Dans la vie de Darren Morfitt de Coronation Street, loin du feuilleton – de la célébrité hollywoodienne à l’épouse célèbre

Le personnage de NEW CORRIE, Dom Everett, fait déjà des vagues pour ses mauvaises décisions dans la série en tant que père mauvais payeur, mais l’alter ego du feuilleton de Darren Morfitt ne pourrait pas être plus éloigné de sa vraie personnalité.

L’acteur anglais de 49 ans a joué dans divers thrillers tels que Doomsday et Dog Soldiers avant d’arriver sur les lieux des Cobbles.

Son nouveau rôle de Dom lui fait incarner le père absent de la jeune Eliza Woodrow.

Il a déjà montré ses vraies couleurs en essayant de vendre sa fille à grand-père Stu Highway pour 10 000 £.

Bien que ce soit la première fois que Darren joue à Weatherfield, il n’est pas étranger au rôle du méchant.

L’acteur hollywoodien a déjà joué le sergent Colin Brackley dans la première saison de Line of Duty, une émission policière britannique populaire.

Au cours de la série, son personnage a accidentellement tiré sur un homme innocent, devant la femme et le bébé de la victime.

Le policier a alors tenté de dissimuler son erreur en mentant lors de l’enquête.

La star anglaise est également connue pour avoir joué un officier de pont des transports dans Star Wars : Les Derniers Jedi.

Et la femme de Darren est elle-même une actrice bien connue.

Tout en gardant sa vie privée secrète, il est heureux d’exhiber son mariage avec Helen Latham.

Le couple s’est rencontré à l’école de théâtre de Darren en 1995 et a eu un magnifique mariage avec des amis proches et la famille neuf ans plus tard.

Helen est surtout connue pour avoir joué Lucy Milligan dans deux saisons de la série dramatique Footballers’ Wives, ainsi que dans l’émission dérivée Footballers’ Wives: Extra Time.

