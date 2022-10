Dans la vie secrète des abeilles – avec le médecin et apiculteur John Dornan

Le Dr John Dornan travaille sur l’une des ruches installées dans un coin isolé sur le toit de l’Hôpital régional de Saint John au printemps 2022 lorsqu’il était PDG d’Horizon Health. (Michael Heenan/CBC)

Lorsque la vie devient chaotique et que vous avez besoin d’une nouvelle perspective, ralentissez et pensez aux abeilles, explique le Dr John Dornan.

“Les abeilles existent depuis plus longtemps que les humains”, a déclaré Dornan sur le toit de l’hôpital régional de Saint John. “Les abeilles sont sur la planète depuis que les fleurs sont sur la planète – 50 millions d’années. C’est un processus qui se poursuit dans le temps.”

Non seulement que. Les abeilles sont essentielles pour “aider à maintenir nos cultures en vie et durables”, a-t-il déclaré. “Les myrtilles, par exemple. Environ 30 % du rendement d’une myrtille dépend de la pollinisation par les abeilles.”

Depuis plus de deux décennies, Dornan, médecin et endocrinologue, est aussi apiculteur, comme l’était son père avant lui.

REGARDER | Quel est le buzz autour des abeilles du Dr John Dornan ?

Un médecin de Saint John est aussi occupé qu’une abeille, avec des ruches sur le toit au sommet du Le docteur John Dornan, médecin et apiculteur du Nouveau-Brunswick, trouve des parallèles entre sa carrière et son passe-temps.

Cette année, il a fait la une des journaux en tant que président et chef de la direction d’Horizon Health, poste qu’il n’a occupé que quatre mois avant que le premier ministre Blaine Higgs ne le limoge publiquement en juillet.

“Si nous n’obtenons pas de meilleurs résultats de gestion dans nos hôpitaux, nous n’obtiendrons pas de meilleurs soins de santé”, a déclaré Higgs, qui a lâché la ministre de la Santé Dorothy Shephard et révoqué les conseils d’administration des réseaux de santé Horizon et Vitalité le même jour.

Une réprimande cinglante, pourrait-on dire.

Mais Dornan préféra ne pas en parler maintenant. Il continue de recevoir des patients à l’hôpital, mais en cet après-midi d’octobre, il était occupé à gérer les ruches situées dans un coin reculé du toit de la Régionale. Installées au printemps 2022, les deux ruches contiennent environ 120 000 abeilles.

Dornan dit qu’il voit toujours des patients à l’hôpital. (Jacques Poitras/CBC)

Dornan a placé un séparateur entre les boîtes supérieure et inférieure de deux ruches. À l’intérieur de chaque ruche se trouvent entre huit et 10 cadres sur lesquels les abeilles construisent un peigne à partir de cire d’abeille, remplissant les cellules hexagonales de miel et de larves. L’installation d’un séparateur force les abeilles à se rassembler dans la caisse inférieure, de sorte que les cadres supérieurs peuvent être retirés et le miel extrait.

Plus tard, “je placerai chaque image dans une centrifugeuse, deux images à la fois, et je la ferai tourner”, a déclaré Dornan. “Le miel sortira du peigne vers la paroi de la centrifugeuse par le bas.”

À l’intérieur des ruches se trouvent environ 120 000 abeilles, qui devraient produire jusqu’à 10 livres, soit environ 4½ kilogrammes de miel. Le miel, a déclaré Dornan, sera remis à Horizon à des fins de collecte de fonds ou de don. (Michael Heenan/CBC)

Le concert d’apiculture bénévole nécessite de soulever des charges lourdes.

Chaque cadre chargé de cire et de miel pèse près de 10 livres. Il y a une politique non-fumeur à Horizon, mais “nous faisons une exception pour les abeilles”, a déclaré Dornan, alors qu’il déployait un ancien fumeur d’abeilles pour rendre les insectes plus dociles.

En ce moment, “ils ont encore un peu de travail à faire”, a-t-il déclaré. “Il n’y a qu’un peu de miel bouché et si vous regardez à l’intérieur ici, il y en a encore beaucoup de liquide qui n’est pas encore bouché.”

Lorsque les abeilles auront terminé leur travail pour la saison, les quelque 100 livres de miel collectées seront données à Horizon pour être utilisées pour des collectes de fonds ou des cadeaux, a déclaré Dornan.

Un pollinisateur s’arrête sur un aster violet sauvage au parc Rockwood, près de l’hôpital régional de Saint John. Les abeilles aident à polliniser les arbres, les fleurs et les arbustes locaux et contribuent à une communauté plus dynamique, dit Chris Davey de l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick. (Julia Wright/CBC)

Faites confiance au processus

Pour de meilleurs résultats en apiculture, a déclaré Dornan, il est important de faire confiance au processus.

“Les gens ont essayé d’obtenir des boîtes plus grandes, différentes boîtes, différents systèmes qui, espèrent-ils, fonctionneront mieux, mais rien ne fonctionne mieux que ce qu’ils appellent la ruche Langstroth”, a-t-il déclaré.

“Parfois, nous devons changer les choses, mais parfois nous ne le faisons pas. Parfois, ça marche.”

Les ruches sont sur le toit de la Régionale, loin des patients, du personnel et des visiteurs. (Michael Heenan/CBC)

Chris Davey, apiculteur et vice-président de l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick, a convenu que l’apiculture, un processus fondamentalement inchangé depuis des générations, est une façon naturelle de profiter à l’environnement.

“Ils aident à polliniser les fruits et les fleurs locaux”, a déclaré Davey, ajoutant que les ruches dans une communauté peuvent “contribuer à créer une communauté plus dynamique et plus saine sans pulvérisation”.

Les abeilles stimulent la croissance des fleurs sauvages, des arbres et des arbustes sans l’utilisation de pesticides, a déclaré Chris Davey de l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick. (Julia Wright/CBC)

L’idée que les entreprises et les lieux de travail installent des ruches “se développe dans le sens où même les entreprises commerciales essaient de représenter cette approche naturelle et biologique”, a-t-il déclaré.

Lors d’un récent voyage en Nouvelle-Écosse, il a noté que l’IKEA à Halifax avait installé des ruches dans leur cour arrière. Beaucoup d’autres au Canada atlantique, dont le bureau de Fredericton de CBC Nouveau-Brunswick, ont emboîté le pas.

“Le gros revers, ce sont les règlements communautaires”, a déclaré Davey. “Beaucoup de communautés l’ont accepté, d’autres ont de la résistance à son égard. Je pense que les gens doivent l’accepter. Il y a du pouvoir dans le nombre.”

Pour aider, l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick offre du mentorat aux nouveaux apiculteurs, a déclaré Davey, et organise des ateliers tout au long de l’année.

Douce satisfaction

Dornan a déclaré qu’il y avait des points communs entre l’apiculture et sa carrière en médecine.

Les deux sont des professions qui sauvent des vies, d’une part.

À l’été 2022, des données préliminaires indiquaient que près de la moitié des colonies d’abeilles domestiques du Canada n’avaient pas survécu à l’hiver, le taux de perte de colonies le plus élevé au pays au cours des 20 dernières années.

Mais la principale similitude est que les deux sont “très satisfaisants”, a déclaré Dornan. “J’ai toujours aimé mon travail de médecin [and] en tant qu’administrateur. À la fin de la journée, je me sens satisfait, et à la fin de la journée, c’est la même chose avec ces abeilles.”

Quelques-unes des 120 000 abeilles sur le toit de l’hôpital régional de Saint John. (Michael Heenan/CBC)

Tout comme les gens, les abeilles ont également des emplois différents tout au long de leur vie.

“Quand elles naissent, elles vont juste travailler à l’intérieur de la ruche : aider, aider à nourrir les jeunes abeilles, aider à faire de la cire. Puis, à mesure qu’elles mûrissent, elles commencent à butiner. Elles sortent dans la ruche. l’environnement et récolter le nectar et le pollen et les rapporter.”

Alors que Dornan recherche “d’autres opportunités qui pourraient correspondre à mes compétences ici dans la province ou ailleurs, en soins de santé ou non”, prendre soin des abeilles à la Régional restera une constante.

C’est une question de respect mutuel, dit-il.

“J’ai appris en 23 ans à être patient et à ne pas trop se mêler. Quand j’ai travaillé avec une équipe, vous pouvez en faire trop, vous pouvez microgérer.

“Certaines personnes entrent dans la ruche tous les deux jours, et vous n’avez pas besoin de le faire. Vous ne faites que causer des problèmes. Soyez patient [and] laissez les abeilles faire ce qu’elles font naturellement.”