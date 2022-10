Dans la vie hors écran de Victoria Fritz de BBC Breakfast alors qu’elle révèle son changement de nom

VICTORIA Fritz est de retour sur BBC Breakfast cette semaine et a remplacé la présentatrice habituelle Sally Nugent.

Depuis le 25 octobre 2022, elle est sur nos écrans tous les matins.

Twitter

Victoria passe maintenant par Victoria Valentine, pas Fritz[/caption]

Bbc

Jon Kay et Victoria sur le canapé rouge[/caption]

Ce n’est pas la première fois que l’animateur de BBC Global News présente sur le canapé rouge, aux côtés de Jon Kay.

L’homme de 38 ans présenté a travaillé pour la BBC pendant des années, revenant en 2008.

Auparavant, elle a fréquenté l’Université de Cambridge et a obtenu un diplôme en droit et en économie.

Avant de rejoindre la BBC en 2008, elle a travaillé pour Breaking Views, un site de commentaires financiers qui fait désormais partie de Reuters.

LIRE LA SUITE VICTORIA VALENTINE LES DOSSIERS EX Dans la vie de l’ex-mari de Victoria Fritz, Dan ‘au moins je n’étais pas sur place!’ La présentatrice Victoria Fritz se souvient du moment dramatique où elle a accouché

Victoria accueille désormais les émissions d’information mondiales du matin de la BBC sur BBC One, BBC News et BBC World News.

La star a récemment annoncé sa séparation d’avec son mari depuis 11 ans, Dan Fritz.

Ils ont deux jeunes enfants ensemble, dont le premier est arrivé en 2016 et avait Sally Nugent comme partenaire de naissance.

Cela s’est produit parce que Victoria a accouché tôt au travail et Sally est allée à l’hôpital avec elle.





Le mardi 26 octobre, Victoria a tweeté un lien vers son blog, intitulé “Qu’y a-t-il dans un nom?” soulignant que toutes ses poignées de médias sociaux avaient changé.

Elle a expliqué qu’elle s’appelait maintenant Victoria Valentine, et non Fritz, en raison de sa récente séparation.

Victoria a écrit: “Les raisons de la rupture de mon mariage sont privées.”

Elle a ajouté: «Appelez-moi à l’ancienne, mais aérer du linge sale est indigne dans le meilleur des cas.

De plus, j’ai deux merveilleux jeunes enfants à considérer. Protéger leur bien-être et leur droit à la vie privée seront toujours mes priorités.

“Pourtant, aussi privé que je souhaite garder ma vie privée, il y a un aspect de celle-ci qui restera toujours autant entre les mains du public que de la mienne. Et c’est mon nom.

Victoria a poursuivi en expliquant: «Cela ne convient plus. Cela ne correspond pas à la personne qui a émergé et ne décrit pas fidèlement l’avenir qui m’attend. Dans la refonte et la refonte, j’ai découvert que mon nom comptait. Et donc je le change.

Elle poursuit en expliquant comment elle “ne pouvait pas revenir” à son nom de jeune fille, elle a donc plutôt opté pour le nom de sa mère.

En savoir plus sur le soleil RETOUR À GAGNER La saveur populaire Quality Street supprimée en 2018 est de retour – mais il y a un hic HEURE DES QUESTIONS Je suis une maman de 3 enfants à 20 ans – les questions que toute personne souhaitant être une jeune maman devrait poser

Victoria a écrit : « Alors je prends le nom de ma mère dublinoise. Je le prends dans tous les aspects de ma vie; personnel et professionnel, public et privé.

«Je le prends aussi parce que ça sonne épique. Et “épique” sonne sacrément bien alors que les plans lâches pour l’avenir vont.

Twitter

Victoria a maintenant pris le nom de sa mère irlandaise, Valentine[/caption]