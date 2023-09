Dans la zone chaude d’Ebola, une personne en deuil déclare : « Nous avons Jésus »

MONROVIA, Libéria — Au Libéria, les églises contribuent à lutter contre la propagation du virus mortel Ebola.

Les volontaires, formés et équipés par l’Opération Blessing du CBN, distribuent du matériel sanitaire et livrent de la nourriture et des fournitures indispensables aux victimes mises en quarantaine et coupées de la société.

Le pasteur libérien Allison Dole est déterminé à redonner espoir à sa communauté et à un pays en proie à la peur. Passez du temps avec Dole et bientôt vous entendrez le cri de son cœur alors qu’il prie avec les bénévoles d’Operation Blessing et affirmerez ensemble que Dieu est capable.

Comment vous pouvez aider | Donnez à l’Opération Bénédiction

« Prions. Père, au nom de Jésus, nous voulons te remercier aujourd’hui », prie-t-il. « Je sais que mon Dieu est capable de me porter…. »

Lors de ses visites dans les communautés voisines, il dit souvent aux habitants : « Nous sommes venus partager Jésus avec vous et dire qu’Ebola est réel ».

Mardi matin, le pasteur Dole, accompagné de dizaines de membres d’église et de bénévoles d’Operation Blessing, a rendu visite aux habitants d’une petite ville au sud de la capitale du Libéria, transportant des seaux et des fournitures pour chlorer l’eau.

L’Opération Blessing International s’est solidarisée avec le peuple libérien, affirmant l’amour de Jésus et disant qu’ensemble, ils peuvent combattre Ebola. Les clés de la lutte contre cette maladie mortelle sont la sensibilisation et la prévention.

Operation Blessing est en partenariat avec de nombreuses églises locales, notamment dans les petits villages et villes du Libéria. Ils distribuent des seaux avec le message « Restez à l’abri d’Ebola ! »

Les bénévoles mettent quelques gouttes de chlore dans les seaux, les remplissent d’eau et les distribuent aux habitants. « Nous vous donnons un seau pour que lorsque vos clients viennent manger du pain ou autre, ils se lavent les mains avant d’être servis afin d’éviter le virus », a déclaré le pasteur Dole à un restaurateur du village où se trouve son église.

C’est une communauté pauvre, a-t-il déclaré, et la majorité des gens qui y vivent ne peuvent pas se permettre les fournitures de base, pourtant essentielles, pour lutter contre le virus omniprésent. « Je suis heureux parce que j’ai reçu un seau qui aidera à prévenir la maladie », a déclaré un habitant à CBN News.

Au coin du village, les personnes atteintes d’Ebola ou suspectées d’être atteintes d’Ebola sont stigmatisées par leurs amis et voisins. Il y a tellement de peur que personne ne veut être à leurs côtés.

Le chef de l’opération Blessing, David Darg, et son équipe de bénévoles distribuent de la nourriture indispensable aux familles en quarantaine, car elles ne peuvent pas sortir et s’approvisionner et personne n’est assez courageux pour s’approcher d’elles.

Les bénévoles transportent des sacs de riz, d’huile, de farine, de sucre et d’autres fournitures. Darg a dit qu’ils ne pouvaient pas apporter les fournitures dans la maison, alors ils les laissaient sur le pas de la porte. Les destinataires sont très reconnaissants.

« Merci beaucoup pour votre générosité ! Nous reconnaissons hautement votre générosité et apprécions vraiment ce que vous faites », a déclaré un grand-père dont la fille et l’ex-mari sont décédés la semaine dernière.

« Tu n’es pas seul. Nous sommes ici avec toi », lui dit Darg. « Nous ne sommes jamais seuls », a répondu le grand-père endeuillé. « Nous avons Jésus avec nous. » En gardant une distance de sécurité, CBN News a parlé à ses petits-enfants, âgés de 15 et 6 ans, devenus orphelins la semaine dernière.

« J’essaie de ne pas penser à eux [my parents] », a déclaré le fils adolescent. « Je demande simplement à Dieu de me donner une vie réussie à travers toutes ces difficultés. »

Sa sœur de 6 ans hoche la tête, puis détourne le regard lorsqu’on lui demande si sa mère lui manque. C’est la triste réalité de la vie dans la zone chaude d’Ebola – un ennemi invisible qui continue de faire des victimes et d’apporter un chagrin indicible à des milliers de familles.

Pour les groupes humanitaires comme Operation Blessing, il s’agit avant tout de prévention, de sensibilisation et d’aide à ceux qui sont touchés par la souche mortelle d’Ebola. CBN News continuera de vous présenter les dernières nouvelles sur la sensibilisation de l’Opération Blessing et des reportages quotidiens en coulisses sur la vie dans la zone chaude d’Ebola. CBNNews.com, Facebook et Twitter.