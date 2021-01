Justin Timberlake et Jessica Biel ont passé un moment de calme bien mérité loin des projecteurs des grandes villes avec leur famille récemment agrandie.

Après que Justin ait confirmé à Ellen Degeneres lors de son épisode du lundi 18 janvier où lui et sa femme ont accueilli un petit garçon nommé Phineas l’année dernière, une source a dit à E! News en exclusivité que l’interprète de « Cry Me a River » et sa famille ont profité de leur nouvel environnement près, enfin, des rivières réelles. Les deux stars, qui se sont mariés en octobre 2012, sont également parents d’un fils de 5 ans Silas.

« Ils ont passé la majorité de leur temps au Montana au cours de l’année dernière », explique l’initié. «Ce fut une belle pause pour eux, avec beaucoup de temps en famille et de s’adapter à la vie avec deux enfants. Ils vont et viennent à Los Angeles s’ils ont des affaires, mais ils ont surtout été au Montana.

Bien que ce soit incontestablement un moment chargé pour le couple, ils sont reconnaissants de profiter de l’air frais et de participer aux activités de plein air avec Silas quand ils le peuvent.