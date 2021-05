Dans la vie des jeunes victimes du conflit à Gaza alors qu’Israël annonce une impasse après 11 jours de roquettes et de bombes

Hier, des enfants choqués par des obus sont sortis des abris anti-bombes pour la première fois en 11 jours alors que l’affrontement sanglant entre Israël et le Hamas s’est soldé par une autre impasse.

Les combattants islamistes ont lancé des célébrations sauvages en même temps que leurs ennemis israéliens revendiquaient la victoire après que des échanges vicieux de roquettes et de bombes aient fait plus de 250 morts et 2 000 blessés.

Geffen Benyair, six ans, sur le toit d’un centre communautaire à Sderot, à 2 km de Gaza Crédits: Ian Whittaker

Un cessez-le-feu a été convenu par Israël et le groupe militant palestinien Crédit: AFP

Les 11 jours de combats ont été arrêtés après plus de 250 morts et 2000 blessés Crédit: AP

Mais les jeunes sont devenus des pions poignants dans ce cycle sans fin de conflits – et la douleur était gravée sur leurs visages alors qu’ils s’aventuraient au grand jour hier.

À Sderot – la ville la plus explosée d’Israël où 70% des enfants ont été évacués – les rues étaient encore étrangement calmes alors que des enfants méfiants retournaient dans les parcs et les terrains de jeux.

Et à Gaza – où 66 enfants sont morts – les experts ont averti qu’une génération grandissait traumatisée, endommagée et prête à être recrutée par des fanatiques terroristes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de «conquérir» le Hamas mais a cédé à la pression mondiale pour conclure un accord avec son ennemi détesté à partir de 2 heures du matin hier.

Nick Parker, le principal correspondant étranger du Sun, rend compte des conséquences du conflit Crédits: Ian Whittaker

Des enfants, dont Geffen Benyair, 6 ans, ont du mal à gérer le conflit Crédits: Ian Whittaker

Les échanges de bombes et de roquettes se sont poursuivis jusqu’à la date limite – avant que le hurlement incessant des sirènes et des explosions ne cesse soudainement.

Plus de 70% de la population israélienne voulaient que leur armée de haute technologie fasse pression et écrase une fois pour toutes le groupe terroriste islamiste basé à Gaza.

Et les Israéliens de Sderot – à seulement un kilomètre de la frontière de Gaza – ont raconté hier soir à quel point les enfants ont été les plus durement touchés par le dernier affrontement dans le conflit sans fin.

L’effusion de sang s’est arrêtée maintenant, mais depuis combien de temps? Racheli Avigal, grand-mère d’une victime de cinq ans

Nous avons trouvé des terrains de jeux silencieux et cadenassés hier alors que les jeunes émergeaient en tremblant des abris anti-bombes.

Plus de 75% des enfants de la métropole bombardée ont été évacués – et les familles de ceux qui sont restés comptaient le coût traumatisant la nuit dernière.

Racheli Avigal, grand-mère d’Ido Avigal – le garçon israélien de cinq ans tué par une roquette du Hamas la semaine dernière – a sangloté: «L’effusion de sang s’est arrêtée maintenant, mais depuis combien de temps?

Ido Avigal, 5 ans, tué par des éclats d’obus d’une roquette du Hamas Crédits: Ian Whittaker

United Hatzalah Ambulance Service a assisté aux funérailles d’Ido Avigal Crédits: Ian Whittaker

«Ce n’est pas la fin, c’est juste une pause avant que ça recommence et plus d’enfants comme le pauvre petit Ido souffriront et mourront des deux côtés. Cette douleur ne finira jamais. »

Geffen Benyair, six ans, et son frère Yehuda, 16 ans, ont fait leurs premiers pas en plein air alors que la trêve fragile entrait dans ses premières heures.

Yehuda a déclaré: «Nous ne vivons jamais notre vie à plus de huit secondes d’un abri anti-bombes et nous y courons constamment depuis des jours – jour et nuit.

‘Courir pour sa vie’

«Elle est tellement innocente qu’elle pense que c’est un jeu quand l’alerte retentit – elle ne sait pas qu’elle court pour sauver sa vie.

« L’enfer s’est arrêté pour le moment, mais personne ici ne doute que cela recommencera très bientôt. »

La mère de Gaza de neuf enfants, Samira Abdullah Naseer, a déclaré en examinant son quartier en ruine la nuit dernière: «Je ne suis pas d’accord pour une trêve. Qu’est-ce que la trêve? Qu’est-ce que ça veut dire? »

Leova Lerner et sa femme Tamara qui vivent dans le bloc d’appartements voisin d’Ido Avigal, cinq ans, qui a été tué par des éclats d’obus d’une roquette du Hamas Crédits: Ian Whittaker

Les personnes en deuil se rassemblent lors des funérailles d’Ido Avigal, cinq ans Crédits: Ian Whittaker

«Nous sommes retournés dans nos maisons et nous n’avons trouvé aucun endroit où nous asseoir, pas d’eau, pas d’électricité, pas de matelas, rien.

Susan Raanan, une thérapeute qui a travaillé pendant plus de 20 ans près de la frontière de Gaza, a déclaré: «Dans des moments comme celui-ci, nous voyons des enfants devenir vraiment sensibles à tous les bruits forts, même les camions, les voitures et les motos.

«Les enfants de Sderot et du sud d’Israël sont très nerveux, veulent dormir dans l’abri anti-bombes même si ce n’est pas nécessaire après le cessez-le-feu.

Les enfants savent que cela peut se reproduire et donc, même après s’être battus, ils vivent avec une peur continuelle Susan Raanan, thérapeute

«Et beaucoup n’iront même pas aux toilettes ou se doucher sans un parent.

«Les enfants savent que cela peut se reproduire et donc, même après s’être battus, ils vivent avec une peur continuelle.»

Le père Andy Avraham, 40 ans, a déclaré alors qu’il marchait sa fille Agam, âgée de neuf ans, dans un parc de Sderot pour la première fois depuis des jours: «C’est la première fois que c’est assez en sécurité pour venir ici.

Andy Avraham, 40 ans, et sa fille Agam, âgée de neuf ans, reviennent jouer dans leur parc local à Sderot après 11 jours de roquettes et de bombardements Crédits: Ian Whittaker

Les jeunes soldats israéliens à la frontière d’une route de sécurité à Gaza Crédits: Ian Whittaker

«Je m’assure qu’elle n’est jamais à plus de 15 secondes de notre abri anti-bombes et qu’elle y est entrée et sortie en courant jour et nuit.

«Je souhaite que nos militaires anéantissent le Hamas une fois pour toutes et la plupart des Israéliens ressentent la même chose – parce que nos enfants devront bientôt endurer à nouveau tout cela.»

Le professeur David Fender, 59 ans, a déclaré au Sun: «Le Hamas est à blâmer pour cela et il n’aurait pas dû y avoir de relâche jusqu’à ce qu’ils soient détruits.

«Ces fanatiques ne veulent pas nourrir leurs enfants – ils veulent fabriquer des roquettes pour tuer les nôtres.»

4.000 roquettes tirées

Le blitz israélien de l’enclave densément peuplée dirigée par le Hamas a tué 243 Palestiniens, dont 66 enfants, blessé plus de 1 900 et détruit des pans de la capitale Gaza.

En Israël, 12 personnes ont été tuées et des centaines traitées pour les blessures causées par 4 000 lancements de roquettes dans des zones civiles.

Hier à Gaza, les foules ont applaudi et des coups de feu ont été tirés pour célébrer alors que les haut-parleurs de la mosquée chantaient: «La victoire de la résistance remportée!»

Des émeutes ont éclaté à Jérusalem hier quelques heures après la trêve difficile après les prières du vendredi au Mont du Temple alors que des centaines de jeunes Arabes lançaient des pierres sur la police.

Le président américain Joe Biden a négocié la trêve entre Israël et le groupe militant palestinien Crédits: Splash

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cédé à la pression mondiale après 11 jours de combats Crédit: Alamy

Le président américain Joe Biden – qui a négocié la trêve avec l’aide de l’Egyptien Abdel Fattah el-Sissi – a promis de reconstituer le bouclier anti-roquettes «Iron Dome» d’Israël.

Mais il s’est également engagé à aider à reconstruire la bande de Gaza en ajoutant: «Les États-Unis sont déterminés à travailler avec l’ONU … pour mobiliser le soutien international pour le peuple de Gaza et les efforts de reconstruction de Gaza.

«Nous le ferons en partenariat complet avec l’Autorité palestinienne – pas le Hamas.

Le monde entier devrait savoir que nos mains sont sur la gâchette Ezzat El-Reshiq, du Hamas

«Les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre en toute sécurité.»

La violence a éclaté le 10 mai, déclenchée par les affirmations palestiniennes selon lesquelles les Israéliens ont restreint leurs droits à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pendant le mois de jeûne du Ramadan.

Israël affirme que ses attaques ont tué au moins 160 combattants – y compris les principaux maîtres terroristes du Hamas et du Jihad islamique – mais le Hamas a salué la résistance de ses combattants.

Des soldats israéliens tirent un obusier automoteur de 155 mm vers la bande de Gaza depuis leur position le long de la frontière Crédit: AFP

Une photo aérienne montre le site des frappes aériennes israéliennes, au milieu des combats israélo-palestiniens, jeudi Crédit: Reuters

Ezzat El-Reshiq, un haut responsable du bureau politique du Hamas, a déclaré: «Il est vrai que la bataille se termine aujourd’hui, mais Netanyahu et le monde entier devraient savoir que nos mains sont sur la gâchette.

«Nous continuerons à développer les capacités de cette résistance.»

Les responsables de Gaza ont déclaré que 6 800 maisons avaient été endommagées et que la bande côtière avait été touchée par des coupures de courant.

L’armée israélienne affirme avoir détruit plus de 60 miles de tunnels de combat construits par le Hamas sous Gaza, surnommés «le métro du Hamas», enterrant les troupes ennemies.

Les enfants de Gaza souffrent de peur et d’anxiété, d’un manque de sommeil et montrent des signes de détresse, tels que des tremblements constants et l’énurésie nocturne, a déclaré Save the Children.

Sept enfants sur dix dans les zones les plus touchées souffraient encore de cauchemars et 75% continuaient à énurésie régulièrement. Jusqu’à 89% des parents ont déclaré que leurs enfants avaient constamment peur.