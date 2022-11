Dans la vie glamour d’Owen Warner hors écran – avec des vacances au Portugal, en Croatie et à Marbella

Owen Warner de II’M A Celebrity a troqué sa vie hors écran très glamour pour la jungle macabre.

L’acteur, qui joue Romeo Nightingale dans Hollyoaks, est entré dans le camp hier soir, aux côtés de Sue Cleaver de Corrie, de la star du rugby Mike Tindall et de la footballeuse Jill Scott.

La star de I’m A Celebrity Owen Warner profite d’une vie de jet set[/caption]

La star des feuilletons partage régulièrement ses clichés de vacances[/caption]

La star de la télévision peut être vue en train de poser dans divers hôtels de luxe – vue ici au Portugal[/caption]

Quand Owen, 23 ans, n’est pas occupé à filmer le feuilleton de Channel 4, il profite de vacances dans des stations balnéaires chics au Portugal, en Croatie et à Marbella.

Le beau gosse en caleçon aime tenir ses fans au courant de sa vie de luxe, en documentant tous ses voyages.

Souvent torse nu, Owen partage de nombreux clichés sexy de lui-même prenant le soleil à divers endroits.

L’acteur peut profiter d’une vie de jet set grâce à son salaire sur Hollyoaks et à ses frais pour I’m A Celebrity.

Pendant ce temps, hier soir, les fans de I’m A Celeb ont tous dit la même chose à propos d’Owen et l’ont comparé à un ancien camarade de camp très célèbre.

Boy George et Scarlette Douglas ont reçu le traitement VIP, tandis qu’Owen, 23 ans, Mike, 44 ans et Sue, 59 ans, ont dû relever le défi The Critters Cruise.

Pour sécuriser leur repas pour le camp, ils devaient gagner chacun une étoile, qui était enfermée sous un bateau via un cadenas.

Pendant que les fans regardaient, beaucoup ont souligné qu’Owen leur donnait des «vibes Joey Essex» après un certain nombre de commentaires.





Avant de relever le défi, la star du savon a avoué qu’il avait peur des serpents en train de courir et a également touché son globe oculaire avec son doigt lorsque Sue lui a dit que les yeux de poisson ressemblaient à un globe oculaire.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager la comparaison.

L’un d’eux a demandé: «Owen est-il lié à Joey Essex par hasard? Les similitudes sont troublantes.

Un autre a tweeté: “Owen donne vraiment des vibrations à Joey Essex.”

Un troisième intervint : « Est-ce qu’Owen est le nouveau Joey Essex ou quoi ?

Pendant ce temps, Owen s’est avéré être un favori potentiel des fans déjà après une série de gaffes hilarantes lors de son premier essai.

Immédiatement, les fans ont commencé à se moquer de lui lors d’une série de commentaires malheureux et de gaffes.

L’acteur aime profiter du soleil lorsqu’il n’est pas occupé à filmer[/caption]

Own est connu pour sa vie de luxe – vu ici en Croatie[/caption]

Owen a joué Roméo dans Hollyoaks depuis 2018[/caption]