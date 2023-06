Dans la vie d’un ancien joueur anglais devenu trafiquant de drogue avec son mari meneur surnommé « LedZepplin » – qui est toujours en fuite

LA DOUBLE vie d’une ex-joueuse anglaise peut être exposée – avec l’athlète travaillant comme comptable avec un gang de drogue – aux côtés du partenaire « l’amour de sa vie » surnommé « LedZepplin ».

La mère de Liverpool, Faye Dunn, a été emprisonnée pour son implication en tant que blanchisseuse d’argent pour un gang de drogue – mais son partenaire Stephen Canty reste en fuite.

Faye Dunn a été emprisonnée pour son implication dans un réseau de drogue – tandis que son mari Stephen Canty est toujours en fuite

Le couple a vécu une double vie Crédit : Instagram

Le couple vivait ensemble en Espagne avant l’arrestation de Dunn à l’aéroport de Manchester Crédit : Instagram

L’ancien footballeur professionnel, qui a travaillé avec Leeds United et Tranmere, a été impliqué dans la contrebande d’environ 24 kg de cannabis et a blanchi 654 800 £ d’argent sale.

Dunn, de la région de Huyton à Liverpool, a été emprisonnée pendant trois ans et neuf mois pour son rôle dans la fourniture de drogue lors d’une audience l’année dernière.

Liverpool Crown Court a également entendu comment son mari, Stephen Canty, a joué un rôle de premier plan dans le complot de drogue.

Le Soleil peut révéler une photo du jour du mariage ensoleillé du couple lorsqu’ils se sont mariés dans les Caraïbes.

Le mariage idyllique aurait eu lieu en Jamaïque. La photo montre le couple se regardant avec amour.

Dunn a posté un message sous la photo qui disait : « Journée parfaite pour l’amour de ma vie et deux personnes très importantes pour nous. »

Des sources ont déclaré au Sun que Canty, une figure bien connue de la région de Huyton, vit maintenant à Marbella, en Espagne.

Dunn et Canty ont tous deux utilisé le réseau téléphonique crypté connu sous le nom d’EncroChat pour discuter de drogue et d’argent sale.

Canty, également de Liverpool, a utilisé la poignée Encro « LedZeppelin » pour communiquer avec Dunn, connu sous le nom de « StiffNinja ».

Le procureur Nicola Daley a déclaré au tribunal le 2 avril 2020 que Dunn avait envoyé une liste de vérification à Canty, indiquant un revenu de 1 155 548 £ et des détails sur les dépenses d’une valeur de 431 700 £.

La liste comprenait 100 000 £ dépensés pour une maison, 25 000 £ pour des voitures et 21 500 £ pour une montre.

Le 8 mai 2020, Dunn est monté à bord d’un car-ferry de Portsmouth à Santander dans le nord de l’Espagne.

Lorsque Canty lui a demandé si les autorités avaient demandé à voir son relevé de loyer ou son téléphone, elle a répondu: « Non, ils m’ont demandé de l’envoyer par e-mail, mais j’ai blâmé l’abatteur et lui ai fait oublier à moitié, alors il m’a laissé le faire…. Si c’était un problème, ils ne m’auraient pas laissé partir ?

« De plus, je n’ai pas agi un peu déconcerté, donc je pense qu’ils étaient heureux que ce soit légitime… J’avais un autre petit sac noir sur moi et je l’ai caché entre les papiers que j’avais sur moi.

COMPLOT DE DROGUE

« Je ne les ai pas laissés s’approcher de l’autre sac noir et j’ai mis l’autre derrière mon dos et je leur parlais juste pour les distraire à moitié.

« J’avais enlevé tous mes bijoux sauf mon alliance…. Si je vous appelle normalement et que je dis » Liverpool « , effacez ce téléphone ».

Le procureur a déclaré que la police avait trouvé des messages sur le téléphone de Dunn suggérant qu’elle prévoyait de divorcer de Canty.

Dunn était une figure bien connue dans la région de Huyton et liée à un certain nombre d’entreprises commerciales au fil des ans, y compris un restaurant et un centre de jeux pour enfants.

La semaine dernière, Liverpool Crown Court a appris que Dunn avait gagné 152 953,96 £ grâce à son implication dans le crime organisé, et ses actifs disponibles valaient 69 747,70 £.

Elle a reçu trois mois pour payer 69 000 £ ou faire face à huit mois supplémentaires de prison.

Les détectives ont déclaré que Dunn était essentiellement un « comptable » qui a aidé un gang de drogue à blanchir de l’argent.

Le Sun a approché la police de Merseyside pour commenter les allées et venues de Canty.

L’ancien joueur anglais a fait passer de l’argent mal acquis à l’étranger Crédit : Instagram