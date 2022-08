Dans la ville japonaise d’Okinawa, les gens vivent plus longtemps, voici comment

Le Japon compte un nombre record de centenaires, des personnes âgées de 100 ans ou plus. Okinawa, une île de la région de Kyushu du pays, est considérée comme une zone bleue car elle compte un grand nombre de personnes vivant au-dessus de 100 ans. En fait, il est presque deux fois plus courant pour les Okinawans de vivre au-delà de 100 ans que dans tout le Japon.

Leur secret pour vivre plus longtemps réside dans ce qu’on appelle Ikigai. C’est un concept qui se traduit par le but de la vie. Les centenaires japonais vivent leur vie autour de l’Ikigai. Le Forum économique mondial, dans une enquête, a concocté une liste de trucs et conseils de ces personnes sur la façon de vivre leur vie avec un maximum d’efficacité.

Voici la vidéo :

Manger sainement

L’alimentation a une influence directe sur le bon fonctionnement de notre corps. Selon le Dr Bradley Willcox, auteur du livre intitulé The Okinawan Way, les centenaires incluent beaucoup de fruits, de légumes et de légumineuses dans leur alimentation quotidienne.

Hara Hachi Bu

C’est une forme de pratique que les Okinawans suivent. Selon cela, vous n’êtes censé manger que jusqu’à un point où vous êtes rassasié à 80%.

Rester mentalement engagé

Les habitants d’Okinawa ne croient pas à la retraite. Les gens sont assez ouverts avec ce qu’ils veulent faire et se concentrent sur les choses qu’ils aiment faire. “Je pense que le concept d’Okinawa est juste de rester engagé et je pense que cela les aide beaucoup. Je pense que cela contribue également à réduire le coût des soins de santé », a déclaré le Dr Willcox.

Groupe social

Les familles nombreuses et les groupes de soutien solides sont d’autres facteurs qui ajoutent des années à la vie des habitants d’Okinawa. Les gens rejoignent les Moais, ou des groupes sociaux où ils se rencontrent, boivent du thé et discutent des nouvelles et d’autres événements autour d’eux.

Relation avec le temps

Selon le Dr Willcox, les Okinawans ont un “sens du temps plus lent”. Plutôt que de courir après les délais et de se laisser ronger par le travail, les habitants d’Okinawa préfèrent se la couler douce.

Spiritualité

La spiritualité est la relation entre le corps, l’esprit et l’âme, à laquelle les habitants d’Okinawa accordent la plus haute priorité. Ils se concentrent sur le maintien d’un écosystème sain à l’intérieur et à l’extérieur de leur corps.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici