Leila, la fille d’AL Roker, mène une vie parisienne chic depuis qu’elle a déménagé dans la capitale française après avoir obtenu son diplôme universitaire.

Leila, 24 ans, a étudié le journalisme à l’Université américaine de Paris et a depuis accepté un emploi à l’étranger qui lui permet de continuer à vivre dans la Ville Lumière.

Leila Roker vit le style de vie chic parisien depuis qu’elle a déménagé dans la capitale française après avoir obtenu son diplôme universitaire. Crédit : Instagram/cleilapatra

Leila est la fille de l’animateur de Today, Al Roker, et de la présentatrice de Good Morning America, Deborah Roberts. Crédit : Instagram/cleilapatra

Véritable Emily à Paris, la journaliste a parfois mis en ligne des clichés sur les réseaux sociaux révélant son quotidien depuis l’obtention de son diplôme universitaire en 2021.

PARIS EN JUIN

Le mois dernier, Leila s’est rendue sur Instagram pour publier son mois de juin. photo “dépotoir”, qui présentait la dernière de ses aventures parisiennes.

Elle a lancé la publication avec une belle photo la montrant posant à bord d’un bateau avec la Tour Eiffel en arrière-plan.

Sa tenue blanche et moulante mettait en valeur son décolleté alors qu’elle s’appuyait sur un bastingage alors qu’elle naviguait sur la Seine.

La fille de l’animatrice du Today Show a incliné la tête sur le côté tout en lançant un regard complice à la caméra.

Leila tenait un verre à la main tandis qu’un sac à main noir était posé sur son épaule.

Leila se rend occasionnellement sur Instagram pour présenter ses dernières aventures parisiennes Crédit : Instagram/cleilapatra

Elle publie régulièrement des photos de ses repas gastronomiques sur la plateforme de médias sociaux Crédit : Instagram/cleilapatra

Le reste de la photo présentait des photos des différents repas qu’elle prenait, des amis avec qui elle sortait et des restaurants chics qu’elle fréquentait.

Une vidéo a même capturé la magnifique vue sur les maisons et les bâtiments bordant la Seine alors qu’elle profitait de sa croisière fluviale.

Et même si toutes les photos et vidéos étaient intéressantes, c’est le cliché d’ouverture qui a retenu le plus l’attention dans la section des commentaires.

“Omg, cette 1ère photo !” s’est exclamé une personne.

Un autre a ajouté : « Fille magnifique ! »

Même la mère de Leila, la journaliste Deborah Roberts, 62 ans, a commenté avec trois émojis en forme de cœur.

DÉJEUNER AVEC UN AMI

Plus tard ce mois-là, Leila posté plus de photos de la Ville de l’Amour avec la légende : “Bon éclairage, bons amis, bons rires, bonne nourriture.”

Le premier cliché montrait la jeune femme de 24 ans posant devant le restaurant Les Turbines tout en portant un haut marron en maille.

Un cliché récent montrait la jeune femme de 24 ans posant devant le restaurant Les Turbines tout en portant un haut marron en tricot. Crédit : Instagram/cleilapatra

Ses cheveux tombaient sur ses épaules alors qu’elle appuyait sa tête contre sa main et lançait un regard sérieux à la caméra, ou au caméraman.

Les autres ont capturé Leila dans une humeur beaucoup plus légère alors qu’elle souriait et riait avec un ami pendant leur déjeuner.

Dans la section commentaires de l’article, Al Roker, 68 ans, a écrit : “Je te vois”, ce à quoi Leila a répondu avec un emoji de lunettes de soleil.

Une autre personne a commenté : « Beauté ! »

Tandis qu’un troisième fan déclarait : “Des photos fabuleuses de vous profitant de la France.”

DIMANCHE ROMANTIQUE

En avril, Leila a posté une photo d’elle avec son petit ami et son chien sur Instagram.

Sous-titré : “Joyeuses Pâques !”, le cliché montre la jeune journaliste souriant au soleil dans une robe noire et rouge à imprimé fleuri.

Son petit ami portait un blazer noir, une chemise rayée et un jean alors qu’il se penchait et serrait Leila dans ses bras.

En avril, Leila a posté une photo d’elle avec son petit ami et son chien sur Instagram. Crédit : Instagram/cleilapatra

Leila souriait au soleil en portant une robe noire et rouge à imprimé fleuri Crédit : Instagram/cleilapatra

Une autre photo a montré l’Américaine majestueuse alors qu’elle se tenait dans la rue pavée et posait près d’un panneau de signalisation.

Le père météorologue de Leila a de nouveau commenté le message en écrivant : “Je vous aime tous les trois.”

Leila a répondu : “Je t’aime encore”, avant que sa mère, correspondante de l’information, ne commente : “Joli duo le dimanche de Pâques ! Bisous.”

VACANCES À PARIS

À l’époque de Noël 2022, Leila a partagé une photo d’elle debout devant la fenêtre de son appartement.

Par la fenêtre de son appartement, on apercevait la Tour Eiffel illuminée en arrière-plan.

Leila a partagé une photo d’elle debout devant la fenêtre de son appartement avec la Tour Eiffel qui brille en arrière-plan Crédit : Instagram/cleilapatra

Leila a enfilé un haut noir sans manches avec un pantalon noir assorti.

Elle portait sa longue ligne droite alors qu’elle tenait une coupe de champagne à la main alors qu’elle se tenait à côté d’un sapin de Noël.

Un fan a commenté : “Fond incroyable !!!! Joyeux Noël !!”

Une autre personne a écrit : « Vous êtes magnifique. »

Un troisième a commenté : « Joyeuses fêtes ».

La même année où Leila est diplômée de l’Université américaine de Paris, le journaliste partage des photos d’elle père et mère lui rendant visite à Paris.

Une photo montrait le trio en train de dîner dans un restaurant en face de la Tour Eiffel.

Une autre photo partagée montrait Leila avec ses parents, Al et Deborah, en train de dîner dans un restaurant en face de la Tour Eiffel. Crédit : Instagram/cleilapatra

Leila a sous-titré le message : “Beaucoup de bonne compagnie, de nourriture et de souvenirs” Crédit : Instagram/cleilapatra

Al portait sa tenue préférée de costume-cravate tandis que Deborah était stupéfiante dans une robe bleue légère.

Leila est restée décontractée dans sa propre robe tandis que toutes les trois souriaient à la caméra.

Une autre photo présentait l’un des repas de la famille lors d’un dîner au restaurant à Paris, tandis qu’une autre montrait Deborah se blottissant contre le chien de compagnie de sa fille.

Leila a sous-titré le message : “Beaucoup de bonne compagnie, de nourriture et de souvenirs.”

FILLE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE

Deborah a également parlé de sa fille l’année dernière le jour de son anniversaire, partageant plusieurs jolis clichés de Leila pour marquer cette journée.

Deborah a câliné Leila alors qu’elles étaient assises côte à côte sur la photo, qu’elle a partagée sur ses histoires Instagram.

L’animatrice de Good Morning America a également partagé des photos de Leila lorsqu’elle était bébé et a partagé une longue légende en hommage à l’anniversaire de sa fille.

Elle a écrit : “Jeudi, gratitude. Ce jour-là, il y a 24 ans, j’ai appris ce que c’était que de voir son cœur se dilater et danser sur un nouvel air de joie.

“Leila est entrée dans le monde et nous a ouvert un tout nouveau monde. Joyeux anniversaire, chère fille.

“Nous vous célébrons ainsi que tous vos dons de gentillesse, de loyauté et d’amour. Que cette journée vous apporte toute la magie et la beauté que vous nous offrez à tous.”

Deborah et Al ont deux enfants ensemble : Leila et Nicholas, 20 ans.

GRAND-PÈRE AL

Al a également une fille avec son ex-femme Alice Bell – Courtney, 36 ans – qui fera bientôt du météorologue d’aujourd’hui un grand-père pour la première fois.

Courtney et son mari Wes ont annoncé en mars qu’ils attendaient un Instagram poste.

Des photos de l’heureux couple et une séance d’échographie ont été rythmées par un remix de Always Be My Baby de Mariah Carey.

Courtney a sous-titré le message : “Une nouvelle aventure est sur le point de commencer.”

“Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir un nouveau membre dans notre famille et de commencer ce prochain chapitre de notre vie”, a-t-elle déclaré. AUJOURD’HUI.com.

“Nous nous sentons vraiment bénis et excités par notre petit miracle.”

Son père a partagé son enthousiasme à l’idée de devenir grand-père dans les commentaires de son message, où il a révélé comment il voulait que le bébé l’appelle.

“Je opte pour le Pop-Pop”, a-t-il écrit.

Leila a publié une photo de Deborah Roberts tenant son chien pendant que le journaliste rendait visite à sa fille. Crédit : Instagram/cleilapatra