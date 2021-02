Dans la vie glamour de la mystérieuse épouse de Kim Jong-Un, Ri Sol Ju

ELLE est mariée à l’un des hommes les plus puissants du monde, avec une fortune de 4 milliards de livres et une garde-robe de vêtements de marque.

Mais l’épouse de Kim Jong-Un, Ri Sol Ju, reste l’une des figures les plus mystérieuses de la scène mondiale, avec chaque détail de sa vie privée voilé de secret.

Cette semaine, l’ancienne pom-pom girl est apparue en public pour la première fois en plus d’un an, rejoignant le leader nord-coréen lors d’un concert pour marquer le jour de l’étoile brillante, un jour férié important en Corée du Nord.

Elle a été photographiée assise à côté de son mari, souriant et applaudissant, au milieu d’une foule immense dans un théâtre de Pyongyang.

Mais son absence prolongée – la dernière en date – a suscité des spéculations sur une grossesse, une maladie ou une rupture avec son mari dictateur.

En tant qu’épouse du chef suprême, Ri, considérée comme au début de la trentaine, vit une vie somptueuse avec le meilleur champagne, des palais de luxe et des jets privés.

Mais elle doit également fermer les yeux sur ses excès – y compris un harem de vierges connu sous le nom de Pleasure Squad.

Nous examinons ici la vie secrète mais somptueuse de Ri Sol Ju – la seule femme assez courageuse pour critiquer le dictateur nord-coréen en public.

Faux nom et histoire secrète en tant que chanteur

L’éducation de Ri dans la ville du nord-est de Chonglin est entourée de mystère, et les analystes pensent que son nom est en fait un pseudonyme.

Même son année de naissance est inconnue – entre 1985 et 1989 – et sa mère gynécologue et son père professeur sont décrits comme «ordinaires», bien que mieux lotis que la plupart, selon l’agence d’espionnage sud-coréenne.

Elle faisait partie des 90 pom-pom girls qui ont représenté leur pays à un championnat d’athlétisme en Corée du Sud, en 2005, en scandant « We are one! » dans un appel à l’unification des deux.

Elle aurait déclaré à un enseignant sud-coréen: « Nous voulons suivre les cours des professeurs du Sud après avoir été réunis dès que possible. »

On pense également qu’elle a été chanteuse dans le populaire Unhasu Orchestra mais, depuis son mariage avec Kim, les responsables nord-coréens «essaient d’effacer son passé de chanteuse et d’artiste en confisquant les CD bootleg populaires de ses performances», selon un sud-coréen. commentateur.

Bien qu’ils se soient mariés en 2009, Ri n’a été dévoilé publiquement en tant qu’épouse de Kim Jong-Un qu’en 2012.

Le couple a trois enfants – un fils né en 2010 et une fille en 2013 ainsi qu’un troisième en 2017, dont le sexe n’a pas été révélé.

Les enfants ont été tenus à l’écart du public et n’ont jamais été officiellement nommés, bien que l’ami de Kim, la légende du basket-ball Dennis Rodman, ait déclaré au Guardian que leur fille s’appelait Ju-Ae.

Il a ajouté: « C’est un bon père et il a une belle famille. »

Un acolyte de confiance qui « disparaît » pendant des mois

Célébré comme la « Première dame respectée » – le seul consort à remporter le titre depuis 1974 – Ri Sol Ju est quelque chose d’une contradiction.

Elle est une première dame pionnière à qui on fait confiance pour diriger des missions diplomatiques sans son mari, mais qui disparaît fréquemment des yeux du public pendant des mois, sans explication.

Contrairement aux épouses de dirigeants précédents, elle a accompagné son mari à plus de 100 événements publics depuis son mariage, en 2012, selon le média NK Pro.

Lorsque Kim Jong-Un a franchi la frontière lourdement armée le 27 avril 2018 pour rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in, Ri était à ses côtés.

Quelques mois plus tard, elle a fait visiter à la première dame sud-coréenne, Kim Jung-sook, un hôpital pour enfants et une université de musique.

La même année, elle a rencontré une délégation chinoise dans le pays sans son mari, ce qui semblait indiquer un rôle plus large au sein du gouvernement.

Cependant, sa vie publique est ponctuée d’absences prolongées – disparaissant pendant neuf mois en 2016, quatre mois en 2017 et 2019 – avant la dernière période de plus d’un an.

Bien que les médias d’État ne mentionnent jamais ces absences mystérieuses, elles suscitent des rumeurs de grossesse ou de maladie, certains spéculant qu’elle est punie pour avoir outrepassé la barre d’affilée avec Kim.

Mais, alors que le dictateur brutal réprime durement les sujets qui critiquent son leadership, Ri est la seule personne qui ose signaler ses défauts.

Lors d’un dîner avec une délégation sud-coréenne en 2018, on a demandé à Kim: « Pourquoi ne pas arrêter de fumer? C’est mauvais pour la santé. »

Sachant que la critique du chef était considérée comme un blasphème, les Nord-Coréens à la table auraient gelé de peur.

Mais sa femme s’est amusée et a répondu: « Je lui demande toujours d’arrêter de fumer, mais il ne m’écoutera pas. »

Sacs à main Dior et costumes Chanel 8k £

Avec un flair pour la mode, Ri est connu pour favoriser les marques de créateurs et est souvent vu dans les costumes Chanel, qui se vendent à environ 8000 £, lors d’événements publics.

Kenji Fujimoto, l’ancien chef de sushi personnel de Kim Jong-il, a rencontré Ri on en 2012 et, en guise de cadeau d’adieu, elle lui a offert un de ses propres sacs à main Christian Dior.

Il l’a décrite comme «tellement charmante… je ne peux pas décrire sa voix, elle est si douce…»

Son mari a également un penchant pour la mode haut de gamme – sa collection de montres-bracelets vaut à elle seule plus de 6 millions de livres sterling.

Mais tous ses achats de créateurs ne sont pas des cadeaux pour sa superbe femme – et il y a beaucoup de passe-temps de Kim dont elle doit fermer les yeux.

Rien qu’en 2016, il a dépensé 2,7 millions de livres sterling en lingerie fantaisie – y compris des corsets et des bretelles racés – importés de Chine.

Mais on pensait qu’ils appartenaient au fameux «Pleasure Squad» ou Gippeumjo du leader – plus de 2 000 femmes qui sont médicalement certifiées vierges avant d’être choisies pour divertir Kim et d’autres hauts fonctionnaires, principalement par le sexe.

Palais et île de fête

Kim posséderait 17 palais autour de la Corée du Nord, dont un avec sa propre piste d’atterrissage de 500 m à Wonsan.

Mais la résidence principale du couple, Central Luxury Mansion, se trouve dans la capitale du pays, Pyongyang.

Le palais à l’épreuve des attaques nucléaires est protégé par plusieurs unités militaires ainsi qu’une clôture électrique à haute tension et même des champs de mines.

Il a même sa propre gare en dessous et des tunnels le relient à certaines de ses autres propriétés.

Kim a également sa propre île de fête privée, où il s’échappe pour boire des cocktails et de la tequila chère au soleil avec 50 ou 60 à la fois.

Dennis Rodman, qui a passé une semaine là-bas avec le dictateur et sa femme en 2013, a déclaré: «L’île de Kim est incroyable. C’est comme aller à Hawaï ou à Ibiza – mais il est le seul à y vivre.

«Si vous buvez une bouteille de tequila, c’est la meilleure tequila. Tout ce que vous voulez, il a le meilleur. «

Le couple possède également un yacht de luxe de 95 pieds, que Rodman décrit comme «un croisement entre un ferry et un bateau Disney».

Considéré comme un Princess 95MY de conception britannique d’une valeur d’environ 7 millions de dollars, il possède des cabines, un large pont et une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à dix personnes.

Le couple partage un amour de l’équitation, parcourant souvent ensemble des montagnes enneigées avec leurs pur-sang.

Kim a dépensé au moins 420000 £ pour 138 chevaux de race pure entre 2010 et 2019, selon les données des douanes russes.

Alors que Kim Jong-Un prodigue des cadeaux à son harem ainsi qu’à sa femme, Ri occupe une position unique dans l’histoire de la Corée du Nord.

Le grand-père et le père de Kim ont eu des enfants de plusieurs femmes et ont gardé leurs épouses à l’abri des regards du public, mais la belle et élégante Ri fait désormais partie de l’offensive de charme de son mari.

Initialement connue sous le nom de «camarade», elle a été élevée au statut de «Première dame respectée» en 2018 et est populaire auprès des Nord-Coréens, qui se réjouissent de son image de «mère attentionnée».

Après un an de rumeurs, sa réapparition, cette semaine, avait pour but de rassurer des sujets fidèles que la dame numéro un de la Corée du Nord est bien vivante.