Il l’a malmené pendant près de trois semaines dans I’m A Celebrity, mais après la finale de ce soir, Jordan North aura sans aucun doute hâte de retrouver le confort de sa maison.

Mais tandis que sa co-star Vernon Kay retournera dans la vaste maison de campagne qu’il partage avec sa femme Tess Daly et Giovanna Fletcher dans sa maison familiale de créateurs, Jordan retournera dans son humble garçonnière londonienne.

Bien qu’elle ait l’un des emplois les plus convoités de la radio en tant que habituée de Radio 1, la star née à Burnley mène une vie remarquablement humble.







(Image: jordannorth1 / Instagram)



Mais si son appartement est peut-être petit par rapport à ceux de ses camarades de camp, il contient également tout ce dont un homme pourrait avoir besoin – y compris un bar de fortune et une table à manger pour que Jordan puisse manger ses célèbres « thés difficiles ».

L’appartement de 30 ans a même son propre petit balcon, parfait pour une bière et un paquet de chips au coucher du soleil.

Jordan terre-à-terre tient régulièrement les fans au courant de ses singeries sur Instagram, partageant des photos de ses dîners à petit budget, y compris des dinosaures de dinde et des nouilles en pot.







(Image: jordannorth1 / Instagram)



Quand il ne travaille pas – et que le pays n’est pas verrouillé – Jordan frappe le parc avec ses copains armés de bières et se demande s’il est acceptable de faire pipi dans les buissons après quelques-uns.

Il adore une pinte de Guinness, fait cuire les gâteaux de ses amis dans des boîtes et passe du temps à traîner avec ses petits neveux et sa mère et son père, qui vivent en Espagne.

Et chaque année, il craque le même petit sapin de Noël qu’il festonne de lumières follement placées.







(Image: jordannorth1 / Instagram)



Quant à sa raison de rejoindre I’m A Celebrity, pour Jordan ce n’est pas une question de renommée ou de fortune – il veut juste pouvoir acheter une cuisine à sa mère.

Parlant de ses raisons de s’inscrire à l’émission ITV notoirement grizzly, il a précédemment déclaré: « Je l’ai regardé depuis que je suis enfant. De plus, soyons honnêtes, 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Donc, c’est quelque chose de différent. .

« J’ai passé pas mal de six mois pendant le verrouillage et si je suis honnête, ma mère veut une nouvelle cuisine. Alors j’ai dit, si tout va bien, je vais l’aider à avoir une nouvelle cuisine. »







(Image: jordannorth1 / Instagram)



Adolescent, Jordan ne voulait qu’une chose – et c’était d’être à la radio.

Il a travaillé à temps partiel pour la propre station de radio de Blackpool Pleasure Beach avant d’étudier la production télévisuelle et radiophonique à l’Université de Sunderland, où il a passé son temps libre à travailler pour la station étudiante Spark FM.

Jordan a remporté le concours des Stars of 2011 de Bauer Media et a obtenu son diplôme avec un concert de nuitées pour Capital FM dans le nord-est.

De là, Jordan a été promu le week-end sur Capital FM à Manchester, et dans la semaine, il a répondu aux téléphones à 5Live de la BBC – où il a travaillé en tant que chercheur de la co-star Victoria Derbyshire.







(Image: jordannorth1 / Instagram)



En 2013, il a reçu le créneau très convoité du petit-déjeuner sur la station de radio Bauer 97.4 Rock FM – mais il avait l’œil sur des choses encore plus importantes – à savoir Radio 1.

Déterminé à se mettre sur le radar des patrons, il a enregistré une démo et l’a envoyée à la station.

Et son geste intelligent a fonctionné, la station de la BBC l’a recruté comme indépendant en 2014 avant de lui donner son émission de week-end actuelle.

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here continue ce soir à 21h sur ITV