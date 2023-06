Dans la vie des gagnants du loto de 12,8 millions de livres sterling dont le jackpot a déclenché une séparation familiale amère

Une victoire à la loterie de PLUSIEURS MILLIONS DE LIVRES a tourné au vinaigre pour une famille déchirée après avoir décroché le jackpot.

Sandra Fosbrooke et son partenaire Ken Henry, de Llanelli au Pays de Galles, ont remporté un prix de la loterie nationale de 12,8 millions de livres sterling.

La victoire à la loterie de Sandra Fosbrooke et Ken Henry s’est avérée apporter des fortunes mitigées Crédit : PA : Association de la presse

Pourtant, leur bonne fortune apparente a ouvert la voie à des disputes rancunières avec des proches, des appels à la police et une brouille avec leur fille adolescente.

Le couple a d’abord répondu à leur aubaine en prodiguant des maisons, des voitures et des cadeaux d’une valeur de centaines de milliers de livres aux membres de la famille.

Pourtant, d’autres proches ont affirmé avoir été snobés, notamment la sœur de Sandra, mère de trois enfants, Elizabeth Davies.

Sandra, ancienne caissière du supermarché Asda à 5,44 £ par heure, et Ken, appelant au bingo, se sont achetés un manoir de campagne de 1,2 million de £ non loin de leur ville natale de Llanelli.

Ils ont offert leur ancienne maison au fils de Sandra, Matthew, tandis que Ken a également acheté des maisons de 200 000 £ dans la ville d’Abergavenny pour ses filles Dee et Teri.

Et Sandra a investi dans un bungalow de 270 000 £ pour son père retraité Bob Cochrane, ainsi que dans un nouveau monospace Renault pour lui.

Mais sa sœur Elizabeth s’est plainte : « Cela fait vraiment mal que Sandra ne m’ait jamais parlé de sa bonne fortune ou ne m’ait même rien offert.

« Si j’étais celui qui avait gagné une telle somme, je n’aurais pas hésité à aider ma sœur si elle en avait besoin.

« Je sais que nous avons eu des hauts et des bas dans le passé, mais je ne peux tout simplement pas comprendre qu’elle me coupe la parole comme ça.

« Les gens m’arrêtent dans la rue et disent que je dois être bien pour l’argent maintenant – ils sont choqués quand je leur dis que je n’ai pas reçu un sou. »

Et un ami anonyme aurait déclaré: « Les familles galloises sont réputées pour être très proches et faire n’importe quoi les unes pour les autres.

« Il semble incroyable que bien que Sandra soit riche au-delà de ses rêves les plus fous, elle n’ait apparemment pas aidé sa sœur et sa famille à quelques kilomètres de là.

« Elizabeth est complètement fauchée et ne peut même pas se permettre de s’offrir une soirée devant les photos. »

Le couple a refusé de commenter les allégations.

Sandra et Ken ont remporté leur loto en mai 2005 et ont rapidement quitté l’ancien village minier de Furnace, près de Llanelli, pour un manoir de cinq chambres et six salles de bains dans le Carmarthenshire rural.

Ils ont également célébré en prenant diverses vacances à travers le monde, y compris un voyage à Las Vegas aux États-Unis.

La famille a de nouveau fait la une des journaux lorsque la fille de Sandra, Ffion Jenkins, a organisé une fête à la maison pour son 17e anniversaire – et plus de 200 personnes se sont présentées, après que les détails soient devenus viraux en ligne sur Facebook.

Mme Fosbrooke travaillait ce soir-là dans un pub du quartier de Five Roads dont elle était copropriétaire – ignorant les hordes descendant jusqu’à ce qu’elle soit alertée que la police avait été appelée.

Les rapports suggèrent qu’il a fallu 40 minutes aux officiers pour calmer la fête.

Un témoin a déclaré: « Il y avait environ 200 personnes, avec des bagarres commençant partout. C’était le chaos.

« Je pense que quelqu’un a jeté une télé à écran plat par la fenêtre. La maison a été gravement endommagée. »

Ffion elle-même a ensuite posté sur Facebook, « Five Roads est maintenant sur la carte de la folie », tout en plaisantant sur la façon dont elle devrait « montrer à nouveau mon visage dans ce village ».

Mais elle a également révélé qu’aucun membre de sa famille ne voulait plus lui parler et que son anniversaire et Noël avaient été « ruinés ».

Un ami postant sur le site de médias sociaux, cependant, lui a assuré: « Vous avez fait une sacrée fête – merci beaucoup, vous méritez une tape dans le dos! »

Un autre a commenté: « C’était génial tant que ça a duré! »

La fête d’anniversaire controversée de Ffion en novembre 2012 est survenue quelques mois seulement après la séparation de Sandra et Ken, partageant leur fortune de loterie entre eux.

Sandra a aidé à sauver son pub habituel, The Stag, en le co-achetant et en prenant le relais en tant que propriétaire – disant à l’époque qu’elle en avait « marre de ne rien faire » – ajoutant: « Il n’y a qu’un nombre limité de vacances que vous pouvez prendre.

« Lorsque l’occasion s’est présentée de reprendre le pub, j’ai sauté dessus.

« J’étais déterminé à garder les pieds sur terre et en même temps à redonner quelque chose à la communauté. »

Elle a également révélé comment non seulement les membres de la famille, mais aussi certains amis à court terme se sont séparés après sa manne de loterie.

Sandra a déclaré : « Lorsque nous avons gagné au loto, nous avons découvert que nous avions beaucoup de nouveaux amis, mais ils n’ont pas duré longtemps.

« Mais nous avons réussi à garder tous nos anciens amis parce que nous sommes restés les mêmes et n’avons pas pris d’allures ni de grâces.

« Nos amis réalisent que nous sommes toujours les mêmes personnes que nous étions avant notre victoire et nous avons eu la chance de conserver leur amitié. »

Cependant, le villageois de Five Roads, Graham Jones, faisait partie de ceux qui l’ont félicitée, en disant à propos de The Stag: «C’est un pub vraiment simple et sociable qui est très accueillant et qui redonne vie au village.

« D’après la façon dont Sandra s’affaire, vous ne penseriez jamais qu’elle vaut des millions – mais c’est le genre de personne qu’elle est.

« Il n’y a pas d’airs et de grâces chez elle – elle continue juste son travail. »

D’autres familles ont également eu du mal à la suite d’une victoire à la loterie.

Un ancien chef a estimé qu’il devait fuir le Royaume-Uni après avoir été bombardé de demandes de dons après avoir récupéré 6 millions de livres sterling.

Un autre homme a été dévasté après que son ex ait remporté 14,5 millions de livres sterling et lui ait immédiatement dit qu’il ne verrait pas un sou.

Une famille a rapporté 61 millions de livres sterling au tirage de l’EuroMillions – mais un ex-petit ami de la fille des parents a raté de peu la possibilité de réclamer une part.

Plus tragiquement, un ancien boulanger a déclaré que gagner 9 millions de livres sterling à la loterie avait ruiné sa vie – avant de se saouler à mort.

Et un autre gagnant de l’EuroMillions a ensuite récupéré 6,5 millions de livres sterling en se séparant de sa femme, en écrasant sa Ferrari, en étant interdit de conduire et contraint de vendre la maison de ses rêves.

Sandra Fosbrooke a travaillé comme caissière dans un supermarché avant de décrocher le jackpot Crédit : PA : Association de la presse