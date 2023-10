Dans la vie secrète de l’héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans l’armée secrète de Sir Winston Churchill – alors qu’elle décède à 102 ans

Une héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans l’armée secrète de Sir Winston Churchill est décédée à l’âge de 102 ans.

Phyllis Latour était la dernière survivante de la section française du Special Operations Executive (SOE) qui avait reçu l’ordre de Churchill de « mettre le feu à l’Europe ! » pour les nazis occupants.

Elle a été décrite comme ayant « des tonnes de cran ».

L’héroïne a vécu longtemps et est décédée à l’âge de 102 ans. Crédit : AFP

Phyllis, dont le nom de code était Geneviève parmi tant d’autres, était l’une des 39 femmes agents qui ont risqué leur vie en tant qu’espion derrière les lignes ennemies.

Née en Afrique du Sud, son père est décédé quand elle avait trois mois et sa mère s’est remariée mais est ensuite décédée, laissant Phyllis orpheline.

À l’âge de trois ans, elle fut envoyée vivre avec le cousin de son père au Congo, où elle mena une vie en plein air, faisant ses études à la maison puis au Kenya High School de Nairobi, avant de déménager en Angleterre en 1939.

Elle a rejoint pour la première fois la Women’s Auxiliary Air Force à l’âge de 20 ans en 1941 pour travailler comme mécanicienne de vol, mais les recruteurs du SOE ont repéré son potentiel et lui ont proposé un poste d’espionne.

Après qu’un ami proche de la famille – le père de sa marraine qu’elle considérait comme son grand-père – ait été abattu par les nazis, elle était impatiente de soutenir l’effort de guerre comme elle le pouvait.

Phyllis a immédiatement accepté l’offre du SOE et a commencé un programme de formation intensif.

En plus d’apprendre le cryptage et la surveillance, les stagiaires ont également dû passer des tests physiques épuisants et ont même appris à accéder aux bâtiments auprès d’un cambrioleur chat.

Elle a d’abord été déployée en Aquitaine à Vichy France où elle a travaillé pendant un an comme espionne sous le nom de code Geneviève.

La résistance française dans la région sabotait des liaisons de transport clés, perturbant les forces allemandes alors qu’elles combattaient l’avancée alliée.

Pour cela, ils avaient besoin de ravitaillements – largués par voie aérienne depuis la Grande-Bretagne – et d’un soutien aérien.

Les messages envoyés par Geneviève constituaient des renseignements vitaux provenant de l’intérieur du territoire ennemi, mais ils étaient accompagnés de plusieurs rasages serrés.

Travailler derrière les lignes allemandes, à mesure que les combats se rapprochaient, était incroyablement dangereux, mais elle n’a jamais perdu son sang-froid.

Elle avait « des tonnes de courage », selon sa citation au MBE à la fin de la guerre.

Une autre mission dangereuse commença cependant le 1er mai 1944 lorsqu’il sauta d’un bombardier de l’US Air Force et atterrit derrière les lignes ennemies en Normandie occupée par les nazis.

Dans une interview accordée au magazine New Zealand Army News, elle a décrit à quel point la mission était risquée, notant que « les hommes qui avaient été envoyés juste avant moi ont été arrêtés et exécutés.

« On m’a dit que j’avais été choisi pour ce domaine [of France] parce que j’éveillerais moins de soupçons. »

HÉROÏNE SANS PEUR

Elle portait ses codes soyeux et uniques, insérés avec une aiguille à tricoter dans un lacet plat, qu’elle utilisait comme élastique à cheveux.

Lors de son arrestation et de sa fouille à nu, Phyllis a nonchalamment jeté son élastique sur sa pile de vêtements et a secoué ses cheveux pour montrer qu’elle ne cachait rien.

Au cours de ses mois en Normandie, elle a envoyé 135 messages secrets transmettant des informations précieuses sur les positions des troupes nazies.

Cela a été utilisé pour aider les forces alliées à se préparer au débarquement de Normandie le jour J et pendant la campagne militaire qui a suivi.

Après son mariage, elle est devenue connue sous le nom de Pippa Doyle, a déménagé en Nouvelle-Zélande et a rarement parlé de sa carrière en temps de guerre.

Pendant de nombreuses années, elle a gardé le silence, a-t-elle déclaré au magazine New Zealand Army News en 2009 : « Je n’avais pas de bons souvenirs de la guerre, donc je n’ai pris la peine de dire à personne ce que j’avais fait.

« Je savais qu’on me devait des médailles de campagne, mais aucune ne m’intéressait si les gens qui m’avaient aidé en France ne les recevaient pas aussi.

« Mon fils aîné l’a découvert en lisant quelque chose sur Internet, et mes enfants ont insisté pour que j’envoie chercher mes médailles.

« On m’a demandé si je voulais qu’ils me soient présentés officiellement, et j’ai répondu non, je ne l’ai pas fait. C’était ma famille qui les voulait vraiment. »

En 2014, elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur par le gouvernement français en commémoration du 70e anniversaire de la bataille de Normandie.