Dans la vie d’un couple qui a gagné 5 millions de livres sterling au loto avant d’être frappé par une tragédie

Un couple CHANCEUX qui a remporté 5 millions de livres sterling au loto pensait qu’ils avaient tout – jusqu’à ce qu’ils soient frappés par une énorme tragédie.

Barry Chuwen, 53 ans, et sa femme Jenny, 55 ans, ont gagné 4,5 millions de livres sterling en 1997 et se sont lancés dans des propriétés de luxe à travers Glasgow.

Barry Chuwen, 53 ans, et sa femme Jenny, 55 ans, ont gagné 4,5 millions de livres sterling en 1997

Mais le couple a vécu une énorme tragédie quelques années plus tard

Le coiffeur Barry n’avait que 27 ans lorsqu’il est devenu l’un des plus grands gagnants d’Écosse.

Lui et sa femme ont acheté plusieurs nouvelles maisons, une flotte de supercars et des vacances de ski et de golf chics.

Mais à peine six ans après la grande victoire, la vie du couple a de nouveau été bouleversée – mais cette fois pour le pire.

Leur petit garçon Ted est mort-né trois mois avant terme après avoir souffert d’une maladie rare connue sous le nom de syndrome d’Edwards.

Un an après la tragédie, le couple a créé l’association caritative The Teddy Bear Foundation pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux – en sa mémoire.

Mais l’organisme de bienfaisance OSCR a depuis lancé une enquête après que de sérieuses inquiétudes ont été exprimées à la fois sur « la gouvernance et les contrôles financiers ».

S’adressant au Daily Record, Barry a évoqué le « beaucoup de stress » que l’enquête lui a fait subir, ainsi qu’à Jenny.

Et il a dit que c’était pendant cette « période difficile » qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre par le travail.

Confirmant que sa relation est terminée, Barry a déclaré: « Nous faisons tout notre possible pour coopérer avec le Bureau du Scottish Charity Regulator.

« Les discussions à ce sujet ont causé beaucoup de stress pour Jenny et moi, en plus des pressions liées aux affaires et d’une longue période de mauvaise santé.

« Je reconnais également que pendant cette période difficile de notre vie, j’ai développé une relation avec quelqu’un que j’ai rencontré au travail.

« Je me suis excusé auprès de Jenny et de nos enfants et j’espère continuer à être un père aimant pour eux à mesure qu’ils grandiront. »

Barry et Jenny ont trois enfants âgés de 21, 17 et 15 ans.

Le couple vend sa maison individuelle de cinq chambres à 1,75 million de livres sterling à Whitecraigs, East Renfrewshire.

L’association caritative du couple, The Teddy Bear Trust, a dépensé près de 500 000 £ pour emmener des enfants ayant des besoins spéciaux à Euro Disney.

Il a également proposé aux plus jeunes des cours d’équitation, des séances de massage et a aménagé des jardins sensoriels.

L’OSCR est censé enquêter sur les paiements effectués par l’organisme de bienfaisance à une société liée à l’un de ses administrateurs l’année dernière.

L’OSCR a déclaré: «Nous craignons qu’il y ait eu une faute dans l’administration de l’organisme de bienfaisance et considérons qu’il est nécessaire et souhaitable de prendre des mesures de protection à l’égard des biens de l’organisme de bienfaisance.

« Nous avons donc émis une instruction formelle à la banque de l’organisme de bienfaisance l’empêchant de se séparer de tout bien de l’organisme de bienfaisance sans le consentement de l’OSCR. »

Chuwen, de Newton Mearns, a remporté le prix du loto alors qu’il n’avait que 27 ans.

Après avoir gagné, Chuwen est resté dans son salon à côté de la gare de Queen Street pendant 15 mois, puis a ouvert sa société immobilière Jasper Wishaw.

La société et ses filiales ont acheté des propriétés commerciales et les ont louées à des magasins, dont Italian Centre et le magasin Varsace à Glasgow.

Mais la Bank of Scotland a débranché la prise après que les dettes ont commencé à monter en flèche en 2013, provoquant la faillite du portefeuille de 30 millions de livres sterling.

L’autre société de Chuwen, MQ Estate Agents Limited, a également été mise en liquidation en 2020.