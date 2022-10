Dans la vie de SAS : Paddy Mayne de Rogue Heroes qui a abattu 100 avions nazis et a eu une carrière improbable avant l’armée

IL était le guerrier de rugby dur comme des clous dont les actes de bravoure extraordinaires ont contribué à renverser la vapeur contre les nazis.

Mais pendant des décennies, le trésor de guerre secret du lieutenant-colonel Blair « Paddy » Mayne a été caché de l’histoire.

Le héros de la Seconde Guerre mondiale – dont les exploits en tant que membre fondateur du SAS sont racontés dans la nouvelle série BBC1 SAS: Rogue Heroes, basée sur le livre du même nom de Ben Macintyre – a mené une série d’opérations extraordinairement audacieuses, y compris des missions qui l’ont vu personnellement détruire plus de 100 avions allemands.

Après une embuscade meurtrière avec l’ennemi à Hanovre en 1945, ses hommes fatigués de la bataille sont tombés sur un énorme livre relié en cuir offert par Adolf Hitler au conseil local.

Dans ses pages évidées, Blair – joué par Jack O’Connell dans la série en six parties – a caché le journal de guerre du régiment, ainsi que des photos inestimables que The Sun peut aujourd’hui révéler pour la première fois.

Après sa mort, à l’âge de 40 ans, dans un accident de voiture après une séance d’alcool en 1955, sa nièce Fiona Ferguson a gardé le coffre pendant des décennies.

L’épisode d’ouverture de la nuit dernière a montré son oncle de 6 pieds 2 pouces comme un héros sauvage qui buvait beaucoup et qui était presque hors de contrôle.

Elle raconte au Sun : « Tant d’histoires ont été écrites sur Blair au fil des ans, de plus en plus embellies à chaque récit.

“Pour beaucoup, c’était un héros de guerre, mais pour moi, c’était un oncle aimant et généreux.”

Fiona, aujourd’hui âgée de 77 ans, est née en 1945 et avait dix ans lorsque Blair est décédé.





Mais elle a gardé sa mémoire vivante en lisant son incroyable journal intime, qui était caché dans un coffre de la cave de sa maison en Irlande du Nord.

Elle dit : « À l’heure la plus sombre du SAS, lorsque l’unité naissante a dû faire face à une mission de faire ou mourir pour prouver sa valeur à tout prix, mon oncle a été le premier à diriger à pied une bande de raiders SAS vers une base aérienne ennemie.

« Il savait qu’ils devaient frapper fort, à la fois pour assurer la survie de l’unité et pour stimuler l’échec de l’effort de guerre allié en Afrique du Nord.

“Quand il a volé sur la piste d’atterrissage et a posé toutes ses bombes incendiaires, il s’est rendu compte qu’une douzaine d’avions de combat ennemis ou plus restaient sans charges.

« Il est monté dans le plus proche et, avec l’incroyable force de l’international de rugby et champion de boxe qu’il était, a arraché le panneau de commande à mains nues.

“Dix avions de combat ont reçu le même traitement et, en tout, 24 ont été détruits lors de ce tout premier raid SAS réussi.

“Après cinq ans de guerre au plus profond des lignes ennemies, Blair est retourné dans la maison familiale chargé de souvenirs de guerre.

“Je suis heureux d’avoir pu sauvegarder ce trésor unique, enchâssant la mémoire et l’histoire d’un régiment légitimement fier, mais aussi en préservant l’image fidèle de mon oncle.”

Blair à la voix douce et aux cheveux roux, qui a été sélectionné pour l’Irlande et les Lions britanniques dans le rugby à XV avant sa carrière militaire, a remporté quatre Distinguished Service Orders.

Il a été nominé sans succès pour la Croix de Victoria pour son dernier grand exploit d’audace – sauver ses hommes, qui avaient été coincés dans un fossé à la suite d’une embuscade près d’Oldenburg, en Allemagne.

Le 9 avril 1945, Blair a chassé ou tué des tireurs d’élite ennemis qui se cachaient dans des bâtiments de ferme à proximité.

Puis il a attaqué les troupes ennemies dans une parcelle boisée en conduisant une jeep sur la route voisine pendant que son artilleur tirait sur les positions allemandes.

L’un de ses officiers a écrit : « L’audace et l’audace dont il a fait preuve en conduisant sa jeep à travers leur champ de tir ont momentanément dérouté l’ennemi ».

Malgré ces héroïsmes désintéressés, les hauts gradés militaires ont d’abord rejeté le SAS – fondé à l’été 1941 – comme une armée privée de “coupeurs de gorge”, et leur ont ordonné de retourner dans leurs unités ou de vivre comme des civils ordinaires quatre ans après leur formation.

Bien qu’ils aient été défendus par le Premier ministre Winston Churchill, le SAS a été dissous en octobre 1945, avant d’être rétabli deux ans plus tard.

Dans le coffre caché – avec le béret couleur sable de Blair, des médailles de guerre, des photos et des copies de lettres aux familles de ses hommes tués au combat – se trouvaient des notes touchantes à la sœur aînée de Fiona, Margaret, qu’il appelait “Funny face”.

L’historien militaire Damien Lewis, qui a eu accès au trésor de guerre il y a dix ans par Fiona, affirme que les documents révèlent un «morceau d’histoire tout à fait unique».

Il dit : « La richesse du matériel témoignait d’un genre d’homme très différent de celui que l’histoire a fait de lui.

“Oui, c’était un guerrier, sans doute sans égal – mais c’était un individu attentionné.

“Ce qui est ressorti de son trésor de guerre était exactement le soin qu’il avait pour ses hommes, et la croyance, la foi et l’amour qu’ils avaient pour lui.”

Près d’un demi-siècle après sa mort, Fiona et sa famille ont fait don du journal de Paddy à la SAS Regimental Association, mais ils ont conservé le reste de son trésor de guerre intact.

Dans son livre SAS: Brothers In Arms, Damien soutient que les histoires de Blair et du fondateur du régiment David Stirling – joué dans le drame télévisé de Connor Swindells – ayant une dispute massive sont fausses.

Il dit: «Il n’y a aucune preuve de cela. Ils ont eu une dispute majeure puis ont partagé une bouteille de whisky et se sont liés. Mayne n’a jamais dit un gros mot contre Stirling. Ensemble, ils étaient terrifiants. Stirling était l’homme aux envolées fantaisistes. Mayne était l’homme qui les a fait se produire.

«On parle beaucoup du comportement parfois sauvage de Mayne, mais il souffrait sans aucun doute d’un SSPT non diagnostiqué.

“Il est resté torturé par ses démons mais comment aurait-il pu ne pas être, compte tenu de ce qu’il avait fait et vu, les amis proches qu’il avait perdus?”