Dans la ville natale de Damar Hamlin, l’angoisse s’est transformée en “larmes de joie”

McKees Rocks, connu localement sous le nom de Rocks, a atteint son apogée dans la première moitié du 20e siècle, attirant l’expertise des immigrants pour travailler dans les industries du fer, de l’acier et des chemins de fer. Sa population a culminé juste au-dessus de 18 000 dans les années 1930, mais a diminué à moins de 6 000 aujourd’hui, selon les chiffres du recensement. Ses citoyens – environ la moitié sont blancs, principalement d’origine italienne et d’Europe de l’Est; et 29 % sont noirs — célèbrent un mélange de traditions, mais plus d’un quart vivent dans la pauvreté.

Les habitants déplorent l’afflux de drogue et de criminalité. Mais Hamlin est délibérément resté connecté aux Rocks, ce qui aide à expliquer l’effusion de soutien pour lui, comme un panneau sur le chapiteau de la salle de musique Roxian qui dit: “We Love You Damar!”

Ses liens avec la maison sont évidents dans le tatouage à l’intérieur de son biceps gauche qui dit «Gray St.», où il vivait; dans sa décision d’assister à Pitt au lieu de Penn State ou de l’Ohio State afin que sa famille puisse facilement le regarder jouer; dans les camps de football pour jeunes qu’il organise ; et dans la collecte de jouets qu’il a lancée en lien avec la garderie de sa mère Nina, qui a atteint plus de 8 millions de dollars grâce à une campagne GoFundMe.

“Il ne nous a jamais oubliés”, a déclaré Archie Brinza, 50 ans, président du conseil d’arrondissement. “Maintenant, nous nous battons pour lui.”

Samedi, Hamlin a publié sur les réseaux sociaux qu’il avait été submergé par le soutien du public, a demandé des prières continues et a écrit que “lorsque vous mettez un véritable amour dans le monde, cela vous revient 3 fois plus”.

Les athlètes locaux ne sont pas frappés par Hamlin; ils le trouvent accessible et connaissable, a déclaré Marvin Mills, 44 ans, entraîneur de football au lycée Sto-Rox. Avant presque chaque match, les joueurs de Sto-Rox appellent ou envoient un SMS à Hamlin, et il répond avec des encouragements, ont-ils déclaré. “C’est le héros du quartier”, a déclaré Zay Davis, 19 ans, qui vient de terminer sa saison de football senior. “Nous avons tous le même rêve, et il l’a réalisé. Il est comme un grand frère. Je vois sa mère tout le temps.