Dans la vie de 49 000 Russes au Royaume-Uni – y compris les super riches de Londres qui attendent que Poutine fasse son prochain pas

UNE mutinerie armée en Russie qui a vu des troupes mercenaires s’approcher à moins de 200 km de Moscou pourrait ne pas sembler avoir un impact direct sur Londres – mais d’une certaine manière, elle est plus proche que nous ne le pensons.

Lorsque ces mercenaires du groupe Wagner se sont rebellés, c’était à cause des luttes politiques féroces entre leur chef, Yevgeny Prigozhin, et son rival, le ministre de la Défense Sergei Shoigu.

Le récent coup d’État a été un embarras choquant pour le président Vladimir Poutine Crédit : EPA

Le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a mené une mutinerie armée en Russie qui a vu des troupes mercenaires s’approcher à moins de 125 miles de Moscou Crédit : AP

C’était un embarras choquant pour le président Vladimir Poutine.

Mais alors que les spin-doctorants du Kremlin essaient d’expliquer cela, il n’est pas surprenant que certains d’entre eux nous blâment.

La Grande-Bretagne et la Russie entretiennent une relation longue et complexe.

Le tsar Ivan le Terrible meurtrier du XVIe siècle a même offert sa main à la reine Elizabeth I en mariage.

Pas étonnant que la « reine vierge » n’ait pas accepté, mais depuis, nous avons été parfois ennemis, parfois alliés – et nous n’avons jamais quitté le radar de la Russie.

D’un côté, les Russes sont fans de tout ce qui est britannique.

À l’époque soviétique, lorsque la plupart des livres étrangers étaient interdits, il existait même un marché souterrain pour les mystères d’Agatha Christie et les thrillers de Dick Francis.

Aujourd’hui, nous sommes toujours perçus comme un champion du droit et de la justice.

D’autre part, les Russes nous voient aussi comme leur ennemi le plus subtil.

Comme me l’a dit une personnalité proche du Kremlin : « Les Américains ont du muscle, mais les Britanniques ont du cerveau.

Déjà, alors, il y a des affirmations selon lesquelles nous avons encouragé Prigozhin ou même organisé une attaque au missile sur ses troupes vendredi pour provoquer la mutinerie.

Absurde, bien sûr, mais marque du désespoir des propagandistes de Poutine et aussi de l’importance de Londres là-bas.

« Le babillard a presque fondu »

Une question doit être de savoir comment la crise actuelle affectera Londres.

Le gouvernement examinera évidemment comment cela affecte la politique, mais il y aura également des effets sur la ville qui a gagné le surnom de « Londongrad » pour les grandes quantités d’argent et d’affaires russes qui sont venues ici au fil des ans.

Au cours des dix années jusqu’en 2021, par exemple, le nombre de propriétés britanniques détenues par des Russes a été multiplié par 12, la plupart étant à Londres.

Il y a aussi encore une importante communauté de Russes dans la capitale.

Il y a environ 49 000 ressortissants russes vivant au Royaume-Uni, mais beaucoup d’autres ont depuis abandonné leur passeport russe, et la dernière estimation est qu’il y a 150 000 Russes de souche à Londres seulement.

Cette communauté a suivi avec avidité les nouvelles de Russie.

Alina, qui gère un babillard électronique pour les Russes vivant à Londres, organisant généralement des discussions sur les endroits où acheter du véritable caviar importé et des boulettes surgelées, a déclaré: «Le week-end dernier, il a presque fondu. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait.

Des publications sur les réseaux sociaux montrant des troupes de Wagner contrôlant la ville de Rostov-sur-le-Don ou se dirigeant vers l’autoroute vers Moscou circulaient, et des rumeurs sur la chute du gouvernement ou la fuite de Poutine de Moscou (cette dernière s’est avérée vraie) étaient discutées dans le premières heures.

Tout le monde semble s’accorder à dire que même si Poutine a traversé cette crise, il est maintenant plus faible que jamais.

La plupart de ses troupes ne voulaient pas le protéger, et après avoir d’abord qualifié Prigozhin de « traître » qui avait poignardé la patrie dans le dos, il a ensuite dû lui accorder un pardon et une fuite hors du pays.

Pour certains Russes de « Londongrad », c’est une bonne nouvelle.

Ils attendent le jour où ils pourront rentrer chez eux en toute sécurité.

Pour d’autres, c’est un souci.

L’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, tente de vendre son manoir de 150 millions de livres sterling dans les jardins du palais de Kensington Crédit : Getty

Le club de football de Chelsea a été acheté par Abramovich pour 140 millions de livres sterling en 2003 Crédit : Getty – Contributeur

Ils vivent peut-être en Grande-Bretagne, mais leurs entreprises sont toujours en Russie et ils dépendent toujours de la faveur de Poutine.

Ainsi, même si personne ne retourne en Russie pour le moment, tout le monde surveille attentivement ce qui se passe.

Avant que Poutine n’annexe la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et que la Grande-Bretagne ne commence à imposer des sanctions à quiconque lui était lié, Londres était un terrain de jeu pour les Russes les plus riches, les oligarques.

Ces jours sont largement révolus.

Le gouvernement a imposé des sanctions à plus de 1 200 Russes et gelé les actifs qu’ils possèdent pour une valeur de 18 milliards de livres sterling.

Ensemble, cela vaut plus que l’ensemble du domaine de la Couronne.

Mais cela ne représente encore qu’une partie des 27 milliards de livres sterling que les Russes auraient investis en Grande-Bretagne au plus fort.

Avec de plus en plus d’entre eux faisant l’objet de sanctions, il n’est pas étonnant que la plupart des oligarques se soient dirigés vers des endroits comme Dubaï, même si une grande partie de leur argent passe toujours par la City de Londres.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de propriétés vides et haut de gamme à Londres dont les propriétaires ne peuvent pas retourner en Grande-Bretagne ou bien celles qui ont été gelées par les sanctions.

L’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, tente de vendre son manoir de 150 millions de livres sterling de 15 chambres dans les jardins du palais de Kensington et son penthouse de trois étages de 22 millions de livres sterling sur le front de mer de Chelsea.

Bien que la rumeur parle d’un certain intérêt de la part d’un milliardaire chinois, il ne semble pas qu’ils soient rapidement vendus.

Pendant ce temps, malgré le fait que le milliardaire du phosphate Andrey Guryev soit sous sanctions, il possède toujours Witanhurst à Highgate, au nord de Londres.

Il s’agit de la deuxième plus grande maison de Londres après Buckingham Palace, d’une valeur de plus de 350 millions de livres sterling.

Les agents immobiliers qui s’occupent de ce type de biens se plaignent que le marché est toujours déprimé.

Mais il est difficile de ressentir de la sympathie envers un secteur qui a été maintenu à flot par des milliards d’argent sale russe.

Les écoles privées d’élite qui accueillaient les enfants de riches Russes ont également connu une baisse de leurs activités.

L’année dernière, il y avait plus de 2 300 écoles payantes et il a été dit qu’elles subiraient un coup potentiel de 31,5 millions de livres sterling si tous les Russes étaient expulsés.

« Bon pour cacher d’où vient l’argent »

Mais si la plupart des oligarques sont partis, il reste les « minigarques », non pas des milliardaires mais de simples millionnaires.

Il y en a encore beaucoup plus ici : l’année dernière, il y avait environ 1 895 propriétés appartenant à des Russes rien qu’à Londres.

Ce qui est intéressant, c’est que ces personnes sont plus susceptibles de ne pas avoir coupé leurs liens avec la Russie et ont souvent encore plus de sympathie pour Poutine.

Ils sont cependant moins connus et travaillent souvent dur pour rester sous le radar.

Un analyste de la National Crime Agency qui les suit a grommelé : « Ils sont sacrément doués pour cacher d’où vient leur argent et où il va. »

Beaucoup de ces personnes couvrent leurs paris. Ils sont heureux de profiter de la qualité de vie à Londres mais souhaitent toujours maintenir leurs liens avec le régime de Poutine.

Parfois, bien sûr, cela signifie qu’ils doivent prouver cette loyauté.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la tentative de coup d’État de Wagner était un « coup de poignard dans le dos » et que Yevgeny Prigozhin avait trahi la Russie Crédit : AFP

Autrefois l’homme le plus riche de Russie, Mikhail Khodorkovsky a osé critiquer la corruption sous Poutine Crédit : Alamy

L’analyste de la National Crime Agency m’a dit : « On peut toujours s’attendre à ce qu’ils envoient de l’argent à des personnes ou à des groupes que le Kremlin aimerait financer.

Bien qu’il ne s’agisse pas des principaux partis politiques, il a suggéré que cela pourrait inclure « des groupes marginaux et radicaux – quiconque provoquant le chaos ».

Et puis il y a les Russes qui sont à Londres parce qu’ils ont dû fuir la dictature de Poutine.

La Grande-Bretagne a une longue et fière histoire d’asile pour les Russes fuyant le terrorisme, des 15 000 « Russes blancs » qui ont fui la révolution bolchevique de 1917 aux réfugiés politiques d’aujourd’hui.

Certains ont créé la Société démocratique russe, une organisation d’émigrés engagés dans la résistance à Poutine et la collecte de fonds pour l’aide humanitaire à l’Ukraine.

Encore plus ambitieux est l’homme d’affaires exilé et désormais figure de l’opposition Mikhail Khodorkovsky.

Autrefois l’homme le plus riche de Russie, lorsqu’il a osé critiquer la corruption sous Poutine, il a été arrêté et sa société reprise.

Il a passé dix ans dans des camps de travail et depuis Londres, il finance désormais l’activisme anti-Poutine.

Après la mutinerie de Prigozhin, il a appelé à renverser Poutine par un soulèvement armé, avertissant que si les démocrates ne pouvaient pas prendre le pouvoir, ce seraient des ultra-nationalistes violents.

Cependant, alors que l’emprise de Poutine sur le pouvoir semble de plus en plus fragile, certains riches Russes tentent à nouveau de s’en sortir.

Coupant leurs liens avec le régime, laissant même derrière eux biens et commerces, ils partent pour Londres.

Contrairement aux anciens oligarques, ils n’essaient pas d’être tape-à-l’œil mais plutôt de faire profil bas.

Ils savent que ce n’est pas le bon moment pour être un Russe à l’étranger – et ne veulent pas non plus attirer l’attention des espions et des voyous de Poutine.

Mais ils reviennent, et cette fois ils viennent moins pour les opportunités de blanchir leur argent sale dans la City mais parce que la Grande-Bretagne et Londres représentent quelque chose.

Comme l’a déclaré un avocat qui a aidé l’un d’entre eux à créer une nouvelle société à Londres : « Ils ont le sentiment que le Royaume-Uni est cet endroit qui a une grande tradition d’équité et de liberté. Ils ont l’argent pour aller n’importe où – New York, Paris, n’importe où. Mais ils choisissent Londres.

La crise en Russie peut sembler très lointaine.

Mais toutes les pressions et divisions que nous voyons à Moscou, des oligarques flattant Poutine pour garder leur richesse mal acquise aux braves manifestants défiant toujours sa dictature, se jouent également à Londres.

Mark Galeotti est l’auteur de Nous devons parler de Poutine.

Le tsar Ivan le Terrible meurtrier du XVIe siècle a offert sa main à la reine Elizabeth I en mariage Crédit : Getty – Contributeur