« BEAUCOUP l’aimaient, beaucoup le détestaient. »

Ainsi ont commencé les hommages à Silvio Berlusconi – le politicien italien controversé qui a fait ressembler l’étrange Boris Johnson à Theresa May – lorsqu’il a été révélé qu’il était décédé.

L'homme politique italien controversé Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans

Le milliardaire bronzé permanent qui est devenu le Premier ministre italien le plus ancien depuis la Seconde Guerre mondiale était connu pour ses soirées sexuelles «bunga bunga» et ses évasions avec la loi

Le milliardaire bronzé permanent, le plus ancien Premier ministre italien des temps modernes et qui se décrivait autrefois comme le « Jésus-Christ de la politique », était connu pour ses soirées sexuelles « bunga bunga » et ses démêlés avec la loi.

Le père de cinq enfants est décédé hier à l’âge de 86 ans à l’hôpital San Raffaele de Milan entouré de sa famille.

Il avait été réadmis vendredi dernier pour des tests pré-planifiés.

En avril, l’ancien Premier ministre, mesurant seulement 5 pieds 5 pouces et qui n’a jamais cessé de se teindre les cheveux, avait été transporté d’urgence à l’hôpital avec une infection pulmonaire.

Les médecins ont découvert qu’il souffrait d’une leucémie myélomonocytaire rare et ne l’ont autorisé à rentrer chez lui qu’il y a trois semaines.

L’Italie observera une journée de deuil national demain, alors que tous les drapeaux italiens et européens sur les bâtiments publics ont été mis en berne.

L’actuelle Premier ministre italienne Giorgia Meloni a salué Berlusconi comme un « combattant courageux » et « l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie ».

L’hommage de l’ancien Premier ministre Matteo Renzi était peut-être plus approprié : « Beaucoup l’aimaient, beaucoup le détestaient, mais aujourd’hui tout le monde doit reconnaître son impact sans précédent sur la politique, l’économie, le sport et la télévision. »

Le ministre de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré : « Une époque est révolue. Adieu Silvio.

Nonnes coquines

En effet, alors qu’il était Premier ministre dans quatre gouvernements entre 1994 et 2011, ses deux décennies au pouvoir ont été embourbées dans des scandales sexuels, sordides et de corruption.

Ancien crooner de croisière, il a été jugé 70 fois, a comparu devant le tribunal 2 500 fois et ses factures de défense ont coûté plus de 150 millions de livres sterling.

Son premier emploi était chanteur sur un bateau de croisière, avant de vendre des aspirateurs

L'épouse de Berlusconi, Veronica, a divorcé après ses commentaires publics sur la star de la télévision Aida Yespica

Il a passé sept ans dans le désert politique, après des révélations sur des soirées sordides « bunga bunga » trois fois par semaine dans sa villa.

Des témoins ont parlé de vilaines nonnes se déshabillant, de compétitions de lap-dance et de travailleuses du sexe exécutant des actes sinistres sur des statues phalliques.

Un mannequin qui s’est exprimé, affirmant que des rituels sataniques et des relations sexuelles avec des mineurs avaient été pratiqués au domicile de Berlusconi, Villa Acore, près de Milan, est décédé d’un empoisonnement chimique présumé.

Malgré le scandale, le magnat des médias – le troisième homme le plus riche d’Italie, qui a également été propriétaire du club de football de l’AC Milan pendant 31 ans – a pu revenir à la politique et est même devenu membre du Parlement européen.

Fils d’employé de banque, Berlusconi est né le 29 septembre 1936 et a grandi dans une maison bourgeoise.

Sa mère Rosa était secrétaire à l’usine de pneus Pirelli.

Silvio, fan de Nat King Cole, a d’abord travaillé comme chanteur sur un bateau de croisière, avant de vendre des aspirateurs.

Il a fait sa première fortune dans la construction en créant une entreprise de construction de maisons grâce à un prêt de la banque milanaise où travaillait son père Luigi.

Berlusconi a ensuite créé un empire médiatique de réseaux de télévision, de sociétés d’édition et d’agences de publicité.

Il a transformé la télévision italienne avec des programmes mettant en vedette des filles légèrement vêtues.

En 1986, Berlusconi était devenu si riche qu’il a pu sauver l’AC Milan de la faillite.

Il a vendu le club en 2017 à un consortium chinois pour 627 millions de livres sterling.

Carlo Ancelotti, qui a remporté deux titres en Ligue des champions en tant que joueur de l’AC Milan puis a emmené le club vers d’autres succès européens en 2003 et 2007 en tant que manager, a tweeté hier soir : « La tristesse d’aujourd’hui n’efface pas les moments heureux passés ensemble. . . Merci Président.

Berlusconi est entré en politique en 1994, en fondant son parti de centre-droit Forza Italia, du nom d’un chant de football « Allez, Italie! »

Cette année-là, il est devenu le premier Premier ministre italien à n’avoir jamais occupé de poste gouvernemental auparavant. Son premier mandat n’a duré que huit mois.

Pourtant, son deuxième mandat en tant que Premier ministre, de 2001 à 2006, est le plus long d’un dirigeant italien depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il est revenu au pouvoir en 2008 et l’année suivante, lorsqu’un tremblement de terre a frappé la région des Abruzzes tuant des centaines de personnes, Berlusconi a dit aux 28 000 sans-abri dans des tentes d’imaginer qu’ils étaient en vacances en camping.

Mais en 2011, l’ampleur de la crise de la dette massive de l’Italie l’a forcé à se retirer.

À ce moment-là, Berlusconi était accusé de corruption, de fraude fiscale et de relations sexuelles avec des mineurs.

Son épouse Veronica, qui souffre depuis longtemps, avait divorcé l’année précédente, après avoir obtenu des excuses publiques de sa part après avoir déclaré publiquement à la star de la télévision Aida Yespica: « Avec toi, j’irais n’importe où, même sur une île déserte. »

Les soirées secrètes « bunga bunga » de Berlusconi, deux fois marié, ont été révélées en 2010, après qu’il a téléphoné à un poste de police pour demander aux flics de libérer un adolescent accusé d’avoir volé un bracelet de 3 000 euros.

Terrifiée à l’idée que Karima el-Mahroug révèle ses secrets sexuels lors de son interrogatoire, Berlusconi a obtenu sa libération en disant aux détectives qu’elle était la nièce de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak.

En réalité, elle était une danseuse du ventre et travailleuse du sexe marocaine de 17 ans qui s’appelait « Ruby the Heart Stealer ».

Lorsque les procureurs ont découvert l’intervention du Premier ministre, ils ont lancé une enquête qui allait bouleverser la politique italienne.

Au cours de l’interrogatoire, Ruby a révélé comment Berlusconi lui avait dit que le bunga bunga était un harem qu’il avait copié de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, où les filles se déshabillaient et procuraient des plaisirs physiques.

Lorsque l’histoire a explosé, des dizaines de femmes se sont manifestées, révélant des détails plus sordides sur les fêtes au sous-sol de sa somptueuse villa.

Les femmes ont affirmé que le politicien était assis sur une chaise en forme de trône tandis que des filles glamour dansaient et se déshabillaient devant lui.

Berlusconi a affirmé que Karima el-Mahroug était la nièce d'un ancien président égyptien pour obtenir sa libération lors de son interrogatoire

Le mannequin Imane Fadil a révélé comment certaines femmes s'habillaient en nonnes avant de se déshabiller et de faire de la pole dance

Le mannequin Ambra Battilana, alors âgée de 18 ans, a été envoyée à l'une de ses soirées en 2010 par son agent

Berlusconi choisirait quelques filles comme «gagnantes» – avec qui il aurait ensuite eu des relations sexuelles.

Le mannequin marocain Imane Fadil, 34 ans, a révélé comment certaines jeunes femmes habillées en nonnes se déshabillaient et faisaient de la pole-dance.

Au tribunal, où Berlusconi a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs, Imane a déclaré que certaines filles avaient été payées 10 000 euros pour passer la nuit avec l’ancien Premier ministre.

Elle a affirmé que Berlusconi lui avait offert 1 700 £ en espèces, disant à Imane : « Ne sois pas offensée. »

Le mannequin Ambra Battilana, alors âgée de 18 ans, a été envoyée à l’une de ses soirées en 2010 par son agent.

Elle a dit aux magistrats qu’il avait embrassé les seins nus des invités pendant qu’ils le caressaient.

Le magnat des médias a qualifié les fêtes de dîners « conviviaux » avec de la nourriture et des rires.

Un coureur de jupons avoué, il n’a jamais nié avoir couché avec des travailleuses du sexe – ne payant que pour elles.

Tout argent donné à était un cadeau « généreux », car il voulait aider, a-t-il affirmé.

L’argent de la mafia

Lors d’un sommet européen en 2010, Berlusconi a déclaré au Premier ministre David Cameron : « Prenez une maîtresse à Bruxelles. C’est le seul moyen de traverser ces maudites choses.

En juin 2013, il a été condamné à sept ans de prison pour avoir payé des relations sexuelles avec Karima, 17 ans, et banni à vie de toute fonction publique.

Alors même que la guerre en Ukraine faisait rage, Vladimir Poutine a continué à envoyer ses meilleurs vœux à Berlusconi pour son anniversaire

Il a été propriétaire du club de football AC Milan pendant 31 ans

Mais sa condamnation a été annulée lorsqu’un juge d’appel a jugé qu’il y avait un doute quant à savoir si Berlusconi savait que Ruby était mineure.

Il a également été innocenté en appel d’avoir abusé des pouvoirs du bureau du Premier ministre pour éviter des accusations de vol contre Karima.

Mais cette année-là, il a été expulsé du parlement après qu’une condamnation pour fraude à l’impôt sur les sociétés ait été confirmée par la plus haute juridiction du pays.

Au cours de son procès, il a été affirmé que le milliardaire avait versé des «sommes ostensibles» en argent de protection à la mafia pendant deux décennies, bien que Berlusconi ait toujours nié tout lien avec la foule.

Il a évité la prison et a été condamné à faire un an de travaux d’intérêt général dans un foyer pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

L’interdiction de Berlusconi de se présenter aux élections a été levée un an plus tôt pour « bonne conduite » – juste à temps pour les élections de 2018, qu’il n’a pas remportées.

Mais il a remporté un siège au Parlement européen en 2019 et a été élu sénateur en octobre dernier après que son parti a pris le pouvoir dans une coalition avec les Frères d’Italie de Giorgia Meloni.

En septembre dernier, le jour de son anniversaire – alors que la guerre en Ukraine faisait rage – le président russe Poutine a envoyé à Berlusconi ses meilleurs vœux et de la vodka.

La petite amie de Berlusconi, la politicienne Marta Fascina, de 53 ans sa cadette, était à son chevet avec ses cinq enfants, qui hériteront de sa fortune de 5 milliards de livres sterling.

Hier soir, de nombreux Italiens qui aimaient son personnage plus grand que nature étaient en deuil.

Comme Berlusconi leur avait dit : « Je ne suis pas un saint. La majorité des Italiens dans leur cœur aimeraient être comme moi et se voir en moi et dans la façon dont je me comporte. J’aime la vie! J’aime les femmes! »

GAFFES EN GALOUR

MALGRÉ ses succès politiques et sa fortune personnelle, Berlusconi avait commis des gaffes épouvantables :