Dans la vie mystérieuse de l’artiste « Banksy » Robin Gunningham et de sa femme insaisissable… de l’école à 9 000 £ par an au mariage à Vegas

C’est la question qui déconcerte les détectives d’Internet depuis des décennies : qui est Banksy ?

Si vous demandez à un Bristolien, il vous dira peut-être qu’il boit régulièrement des pintes à la Pleine Lune, ou qu’il était la meilleure équipe de football artistique des Easton Cowboys jamais eue dans le but.

Robin Gunnigham – que beaucoup prétendent être Banksy

Robin à lunettes photographié à la Bristol Cathedral School en 1989

Mais lorsqu’il s’agit de preuves définitives, la recherche de l’homme derrière certaines des œuvres d’art les plus emblématiques du monde a laissé les enquêteurs stupéfaits.

Cette semaine, il est apparu que l’insaisissable commentateur social pourrait cependant être finalement contraint de montrer son visage après avoir été désigné comme accusé dans une affaire judiciaire devant la Haute Cour.

Le pionnier du graffiti Andrew Gallagher a déposé une plainte accusant « l’artiste connu sous le nom de « Banksy » » de diffamation, le coaccusé étant également nommé Pest Control Ltd – la société qui vend ses œuvres.

Alors que les avocats de Gallagher ont déclaré au Mail que les détails entourant l’affaire étaient « confidentiels », une confrontation judiciaire pourrait néanmoins révéler pour la première fois l’homme derrière le masque.

Depuis le début des années 1990, un certain nombre d’identités glamour – et souvent farfelues – ont été évoquées, notamment celle du chanteur de Massive Attack, Robert.

Del Naja, Jamie Hewlett, homme de Gorillaz, et même l’animateur d’Art Attack, Neil Buchanan.

Mais un nom qui semble plus important que la plupart est celui d’un artiste de « guérilla » relativement discret, Robin Gunningham.

Un homme derrière le masque ?

Le fier Bristolien a été signalé dans un certain nombre d’enquêtes marquantes au fil des ans, notamment lorsque des scientifiques de l’Université Queen Mary ont utilisé le profilage géographique pour le relier à des graffitis découverts en Jamaïque en 2008.

La clé de l’affaire était une photo de l’homme aujourd’hui âgé de 50 ans, qui le montrait dans une paire de jeans baggy, un bouton bleu foncé surdimensionné avec une paire de lunettes espiègles.

Alors qu’il s’agenouillait dans son kit streetwise, il semblait être entouré d’un pistolet fumant : des pochoirs, un carnet de croquis et des bombes aérosols.

Pourtant, la piste était froide. Banksy a nié que la photo soit lui, tout comme les parents de Robin.

Cependant, la photo avait une ressemblance frappante avec un garçon à lunettes qui figurait dans l’annuaire de la Bristol Cathedral School en 1989.

Cela a orienté les détectives vers les premières années de Robin dans une école publique du West Country à 9 000 £ par an – à partir de là, sa vie semblait refléter le chemin de Banksy à chaque instant.

Né à Bristol

Fils de Peter Gordon Gunningham, responsable des contrats à Bristol, et de Pamela Ann Dawkin-Jones, qui a grandi dans le quartier chic de Clifton et a travaillé comme secrétaire pour un directeur d’entreprise, Robin était destiné à devenir un artiste dès son plus jeune âge.

Scott Nurse, ancien camarade de classe, a déclaré : « Il était l’une des trois personnes de mon année extrêmement talentueuses en art.

« Il a fait beaucoup d’illustrations. Je ne suis pas du tout surpris s’il est vraiment Banksy.

« Il faisait également partie de l’équipe de rugby de la maison et je pense qu’il jouait aussi au hockey. »

Il serait né en 1973 à la maternité de Bristol et, selon ses voisins, il aurait été opéré très tôt pour une fente palatine.

Anthony Hallett, qui vivait à proximité, se souvenait avec tendresse de la famille.

Il a déclaré au Mail : « La famille a toujours été très gentille. Je n’en suis pas sûr, mais je pense que Robin travaillait comme graffeur.

« Il travaillait pour d’autres personnes et disparaissait pendant des mois. Il était plutôt nomade.

« Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il a déraillé. Cependant, il y a eu une sorte de division dans la famille, probablement parce qu’il ne s’est pas déroulé comme ils l’espéraient. Il a simplement disparu après avoir quitté la maison. »

Robin aurait quitté l’école à 16 ans. À cette époque, il adopta le nom de « Robin Banks », mais se faisait encore un nom dans sa ville natale d’Easton.

Il a également été gardien de but des Easton Cowboys and Cowgirls, une équipe de football amateur de l’est de la ville.

Une dépêche de la BBC a décrit l’équipe comme « le club sportif le plus intrépide de Grande-Bretagne », formé par un groupe de jeunes locaux qui en avaient assez des coups de pied au début des années 90.

Will Simpson, un pilier du club, a déclaré que Robin avait participé à de nombreuses séances avant de devenir un artiste renommé.

Will a déclaré : « Il est parti en tournée avec nous au Mexique en 2001 et a peint un certain nombre de peintures murales dans la communauté.

« Il a fait une tournée et peu de temps après, il aurait pu déménager à Londres.

« Nous le voyons de temps en temps quand il revient à Bristol. »

Icône souterraine

Peu de temps après la tournée au Mexique, Robin s’est impliqué dans la scène artistique underground en plein essor de Bristol.

C’est à cette époque que « Banksy » s’est fait connaître pour la première fois au sein d’un trio artistique nommé DryBreadZ Crew – photographié par son ami et agent de longue date Steve Lazarides.

D’après son best-seller Wall and Piece, l’artiste s’est installé à Londres au tournant du millénaire.

Robin, quant à lui, vivait dans un appartement à Hackney, dans l’est de Londres, avec Jamie Eastman, qui travaillait pour le label Hombre de Bristol.

Par coïncidence, Banksy aurait dessiné un certain nombre de couvertures d’albums de la maison de disques.

En 2001, l’étoile montante de la rue a eu sa première exposition à Shoreditch, mais ce n’est que quelques années plus tard que son exposition Turf War l’a désigné comme l’un des cerveaux les plus subversifs du monde de l’art.

Banksy a ensuite créé des dizaines d’œuvres de renommée mondiale, dont La Fille au ballon, qui a été tristement célèbre lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s à Londres avant de se vendre pour un montant record de 25,4 millions de dollars.

En 2010, il a sorti son film documentaire Exit Through the Gift Shop, qui a été nominé pour un Oscar.

Il s’est même essayé à la conception de parcs à thème en 2015, en créant « Dismaland » à Weston-super-Mare, rempli d’installations artistiques farfelues et présenté comme « l’endroit le plus malheureux de la planète ».

Épouse mystérieuse

Joy Millward photographiée lors de la conférence du National Hepatitis C Network en 2007 Crédit : Rex

Depuis qu’il a été lié pour la première fois à Banksy il y a 15 ans, Robin a gardé un silence constant, tout comme sa femme, Joy Millward.

Joy, originaire des West Midlands, aurait rencontré Robin en 2003, juste avant de commencer à travailler comme chercheuse pour le député travailliste Austin Mitchell.

Le couple s’est marié à Las Vegas trois ans plus tard, une source expliquant plus tard qu’ils vivaient dans une communauté isolée mais qu’ils avaient « peu à voir, même avec leurs voisins les plus proches ».

La source a déclaré au Mail : « Même ceux à qui ils parlent occasionnellement n’ont aucune idée de qui ils sont vraiment.

« Les seules personnes qui connaissent sa véritable identité sont celles du cercle restreint, qui ont été vérifiées.

« Certains membres de la famille de Joy n’ont pas été informés de l’identité de son mari ni de ce qu’il fait. »

Si « l’artiste connu sous le nom de Banksy » est enfin présenté devant les tribunaux, ils pourraient enfin obtenir leur réponse.

Oeuvre de Robin imprimée sur une pochette d’incrustation de cassette de 1993 pour le groupe de ska basé à Bristol Mother Samosas. Banksy a également travaillé sur des illustrations pour des groupes locaux

L’œuvre de Banksy est mondialement connue Crédit : PA

Ses graffitis ont été décrits comme de l’art de « guérilla ». Crédit : PA : Association de presse

Ses œuvres sont désormais encadrées dans des musées du monde entier et se vendent à des millions d’euros. Crédit : PA