Dans la vie hors écran de la légende d’Emmerdale Claire King – de sa bataille secrète contre la maladie à sa romance avec sa co-star

La légende d’EMMERDALE, Claire King, est à la télévision depuis maintenant 40 ans.

L’actrice de feuilleton, âgée de 62 ans, est devenue célèbre pour la première fois lorsqu’elle est apparue dans le groupe pop féminin To Be Continued.

Getty

Claire King a eu une vie fascinante hors écran[/caption] Rex Rex

Elle a décroché son premier rôle d’actrice en 1987 lorsqu’elle est apparue dans le film Eat the Rich.

Mais la star est surtout connue pour avoir joué le méchant d’Emmerdale, Kim Tate, arrivée dans les Dales en 1989.

Elle a joué ce rôle pendant 10 ans avant de partir pour d’autres opportunités d’emploi.

Bien que son personnage ait été marié cinq fois au total dans le feuilleton, Claire elle-même ne s’est mariée qu’une seule fois – et c’était avec son beau-fils à l’écran.

Elle a développé une romance sur le plateau avec Peter Amory, qui jouait son ennemi juré Chris Tate.

Il semble que ce couple ait adopté l’expression garder vos amis proches mais vos ennemis plus proches de votre cœur, et ils ont fini par se marier en 1994.

Le couple est resté ensemble pendant dix ans avant que tout ne s’effondre lorsque Peter a eu une liaison – avec une autre femme d’Emmerdale.

Selon LeedsLive, Claire a découvert que son mari sortait avec Samantha Giles.

Ironiquement, le personnage joué par Samantha, Bernice Blackstock, avait également une histoire dans laquelle elle avait une liaison avec un homme marié dans les Dales.

Heureusement, Claire a retrouvé l’amour et est désormais coparentale de deux adolescents avec son nouveau partenaire.

La femme de 62 ans était reconnaissante de devenir belle-mère car elle ne pouvait plus avoir d’enfants biologiques en raison d’un problème de santé.

Elle avait déjà déclaré à OK ! : « Mon ex ne voulait pas d’enfants car il en avait déjà un et au moment où nous nous sommes séparés, j’étais sur le point de rater cette fenêtre.

«Mais ensuite, j’ai commencé à tomber malade et j’ai dû subir une hystérectomie, alors j’ai simplement accepté que ce n’était pas fait pour moi.

« Alors, quand mon partenaire actuel est arrivé dans ma vie et que j’ai eu deux adolescents, j’étais déjà bien préparé. J’aime penser que j’ai été là pour eux pendant quelques années de leur croissance.

Elle a également révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde à l’âge de 28 ans, une maladie auto-immune qui provoque des douleurs et des raideurs articulaires.

Cela l’a presque empêchée de travailler et elle a partagé que les gens sous-estiment souvent à quel point cette maladie l’affecte parce qu’elle n’est pas visible.

Elle a déclaré : « J’ai eu du mal à aller travailler et à faire les choses que j’aime, comme monter à cheval, à cause de la terrible pression que cela mettait sur mes genoux. Je peux certainement m’identifier à la « maladie invisible » – même si mes symptômes ne le sont pas. montrez-le toujours, cela ne veut pas dire que je ne souffre pas ou que je ne me sens pas épuisé.