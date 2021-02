Dans la vie avec Radfords et leurs 22 enfants alors que la plus grande famille britannique s’attaque au verrouillage

Pour beaucoup d’entre nous, la vie de verrouillage a tourné autour de la nourriture, qu’il s’agisse de planifier le prochain repas, d’essayer de ne pas ouvrir le moule à biscuits ou des gémissements quasi constants de «Muuuuum, j’ai faim» des enfants scolarisés à domicile.

Pensez donc à la plus grande famille britannique.

Avec des dizaines de bouches affamées à nourrir, il n’est pas étonnant que les Radford – qui ont 22 enfants presque inimaginables – ont vu leurs factures de nourriture monter en flèche de plus de 100 £ par semaine.

En moyenne, la famille consomme 16 pintes de lait et quatre miches de pain par jour, ainsi que 24 rouleaux de papier toilette, trois tubes de dentifrice et 80 yaourts par semaine.

Et s’ils décident de servir des saucisses pour le dîner, ils doivent en mettre 56 sous le gril.

Une famille mexicaine, quant à elle, leur coûtera 5 kg de poulet, 1 kg de fromage et quatre paquets de tortillas.







Les parents Sue, 45 ans, et Noel, 50 ans, admettent que la dernière année a été à la fois chaotique et difficile – même sans leurs enfants aînés Chris, 31 ans, et Sophie, 27 ans, sous leur toit.

«Vous avez l’impression de devenir un peu folle parce qu’il y en a tellement dans la maison», explique Sue.

«Le temps a été horrible ces derniers temps, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas vous échapper non plus, car il n’y a pas d’endroit tranquille à la maison!

Vous pouvez imaginer que le silence est une denrée rare dans une maison remplie de maman, papa et enfants Chloé, 25 ans, Jack, 23 ans, Daniel, 21 ans, Luke, 20 ans, Millie, 19 ans, Katie, 18 ans, James, 17 ans, Ellie, 15 ans, Aimee, 14 ans, Josh, 13 ans, Max, 12 ans, Tillie, 10 ans, Oscar, neuf ans, Casper, huit ans, Hallie, cinq ans, Phoebe, quatre ans, Archie, trois ans, Bonnie, deux ans et Heidie, 10 mois.

Le 17e fils du couple, Alfie, est malheureusement mort-né en 2014.

L’argent doit lui aussi être rare? «Notre facture alimentaire a presque doublé car les enfants mangent constamment», dit Sue.







«Nous dépensons généralement environ 300 £, mais en période de verrouillage, nous dépensons maintenant 400 £ par semaine en nourriture – parfois plus. »

Noel dirige une entreprise de tarte prospère et emploie sa fille, Chloé, pour l’aider – en fournissant les fonds indispensables pour payer les coûts exorbitants de la grande famille.

«J’ai eu du mal à acheter toute la nourriture avec des gens qui pensent que nous sommes gourmands», ajoute Sue.

«Ils pensent que vous stockez. Nous n’avons jamais fait cela une seule fois.

La famille est maintenant sur le point de partager sa vie pendant le verrouillage dans une série fly-on-the-wall pour Channel 5.

Comme des millions d’autres parents, les épreuves et les tribulations de l’enseignement à domicile ont été un défi.

Assis les six enfants en âge de fréquenter l’école secondaire autour de la table de la salle à manger de 14 places et les cinq de l’école primaire dans la cuisine de la maison familiale de 10 chambres à Morecambe, Lancs, n’est pas toujours facile.







Sue rit: «Nous avons Heidie, qui a 10 mois, et pas mal de tout-petits, donc je vais dans tellement de directions différentes quand les enfants demandent: ‘Qu’est-ce que c’est, maman?’

«Essayer de s’occuper d’eux a été difficile. J’ai eu envie de dire: ‘Alexa, peux-tu scolariser les enfants à la maison?!’ Nous avons également dû acheter à James, Ellie, Aimee, Katie et Josh un iPad chacun. Le 8 mars ne peut pas arriver assez tôt. »

Sue admet volontiers qu’il est difficile de garder un œil sur tout le monde, et dit: «Nous avons eu deux fois l’incident de la coupe de cheveux où les petits se sont mis la main sur les ciseaux et ont commencé à se couper les cheveux.

«J’ai caché les ciseaux, mais Chloé en avait une paire qu’elle gardait dans sa trousse de maquillage et que je ne connaissais pas et les enfants les ont retrouvées et l’ont refaite.

« Si nous utilisons des peintures et que je ne les range pas assez rapidement, Archie s’enfuira avec une et dessinera sur les murs. »

Alors, comment essaie-t-elle de les discipliner? «Je dois admettre que je n’aime pas être constamment en train de crier après les enfants», répond Sue. «Je ne suis pas ce genre de parent et j’ai tendance à laisser passer beaucoup de choses au-dessus de nos têtes.







Alors que le couple – qui s’est marié en 1993 – lève le voile sur leur vie extraordinaire, je me retrouve, en tant que maman de deux enfants, totalement émerveillée par eux.

Même faire une promenade en famille est comme une opération militaire. «Il nous a fallu près d’une heure dimanche juste pour sortir», explique Noel.

«Vous mettez des chaussures sur un si grand nombre, puis vous les mettez dans la voiture, puis vous revenez en chercher d’autres. Ensuite, ceux qui sont dans la voiture décident qu’ils ont besoin de quelque chose et sortent!

Mais la lutte pour sortir de la maison n’est pas un problème pour Sue et Noel, qui ne l’auraient pas autrement. Sue déclare: «Nous sommes définitivement plus proches en tant que famille grâce au verrouillage.»







L’arrivée de leur plus jeune fille, Heidie, en avril dernier a été très spéciale. «C’était plus difficile d’avoir Heidie lors du premier verrouillage», explique Sue.

«Mais j’ai de la chance car je peux la partager avec nos enfants. Pour les nouveaux parents, c’est vraiment difficile.

La famille n’a cependant pas pu échapper au coronavirus. Ils ont été forcés de s’auto-isoler avant Noël lorsque Noel a été testé positif.

«J’avais un peu de toux thoracique et j’ai perdu mon odorat», explique-t-il.

«Daniel a également été testé positif, et Aimee avait les mêmes symptômes que moi, mais a été testée négative.»







Vous vous demandez si Sue, qui est incroyablement philosophique sur les pressions quotidiennes, s’est retrouvée à compter les heures jusqu’à l’heure du vin, comme beaucoup d’autres mamans en Grande-Bretagne.

«C’est agréable de se détendre après une journée bien remplie, mais pour être honnête, je ne m’assois pas avant 21 heures», admet-elle.

En effet, après le dîner de famille à 18h, Sue reprend les travaux ménagers avant de s’attaquer à des montagnes de linge – jusqu’à quatre brassées par jour – dans la machine de taille industrielle de 18 kg de la famille. Ensuite, il y a la petite question d’essayer de mettre les enfants au lit.

«Nous avons trouvé l’heure du coucher beaucoup plus difficile dans le verrouillage», dit Sue. «Ils ont beaucoup plus d’énergie et ils ne veulent pas se coucher.»







Mais rester à la maison a ses avantages – tous les enfants ont apprécié leur propre fête d’anniversaire.

Sue et Noel sont vraiment chaleureux et sympathiques et insistent sur le fait qu’ils ne sont «que vos parents ordinaires». Mais la question à un million de livres est maintenant est-ce que le couple envisage un 23e?

«Non, nous n’en avons plus», répond Sue. « Certainement pas à 100%. »

Quant à l’avenir, le couple dit qu’il aimerait voyager un jour.

«Nous voulons acheter un camping-car et y aller», dit Sue. «C’est le rêve», ajoute Noel.

Si un couple mérite du repos, Sue et Noel Radford le font certainement …

* 22 Kids and Counting commence ce lundi à 21h sur Channel 5.