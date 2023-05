Les ROYALS sont plus susceptibles d’être vus en train de couper le ruban pour ouvrir les transports publics que de les emprunter.

Mais la monarchie norvégienne semble favoriser un mode de vie plus modeste, car le roi Harald et la reine Sonja préfèrent être plus proches que royaux.

7 Le roi Harald et la reine Sonja avec leurs enfants la princesse Martha Loise et le prince héritier Haakon Crédit: Document – ​​Getty

7 Les membres de la famille royale sont régulièrement aperçus dans les transports en commun en Norvège Crédit : Instagram/@detnorskekongehus

7 Les monarques préfèrent un style de vie discret plus détendu que leurs homologues internationaux Crédit : Instagram/@detnorskekongehus

7 Malgré leur statut de souverain, le couple est connu comme des figures humbles Crédit : AFP-Getty

Le couple est complètement déphasé par son statut privilégié, affirmant sa place de progéniture royale la plus humble du monde.

Qu’ils côtoient les navetteurs dans les bus ou qu’ils envoient leurs enfants dans des écoles publiques, ces souverains indiquent clairement qu’ils ne sont pas arrogants.

Le règne du roi Harald est considéré comme une ère de modernisation et de réforme pour la Norvège, car lui et son épouse adorée voulaient se connecter davantage avec le public et les médias.

L’homme de 86 ans voulait inculquer ces traits à ses deux enfants, la princesse Martha Loise et Crown Prince Haakon aussi.

Ainsi, contrairement à l’école à 7 000 £ par trimestre que fréquentent les trois enfants du prince William, les héritiers norvégiens ont reçu une éducation moins chère.

Les deux enfants ont été envoyés dans des écoles publiques ordinaires pour apprendre comme des enfants normaux, car l’enseignement privé dans le pays n’est pas courant.

Le prince héritier Haakon a ensuite suivi les traces de son père, envoyant ses enfants la princesse Ingrid Alexandra, 19 ans, et le prince Sverre Magnus, 17 ans, dans des écoles publiques.

C’est une tradition familiale qui permet à ces jeunes royaux de goûter à une enfance ordinaire tout en prouvant qu’ils ne sont pas des gens clinquants.

La famille royale norvégienne a neuf maisons impressionnantes à son actif, un montant plutôt modeste par rapport au portefeuille immobilier de la famille royale britannique de 26 maisons.

Ils se cachent généralement dans le palais royal d’Oslo, mais ont également un chalet de ski nommé Prinsehytta, une ferme située à Bygdøy et une maison de vacances privée appelée Mågerø pour y résider.

La ferme royale de Bygdøy est la plus ancienne propriété royale au monde et appartient à la famille depuis 1305.

Conçue dans le style baroque, la ferme biologique a beaucoup de bétail, dont plus de 60 vaches, mais est malheureusement tombée en ruine.

Mais le roi Harald et la reine Sonja ont restauré la propriété dans toute sa splendeur en 2007, insufflant une nouvelle vie à la ferme oubliée.

La couvée a une valeur nette estimée à environ 25 millions de livres sterling, selon le Post du matin de la Chine du Sudtandis que leurs dépenses – y compris la sécurité – ne coûtent à l’État que près de 59 millions de livres sterling.

C’est un budget qui est facilement éclipsé par la famille royale britannique, le couronnement de trois jours du roi Charles coûtant environ 100 millions de livres sterling.

Vous serez pardonné de penser que les revenus plus faibles du roi Harald et de la reine Sonja signifient qu’ils dépendent des transports en commun.

Mais en réalité, les membres de la famille royale préfèrent simplement s’endormir avec nous sur les vols commerciaux, les trains et les bus.

Ils sont régulièrement aperçus en train de s’entasser dans des voitures occupées au lieu de rouler dans des moteurs énergivores flanqués de sécurité armée.

Cela leur donne également une autre opportunité de se connecter avec le public de manière organique, tout en semblant éviter les alternatives coûteuses.

Mais il y a des cas où cette monarchie préfère sa vie privée – comme des occasions spéciales et des célébrations intimes.

Le roi Harald et la reine Sonja aiment commémorer les anniversaires avec leurs proches, sans dépenser trop d’argent.

Les deux hommes sont si économes qu’ils combinent même de grandes célébrations – telles que leurs 80e anniversaires communs et les 25 ans de règne du roi – en un seul événement pour minimiser l’agitation.

Mais cela ne signifie pas que les monarques se privent de tout plaisir dans la vie – car le roi Harald a emmené le gang dans un méga voyage de surf en Afrique du Sud pour marquer leurs anniversaires spéciaux.

Il est connu pour son amour des sports nautiques ainsi que pour ses trois séjours aux Jeux olympiques pour l’équipe de voile de Norvège dans les années 60 et 70.

Malgré sa santé fragile, on dit que le roi navigue toujours autant qu’il le peut à ce jour.

L’aventurier chef de l’État a même décroché le deuxième prix aux Championnats du monde de voile à Toronto à l’âge de 79 ans.

On pense que son histoire d’amour mouvementée avec la reine Sonja les a encouragés à adopter une approche aussi terre-à-terre de leur vie de privilège.

Le roi Harald était provocant face à la désapprobation de son père, le roi Olav, envers sa femme, après avoir été averti qu’il lui était interdit d’épouser un roturier.

L’unique héritier a menacé de mettre fin au règne de sa famille s’il ne pouvait pas épouser Sonja, ouvrant la voie à une période de changement dans la monarchie norvégienne.

Bien que son style de vie diffère largement de celui des Royals britanniques, Harald reste toujours extrêmement proche de The Firm – et est 77e sur le trône.

Il est l’arrière-petit-fils d’Edouard VII et ses parrains et marraines comprenaient la reine Mary et son fils George VI – qui étaient la grand-mère et le père de feu la reine Elizabeth.

7 Le roi Harald est allé à l’encontre de la volonté de son père et a épousé Sonja, une roturière Crédit : PA : Association de la presse

7 On attribue au couple la modernisation de la famille royale norvégienne Crédit : Getty