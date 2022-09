Dans la vie de la star d’EastEnders Scarlett – du talent caché au lien avec la royauté hollywoodienne

L’actrice d’EASTENDERS, Tabitha Bryon, révèle un talent secret et est apparue sur scène aux côtés d’un certain nombre de grands noms d’Hollywood.

Tabitha joue Scarlett Butcher dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Bbc

Tabitha a joué Scarlett dans EastEnders depuis son arrivée sur la place en 2021[/caption]

Bbc

Scarlett va-t-elle dévoiler les mensonges de sa mère sur l’accident de voiture ?[/caption]

Son scénario actuel la voit vouloir exposer sa mère Janine Butcher à Linda Carter et comment elle l’a accusée de l’accident de voiture presque mortel.

Avec Janine enceinte du bébé de Mick Carter, les choses se compliquent encore plus pour Scarlett.

Mais où avons-nous déjà vu l’actrice de 12 ans ?

Tabitha a commencé sa carrière d’actrice en jouant l’un des habitués de la série “Constance Calendar” dans “Hetty Feather” de CBBC à l’âge de cinq ans.

À six ans, Tabitha a fait ses débuts dans le West End dans “Cat On A Hot Tin Roof” aux côtés de Sienna Miller et Jack O’Conell au Apollo Theatre.

Tout en jouant, Tabitha a continué à filmer dans son rôle de Constance pour la série 4 de “Hetty Feather”.

CBBC

Tabitha dans Hetty Feather de CBBC[/caption]

@TabbyByron/Twitter

Tabitha dans Cat On A Hot Tin Roof avec Sienna Miller[/caption]

Tabitha a continué à filmer ‘Hetty Feather’ jusqu’à sa dernière série et peut être vue dans ‘Hetty Feather – A Christmas Musical Adventure’.

Cette année-là, Tabitha a filmé “The Third Day” avec Jude Law (écrit par Dennis Kelly) et le drame BBC1 de Steve McQueen “Small Axe”.

Cette même année, Tabitha a également filmé un nouveau pilote Prequel HBO à Belfast.

Après avoir filmé ces projets consécutivement, Tabitha s’est vu offrir le rôle de Day-Day dans le long métrage BFI / BBC “Sweetheart”, une comédie britannique sur le passage à l’âge adulte suivant la famille de 5 personnes de Day-Day dans un parc de vacances mouvementé.

Tabitha a également été intervieweuse pour Disney Channel et Marvel.

Getty

Tabitha avec le casting du film Sweetheart de 2021[/caption]





En plus d’interviewer et d’agir, Tabby a un vif intérêt pour le théâtre musical, le piano et le sport.

Tabitha a aussi une passion et un talent secret pour le chant.

Des extraits de l’actrice chantant dans son école d’art dramatique ont été partagés sur son compte de réseau social, y compris l’un d’elle chantant It’s Oh So Quiet de Bjork.

Un autre clip la montre en train de chanter Diamonds de Rhianna au Haringey Youth Festival, avec le tweet sous-titré : “Merci @NLPAC de nous avoir fait chanter ensemble au @haringeyfest.”

Instagram

Tabitha a aussi une passion pour le chant et le théâtre[/caption]