Dans la vie de la star de Coronation Street Daryan – d’un âge réel surprenant à la ligne Ofcom

IL est le nouveau venu sur les pavés de Coronation Street et cela n’a pas été le plus facile des manèges pour Daryan Zahawi.

Mais pour Twana Omer, l’acteur derrière le nouveau personnage du feuilleton ITV, il a une vie plutôt impressionnante loin de son tout nouveau rôle.

TVI

Daryan Zahawi est devenu un point central de Coronation Street[/caption]

Instagram : @Caitfitt0n

Il profite d’une vie passionnante en dehors du travail avec ses co-stars[/caption]

Instagram :@twana.0121_

Il a dix-huit ans dans la vraie vie[/caption]

Twana a rejoint le casting du feuilleton plus tôt cette année en jouant le réfugié irakien Daryan qui espérait commencer une nouvelle vie à Weatherfield.

Il a rapidement trouvé le soutien de Maria Connor qui s’est donné pour mission d’aider à intégrer Daryan dans la société.

Il a fait face à une série de difficultés après s’être brouillé avec son ami Max après avoir affirmé que Daryan avait “volé” sa place à l’école et fait l’objet d’une horrible attaque raciste aux mains de Griff et de son gang.

Loin de jouer Daryan, Twana mène une vie passionnante et a été vu avec ses co-stars à plusieurs reprises.

Il traînait récemment avec Paddy Bever qui joue son ennemi à l’écran Max lors d’une soirée avec des acteurs.

Il avait l’air pimpant vêtu d’une chemise blanche alors qu’il traînait avec d’autres co-stars, dont James Craven et Channique Sterling-Brown.

Sur le CV de Twana, il est indiqué que la star montante a 18 ans mais a une plage de jeu comprise entre 15 et 21.

On pense qu’il est un grand fan de sport, ayant pratiqué un certain nombre de sports tels que le football, la course, la natation et le basket-ball.





L’un de ses premiers grands rôles à l’écran a été dans l’émission Sky Cobra où il a joué le rôle de Max l’année dernière.

Il devrait également apparaître en tant que Khafiz dans une série intitulée Better et dans Malpractice en tant que Yussef l’année prochaine aux côtés de son rôle de Corrie.

De nombreuses scènes de Twana sur les pavés ont suscité une importante controverse

112 plaintes ont été déposées auprès du chien de garde de la diffusion Ofcom, sur les scènes dans lesquelles son personnage a été brutalement attaqué.

Dans les scènes troublantes, Daryan, venu d’Irak au Royaume-Uni, a été attaqué lors d’une agression à caractère raciste par Griff et ses assaillants douteux.

Le groupe a attaché le jeune serveur Speed ​​​​Daal alors qu’il quittait le travail avec un déclarant: “Vous n’appartenez pas ici.”

Les voyous ont acculé Daryan et l’ont attaqué alors qu’il tentait de s’échapper.

TVI

Son personnage a été pris sous l’aile de Maria Connor[/caption]

Instagram/@carl.blakeley

Sa vie hors des pavés est aux antipodes de celle de Daryan[/caption]