HAMDAYET, Soudan – Les réfugiés étaient affamés et épuisés, leurs chaussures poussiéreuses et portées à force de marcher péniblement pendant quatre jours à travers la brousse et la forêt du nord-ouest de l’Éthiopie, se cachant des soldats, alors qu’ils échappaient au conflit dans la région du Tigré. Enfin, ils se sont rendus en toute sécurité dans la petite ville frontalière soudanaise de Hamdayet. Mais ils n’avaient nulle part où dormir et rien à manger. Ils se sont donc assis dans une allée de sable près du centre de la ville, demandant aux passants de la nourriture et de l’eau. C’est là que Mohamed Ali Ibrahim, qui travaille dans un restaurant local, les a trouvés. Il les a conduits à l’enceinte de sa famille près de l’allée et les a invités à rester dans une hutte de terre vide sur la propriété. Il leur a dit qu’ils pouvaient rester aussi longtemps qu’ils le voulaient. «Ils sont comme nos frères», a déclaré M. Ibrahim, 64 ans, du groupe de quatre femmes et un homme – membres de deux familles qui étaient voisins en Éthiopie. «Nous ne leur avons pas donné de limite de temps et nous ne pouvons pas le faire parce que ce sont des gens qui viennent nous chercher refuge.»

Depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive militaire contre les dirigeants de la région agitée du Tigray début novembre, plus de 61 000 Éthiopiens sont entrés au Soudan, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 43 000 de ces réfugiés ont traversé la rivière Tekeze pour se rendre à Hamdayet, une ville isolée et tranquille de l’État de Kassala, dans l’est du Soudan.

Les réfugiés, dont des centaines d’enfants arrivés non accompagnés, ont déclaré qu’ils avaient fui les bombardements aveugles, les meurtres et les pillages et ont vu des cadavres en cours de route. «Nous craignions pour nos vies», a déclaré Laul Zerabruk, l’un des Éthiopiens qui a trouvé refuge auprès de M. Ibrahim, en racontant son voyage un après-midi récent.

M. Laul, 48 ans, avait travaillé comme gardien dans une banque à Humera, une ville du Tigray, et s’était enfui avec sa femme et sa fille, ainsi que deux voisins, après le début des bombardements.