dit-il.

À ce jour, il a identifié une trentaine de nouvelles espèces, d’un napoléon pourpre nommé d’après la nation mythique de Wakanda, à l’aphrodite Tosanoides, un poisson de récif rose et jaune nommé d’après la déesse grecque de l’amour. Mais ses explorations en haute mer ont également prouvé que ces récifs et les espèces aux couleurs de l’arc-en-ciel qui les parcourent sont menacés. Sa mission est de les protéger.

Plonger dans

Entrer dans la zone crépusculaire n’est pas une mince affaire. Bien qu’il puisse être atteint par sous-marin, ce serait une façon maladroite d’étudier les poissons qui entrent et sortent de l’ombre, dit Rocha, en le comparant à l’étude des oiseaux dans une forêt tropicale avec un hélicoptère.

Au lieu de cela, il plonge, mais plus il descend profondément, plus cela devient dangereux. La plongée récréative est plafonnée à 130 pieds pour des raisons de sécurité, mais Rocha plonge jusqu’à 500 pieds. Pour ce faire, il faut une concentration profonde, un entraînement technique intense et une forte dose de bravoure.

“Ce qui rend vraiment cette recherche spéciale, c’est qu’il n’y a qu’une poignée de scientifiques dans le monde qui font cela”, dit-il.

Rocha plonge généralement en groupe avec deux scientifiques et un responsable de la sécurité. Ils passent des heures à préparer le kit, à s’assurer que chaque pièce d’équipement fonctionne bien et qu’ils sont équipés pour faire face aux urgences sous-marines. Les plongeurs doivent utiliser des recycleurs, qui recyclent le gaz expiré par le plongeur, et un gaz respiratoire spécial contenant de l’hélium, sans danger pour les plongées profondes.

Selon Rocha, la descente ne prend que 10 à 15 minutes selon la pente du récif, mais l’ascension peut prendre cinq à six heures pour permettre au corps de se décompresser.

Tout cet effort ne lui donne que sept à dix minutes à la profondeur maximale, où lui et son équipe recherchent des poissons, collectent des échantillons d’ADN et enregistrent le nombre d’organismes dans une zone. S’ils pensent avoir trouvé une nouvelle espèce, ils l’attrapent généralement et la remontent à la surface dans une chambre de décompression afin qu’ils puissent étudier le spécimen en laboratoire.

Bien qu’il l’ait fait des dizaines de fois, Rocha ressent toujours les affres de l’anxiété avant chaque plongée. Plus vous allez profondément, plus l’eau devient sombre et froide, dit-il. “Mais quand nous y arrivons, nous savons pourquoi nous sommes là. Quand vous voyez quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant… c’est absolument incroyable.”

Les impacts humains sont profonds

Bien que la zone crépusculaire ait été explorée par très peu de personnes, les effets de l’activité humaine sont encore apparents.

Auparavant, on pensait que les récifs coralliens des eaux plus profondes pouvaient constituer un refuge car ils sont moins affectés par le développement humain et le changement climatique. Mais Rocha a prouvé que c’était faux : “L’une de nos premières découvertes est que ces récifs plus profonds ne sont vraiment pas un refuge pour les organismes des récifs peu profonds. Ils sont presque aussi touchés que les récifs peu profonds”, dit-il.

Il a trouvé des déchets en plastique et des engins de pêche dans certains des récifs les plus profonds et a observé l’impact de la surpêche et du changement climatique. Bien qu’il n’y ait pas encore suffisamment de données pour déterminer l’ampleur des dégâts par rapport aux récifs peu profonds, il dit qu’il est clair que les températures de l’eau se réchauffent également dans les zones plus profondes et provoquent le blanchissement des récifs.

Rocha espère que ses recherches pourront aider à éduquer les gens sur la zone crépusculaire et inspirer des actions pour la protéger. Il travaille avec les décideurs politiques, plaidant en faveur des aires marines protégées où se trouvent ces récifs profonds. En 2019, l’initiative Hope for Reefs a été impliquée dans la protection d’un habitat de récif corallien sur l’île de Maricaban aux Philippines, et l’année précédente, leurs recherches ont informé la création de deux aires protégées au Brésil.

Rocha travaille également en étroite collaboration avec les communautés locales, collaborant avec des chercheurs locaux et donnant des noms locaux aux espèces nouvellement découvertes. Par exemple, plus tôt cette année, lui et le biologiste maldivien Ahmed Najeeb ont découvert un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel qu’ils ont nommé Cirrhilabrus finifenmaa ou napoléon à voile de rose, d’après la fleur nationale des Maldives, une rose rose appelée Finifenmaa. Rocha espère que cela “donnera la propriété aux populations locales”.

Rocha pense que la technologie progressera bientôt à un point qui permettra à beaucoup plus de personnes d’accéder à la zone crépusculaire et encore plus d’espèces seront découvertes. Mais son objectif principal est que lorsqu’ils le feront, les écosystèmes auront le même aspect qu’aujourd’hui.

“Je ne pense pas qu’il suffise de faire de la science”, dit-il. “Nous prenons beaucoup, beaucoup de photos … et nous ramenons ces histoires à la surface et nous les partageons avec autant de personnes que possible.”

“Pour la plupart, lorsque les gens se rendent compte que ces récifs sont là, ils se tournent vers leur protection”, ajoute-t-il.