Dans la vie incroyablement fabuleuse de Blue Ivy Carter

Parce qu’ayant atteint presque toutes les réalisations qu’une personne peut capturer, Beyoncé a commencé à se concentrer sur son héritage, les routes qu’elle peut créer pour ses enfants et d’autres comme eux. « Le succès me semble différent maintenant. Les fausses couches m’ont appris que je devais devenir mère moi-même avant de pouvoir être mère de quelqu’un d’autre, » elle songé à Elle. «Ensuite, j’ai eu Blue, et la quête de mon but est devenue tellement plus profonde. Je suis mort et je suis renée dans ma relation, et la quête de moi est devenue encore plus forte.

Elle aborde donc chaque nouveau défi avec cela à l’esprit, transformant son concert de tête d’affiche à Coachella en 2018, par exemple, en une célébration sans faille de la culture afro-américaine.

« En tant que femme noire, j’avais l’habitude de sentir que le monde voulait que je reste dans ma petite boîte et les femmes noires se sentent souvent sous-estimées. Je voulais que nous soyons fiers non seulement de la série, mais du processus, fiers de la lutte, reconnaissants pour la beauté qui vient avec une histoire douloureuse et réjouissez-vous de la douleur, réjouissez-vous des imperfections et des torts qui sont si justes », a-t-elle expliqué dans son document Netflix. « Je voulais que chacun se sente reconnaissant pour ses courbes, son impertinence, son honnêteté, reconnaissant pour sa liberté. Il n’y avait pas de règles et nous avons pu créer un espace libre et sûr où aucun de nous n’était marginalisé. »