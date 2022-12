Dans la ville ukrainienne libérée de Kherson, l’extase cède la place au désespoir

Dans une ville débordante de peur, il y a une partie de la ville considérée comme plus meurtrière que toute autre : la rivière.

Chaque jour des obus russes naviguez sur les eaux grises boueuses et explosez quelque part dans le labyrinthe d’immeubles et de petites maisons au-delà. Le fleuve Dnipro, qui coule langoureusement autour de la ville de Kherson, est devenu la ligne de front. Les gens se cachent derrière les arbres et regardent attentivement autour des bâtiments, plissant les yeux sur l’eau. C’est là que vous pouvez voir à l’œil nu le territoire occupé par la Russie et où se cachent les tireurs d’élite.

“Attention”, a averti une femme debout au bord de la rivière lundi après-midi. “Les Russes ne sont pas loin.”

Dimanche après-midi, une femme âgée a été tuée alors qu’elle tentait de fuir le territoire occupé par la Russie. Elle traversait la rivière dans un petit bateau avec son mari, ont indiqué les autorités ukrainiennes, lorsque les troupes russes ont ouvert le feu sur elle avec une mitrailleuse. C’était une nouvelle plus sombre dans une ville qui, au cours des trois dernières semaines, a radicalement changé – pour le pire.

C’est le même endroit qui a vibré de joie à la mi-novembre après que les forces ukrainiennes l’ont libéré, repoussant les troupes russes et infligeant à l’armée de Vladimir Poutine l’une de ses défaites les plus embarrassantes.