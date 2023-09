Dans la ville qui a interdit aux enfants d’avoir des téléphones portables – les résultats ont été stupéfiants

L’informatique est l’une des décisions les plus difficiles auxquelles sont confrontés les parents : savoir quand céder aux demandes constantes de leurs jeunes enfants en matière de smartphone.

Des chiffres récents et surprenants du régulateur des communications Ofcom montrent que 20 pour cent des enfants possèdent un smartphone à l’âge de trois ans, et ce chiffre atteint 55 pour cent entre huit et 11 ans.

L’ensemble de la population parentale de Greystones, dans le comté de Wicklow, a accepté de ne pas acheter de smartphones à leurs enfants avant qu’ils ne soient à l’école secondaire. Crédit : Alay

Natalie Coffey et son fils Max, qui vit à Kilcoole à trois kilomètres de Greystones, espèrent voir l’interdiction appliquée dans l’école de son fils et plus loin. Crédit : Gary Ashe

Anja Schubert et sa fille Anna, qui vit à Greystones depuis 25 ans, déclare : « Je me suis inscrite. Cela me donne encore trois ans pour que ma fille n’ait pas de smartphone’ Crédit : Gary Ashe

Mais les habitants d’une ville balnéaire d’Irlande ont décidé qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants passent leurs années les plus formatrices à regarder un petit écran LCD.

L’ensemble de la population parentale de Greystones, dans le comté de Wicklow, s’est réunie pour convenir de ne pas acheter de smartphones à leurs enfants avant qu’ils ne soient à l’école secondaire.

Les huit écoles primaires de la ville, située à 24 kilomètres au sud de Dublin, avaient déjà empêché les élèves d’introduire les appareils électroniques dans l’environnement d’apprentissage.

Mais les associations de parents d’élèves sont ensuite allées plus loin en initiant une interdiction volontaire entre elles.

Il s’agit d’une approche révolutionnaire qui serait probablement bien accueillie par les parents britanniques également.

Une enquête menée par Vodafone cette semaine a révélé que choisir quand donner à un enfant son premier téléphone portable était aussi difficile pour certains parents que de choisir la bonne école où envoyer leurs enfants.

Et, en juillet, l’UNESCO, l’agence des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a appelé à l’interdiction des téléphones dans les salles de classe du monde entier.

Crise de santé mentale

Lorsque The Sun a visité Greystones, les habitants étaient reconnaissants de pouvoir libérer les jeunes de la pression d’être connectés en permanence aux médias sociaux.

Anja Schubert, qui vit à Greystones depuis 25 ans, déclare : « Je me suis inscrite.

« Cela me donne encore trois ans pour que ma fille n’ait pas de smartphone.

« Je suppose que la majorité des gens se sentiraient obligés d’acheter un téléphone pour leur enfant parce que leurs pairs l’ont.

« Donc, plus il y a d’enfants qui n’en ont pas, plus c’est facile pour nous. »

Plus de 70 pour cent des parents de la classe de la fille d’Anja ont signé un accord selon lequel ils n’achèteraient pas de smartphone à leurs enfants.

Une fois que les enfants atteignent l’école secondaire, seuls cinq pour cent des parents se déclarent prêts à résister à la marée.

Caroline Nolan, la mère des Greystones, a signé l’accord avec l’école maternelle de ses deux garçons, St. Laurence’s.

Elle ne donnera pas de smartphone à ses fils avant qu’ils n’aient terminé la sixième classe, destinée aux 11-12 ans.

Elle déclare : « En tant que famille, nous avons parlé ouvertement du fait qu’ils n’auraient pas de téléphone avant la fin de la sixième année, avant la première année.

« Et c’est quelque chose sur lequel nous sommes assez stricts.

« Mais je pense que collectivement, au sein de la communauté, lorsque tout le monde le fait, cela enlève la pression. »

L’essor des médias sociaux est lié à la crise de santé mentale à laquelle sont confrontés les adolescents.

Un rapport du NHS de novembre dernier a révélé qu’un quart des 17 à 19 ans en Angleterre souffrent probablement d’un trouble de santé mentale, contre un sur six un an plus tôt.

Papa Johnny Hayden a raconté comment la région de Greystones a été récemment frappée par deux suicides dus à des intimidateurs.

Et il estime que la répression des smartphones sera bénéfique pour la santé mentale des jeunes.

Il déclare : « Deux filles se sont récemment suicidées suite à des brimades dans le quartier.

« C’est terrifiant parce que c’est quelque chose qui se passe entre le monde social et votre enfant – quelque chose dans lequel vous ne participez vraiment pas, parce qu’ils ne veulent pas que vous le voyiez.

« C’est quelque chose qui te fait vraiment peur. »

Le parent de Greystones estime que la première année du secondaire est un bon âge pour recevoir un téléphone.

Il a déclaré : « Je pense que la vie sociale des adolescents a changé là où ils ont besoin d’un téléphone.

« Mais en général, ma règle est la suivante : n’achetez un smartphone qu’en première année.

« J’ai trois filles.

« Mon plus jeune n’a pas de téléphone.

« Elle utilise celui de sa mère pour jouer à des jeux, mais elle n’a pas son propre téléphone avant d’être en première année. »

D’autres villes irlandaises envisagent désormais de mettre en œuvre une politique similaire.

Natalie Coffey, qui vit à Kilcoole à trois kilomètres de Greystones, espère voir l’interdiction appliquée dans l’école de son fils et plus loin.

Elle a déclaré : « Je serais ravie si cela était introduit dans ce domaine maintenant.

« C’est la même chose pour tout le monde, donc il n’y a pas de véritable conversation à ce sujet.

« Cela se fait à tous les niveaux. Je pense que c’est une excellente idée. »

Mary Seery Kearney, politicienne du Fine Gael, a déclaré que cette collaboration devrait être un modèle pour un déploiement plus large à travers le pays.

Elle a déclaré : « En se réunissant, les parents, les enseignants et les directeurs ont conçu et introduit ce code, ce qui signifie que tous les enfants de la région qui fréquentent les mêmes écoles n’éprouveront pas la redoutable « peur de rater quelque chose » – alias FOMO – en n’ayant pas un téléphone ou une tablette. Aucun de leurs camarades de classe ne le fera non plus.

De nombreux autres pays ont déjà pris les devants.

La France a interdit les téléphones dans les salles de classe en 2018, l’Italie l’a fait l’année dernière, tandis que les Pays-Bas et la Finlande ont introduit des restrictions cette année.

Mais une mère de Greystone a admis être divisée quant à la restriction de l’utilisation du téléphone portable.

Liz Keogh déclare : « D’une certaine manière, les smartphones ruinent la vie des enfants.

«Ça peut être bien et ça peut être mal.

« Mais si les enfants sont laissés de côté ou s’ils se sentent exclus par leurs camarades de classe, cela peut être amplifié par le téléphone et par le fait qu’ils se sentent parfois seuls. »

Papa Johnny Hayden a raconté comment la région de Greystones a été récemment frappée par deux suicides dus à des intimidateurs. Crédit : Gary Ashe