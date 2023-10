Dans la vie glamour du plus jeune président du monde, Daniel Noboa, élu à 35 ans, avec une superbe épouse et une fortune de 250 millions de livres sterling en bananes

Le plus jeune chef d’État du monde mène une vie extrêmement glamour aux côtés de sa femme blonde, une bombe financée par sa fortune de 250 millions de livres sterling en bananes.

Daniel Noboa – élu cette semaine président de l’Équateur à l’âge de 35 ans – est l’héritier de l’empire fruitier mondial de son père et est entré en politique il y a seulement deux ans.

Daniel Noboa mène une vie glamour en tant que plus jeune président de l’Équateur, aux côtés de son épouse Lavinia Valbonesi. Crédit : Flash info

Le couple puissant partage un fils, Alvaro Crédit : Flash info

L’influenceuse des médias sociaux deviendra Première Dame de l’Équateur lorsque son mari sera investi président le mois prochain. Crédit : Flash info

La jeune femme de 25 ans a épousé Noboa en août 2021 et attend son deuxième enfant en février de l’année prochaine. Crédit : Flash info

Il est désormais considéré comme le plus jeune président actuellement en fonction dans le monde, avec pour rival le Burkinabé Ibrahim Traoré, dont l’âge approximatif est estimé à 35 ans.

Né Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín en 1987, Daniel est le fils de l’homme d’affaires Alvaro Noboa et de la médecin Anabella Azin.

Son père, l’homme le plus riche d’Équateur avec une fortune combinée de plus de 820 millions de livres sterling, possède Noboa Corporation, une entreprise qui exporte des bananes, la principale culture du pays.

Noboa est sur le point d’hériter de l’énorme activité qui a commencé comme commerce de bananes, mais qui compte désormais plus de 128 entreprises dans des dizaines de pays à travers le monde.

Il a déjà rejoint la méga-corporation, où il a été directeur des projets maritimes et également directeur commercial entre 2010 et 2018.

Le magazine Forbes a estimé que la famille Noboa disposait d’une valeur nette stupéfiante de 250 millions de livres sterling grâce au lucratif commerce de la banane.

Sa richesse le place au sommet de l’élite équatorienne.

Mais en plus d’être le prochain sur le trône du commerce des fruits, le dirigeant équatorien s’est également forgé une réputation respectable dans le monde politique.

La carrière politique de Noboa n’a débuté qu’en 2021, après avoir décroché un siège à l’Assemblée nationale.

Noboa a présidé la Commission de développement économique, où il a consacré tout son cœur à la création d’emplois, à des incitations fiscales pour les entreprises en démarrage et à l’augmentation des peines pénales pour les fraudeurs fiscaux.

Et avec seulement deux ans d’expérience dans le monde politique, l’homme d’affaires a été sacré vainqueur de l’élection présidentielle équatorienne avec 52,1 pour cent des suffrages le 15 octobre.

Sa victoire triomphale a fait de lui le plus jeune président en exercice de l’histoire de l’Équateur.

En tant que dirigeant, Noboa s’est également engagé à améliorer le système judiciaire dans un pays en proie à la violence.

L’Équateur est actuellement aux prises avec un problème de trafic de drogue et Fernando Villavicencion, un militant anti-corruption, a été assassiné en août alors qu’il se présentait à la présidence.

Noboa s’est engagé à commencer immédiatement à reconstruire « un pays qui a été gravement touché par la violence, la corruption et la haine ».

Son père, magnat de la banane, s’est présenté cinq fois sans succès à la présidence avant que Noboa ne soit élu.

Noboa partage son grand succès avec sa superbe épouse, Lavinia Valbonesi, 25 ans.

Il a rencontré l’influenceuse en nutrition et sur les réseaux sociaux en 2019 lorsqu’il l’a embauchée comme nutritionniste personnelle.

Noboa tentait de perdre du poids alors qu’il était marié à son ex-femme Gabriela Goldbaum, avec qui il partage une fille.

Valbonesi a volé le cœur du méga-riche homme d’affaires et le couple s’est marié le 28 août 2021.

S’adressant à Instagram à l’occasion de leur anniversaire de mariage, la mariée a montré sa superbe robe blanche alors qu’elle marchait dans l’allée d’un lieu rustique.

Elle a écrit sous son message : « Nous sommes un TOUT et un NOUS.

Nous sommes notre combo préféré, notre entreprise parfaite. Nous sommes les meilleurs amis, nous sommes les meilleurs partenaires de vie.

« NOUS SOMMES TOUT. Nous sommes le plus sacré : la liberté d’être l’un l’autre et la décision d’être meilleurs ensemble ».

Le couple puissant partage un fils, Alvaro, et plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Valbonesi attendait son deuxième enfant avec Noboa – attendu pour février de l’année prochaine.

Lors d’un entretien avec Radio Centro, la future maman a exprimé son « horreur » lorsque Noboa est passé de sa carrière commerciale à la politique lorsqu’il s’est présenté à l’Assemblée nationale en 2021.

Mais elle a rapidement changé d’avis après avoir rejoint Noboa lors de sa campagne électorale.

En août 2023, lorsque son mari est arrivé deuxième et s’est qualifié pour le second tour, Valbonesi était la personne la plus recherchée sur Google en Équateur.

Elle a utilisé son statut sur les réseaux sociaux pour influencer la campagne de Noboa auprès des jeunes électeurs et renforcer son image.

La bombe blonde est restée populaire grâce à son style vestimentaire pendant la campagne électorale, où elle portait des tenues blanches chics – et portait même un gilet pare-balles blanc lors des événements de campagne.

Il est récemment apparu que la star s’était inspirée de l’une des plus grandes icônes de la mode au monde.

« Je suis inspirée par Lady Diana », a déclaré le journal italien Republica.

Dans les semaines qui ont précédé le second tour des élections, les partisans de Noboa ont commencé à promouvoir l’idée que Valbonesi devienne première dame plutôt que son mari devienne président.

Son restaurant Green Deli, basé à Guayaquil, a commencé à vendre le « First Lady Smoothie » avant que Noboa ne soit couronné président.

La fanatique du fitness est désormais sur le point de devenir la plus jeune première dame de l’Équateur lors de l’inauguration de Noboa le 25 novembre.

Elle a déclaré que l’une de ses premières initiatives en tant que première dame était d’apporter une aide aux mères célibataires dans tout l’Équateur.

Avec plus de 381 000 abonnés sur sa chaîne Instagram, la page de l’expert en nutrition regorge de photos du couple et de leur fils dans des endroits magnifiques à travers leur pays d’origine.

Un message montre la famille s’embrassant devant une verdure luxuriante, et d’autres sont situés devant de superbes couchers de soleil et des pièces luxueusement aménagées.

Mais le parcours de Noboa jusqu’à devenir héritier et président de l’empire a commencé bien avant tout cela.

À seulement 18 ans, l’homme d’affaires avisé, alors étudiant, fonde sa propre entreprise, DNA Entertainment Group, dédiée à l’organisation d’événements.

Les médias brésiliens ont également révélé plus tôt ce mois-ci que Noboa est propriétaire de deux sociétés offshore situées au Panama, tout en étant également lié à plusieurs autres sociétés appartenant à son père dans des paradis fiscaux.

La page Instagram de Valbonesi regorge de photos de famille dans des décors luxueux à travers l’Équateur Crédit : Flash info

L’influenceuse a déclaré que l’une de ses principales initiatives en tant que Première Dame serait de soutenir les mères célibataires à travers l’Équateur. Crédit : Flash info

Valbonesi a utilisé son statut sur les réseaux sociaux pour renforcer l’image de Noboa auprès des jeunes électeurs lors de son procès électoral Crédit : Flash info