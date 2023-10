Dans la vie hors écran de la star de Tony King d’EastEnders – de sa célèbre ex-femme à ses délires avec sa fille lors de festivals

CHRIS Coghill est célèbre pour avoir joué le méchant Tony King dans EastEnders, mais la réalité de la star est bien plus saine.

L’acteur a été chargé d’un scénario très sérieux pour le feuilleton, car son personnage, Tony, s’est avéré être la belle-fille adolescente Whitney Dean.

Chris Coghill a joué le méchant pédo Tony King sur EastEnders

La star du feuilleton reste privée de son mariage actuel avec Rosalind Halstead

Finalement, la jeune fille a parlé de son comportement prédateur et le pédo s’est suicidé en prison.

Malgré le sombre complot dans lequel Chris a été impliqué, il est fier du rôle qu’il a joué dans la série.

Il avait précédemment déclaré au Sun : « En conséquence directe de cette histoire, environ 10 personnes ont dit : ‘Cela m’est arrivé’, et sont allées voir la police et il y a eu un certain nombre de condamnations. Être acteur ne change pas vraiment la vie des gens, mais sans être gêné, c’est le cas. Et j’en suis fier.

Heureusement, la vie de la star du feuilleton est complètement différente en dehors d’EastEnders, et il n’a été qu’un père exemplaire pour son enfant.

L’homme de 48 ans a joué dans toute une gamme d’émissions de télévision et de films en plus du drame de la BBC, notamment Shameless, Burn It, Holby City, Secret Diary of a Call Girl, Waterloo Road et 24 Hour Party People.

Il a rencontré sa femme Lisa Faulkner pendant le tournage de la sitcom de la BBC Burn It et ils sont tombés amoureux sur le tournage.

Le couple s’est marié en 2005 et a même adopté une adorable fille ensemble après que Lisa ait subi trois cycles de FIV.

Lorsqu’ils ont rencontré la petite Billie-May, Lisa a décrit le sentiment qu’ils étaient « assortis » et a déclaré que l’adopter était le « sentiment le plus incroyable ».

Malheureusement, Chris et Lisa se sont séparés six ans après leur mariage, mais tous deux ont évolué et ont maintenant trouvé de nouveaux partenaires.

Il a été beaucoup plus privé à propos de son mariage avec la célèbre actrice Rosalind Halstead et, à ce jour, le couple n’a rien révélé sur leur mariage.

Cependant, Chris est toujours aussi fort que des voleurs avec Billie-May.

Le père publie souvent des photos du couple en train de s’amuser, et il a récemment emmené sa fille faire la fête au Wilderness Festival dans l’Oxfordshire.

Il semble que l’adolescent de l’acteur ait également des goûts musicaux similaires aux siens puisqu’ils ont également partagé des photos lors d’un concert des Stone Roses.