Et voici ce que tu as manqué Joie…

D’accord, pas tellement sur le succès de Fox, mais dans la vie des enfants de théâtre, il est devenu une célébrité instantanée avec sa première en 2009. Parce que, pour info, pour ceux qui n’ont pas prêté attention au cours de la dernière demi-décennie, Quinn et Kitty ont troqué leurs uniformes de pom-pom girl contre des vêtements de travail, chaque actrice prenant en charge la trajectoire de sa carrière avec des aventures dans la réalisation et le podcasting. Rachel Berry est maintenant une maman et, non, pas comme une mère porteuse du bébé de Kurt et Blaine comme la finale de 2015 l’avait prédit.

De plus, Tina et Artie ne sont vraiment pas un couple, bien que de vrais copains Jenna Ushkowitz et Kevin McHale (tous deux dans des relations séparées et à long terme) ont suffisamment répondu à cette question pour que l’idée serve de base à leur nouveau podcast, Showmance.

Quant au reste des diplômés et de la faculté de McKinley High, autant de pertes sont survenues Ryan Murphycréation de, avec la mort tragique de Cory Monteith, Mark Salling et Naya rivera, ils ont également trouvé beaucoup d’amour.