Dans la vie amoureuse troublée de la star de Corrie Street, Alison King – de la séparation du confinement à l’amant de toyboy et aux fiançailles rompues

Jetez un œil à la vie amoureuse troublée de la star de Coronation Street, Alison King – de la séparation du confinement à l’amant de Toyboy et aux fiançailles rompues – nous avons tout.

L’actrice est l’une des préférées des fans de Coronation Street depuis 2006, date à laquelle elle est apparue pour la première fois dans le rôle de Carla Connor.

Alison King est un membre de longue date du casting depuis 2006, lorsqu’elle est apparue dans le rôle de Carla Connor.[/caption] Rex

Elle a eu des intrigues époustouflantes au cours des 17 années précédentes, comme devenir victime du meurtrier en série Stephen Reid, être kidnappée, avoir un amant qui l’a violée, lutter contre l’alcoolisme, avoir une liaison et bien plus encore.

On peut dire sans se tromper qu’il n’y a jamais eu de moment d’ennui avec ce personnage.

Alison, en revanche, mène une vie plus discrète, plus confortable et normale que Carla on the Cobbles.

Mais on dit qu’il n’y a jamais de soleil sans pluie, n’est-ce pas ?

La femme de 50 ans est sortie avec une poignée de ses co-stars du feuilleton, certaines plus jeunes, d’autres plus âgées, et a même failli marcher dans l’allée avant d’annuler.

Alors commençons par le début, jusqu’à l’époque où Alison avait 18 ans et qu’elle travaillait dans une cabane de surf.

Peu de temps après, elle a travaillé comme infirmière dentaire pendant quatre ans avant d’étudier à la North Cheshire Theatre School à l’âge de 22 ans.

Quelques années plus tard, Alison a commencé à se frayer un chemin dans le monde du showbiz, en devenant mannequin à la fin des années 1990, et en étant même le visage de la bière Boddington et en apparaissant dans plusieurs publicités de Daz.

Elle a eu sa première grande chance d’actrice lorsqu’elle a été choisie pour Brookside, le feuilleton de Channel 4 qui est maintenant de retour après 20 ans, en tant qu’employée d’un salon de coiffure.

Mais l’un de ses rôles les plus célèbres était celui de Lynda Block dans l’équipe Dream de Sky One – c’est ici qu’elle a rencontré l’un de ses amants, sa co-star Jim Alexander, avec qui elle s’est ensuite fiancée, mais cela n’a pas pris fin.

Nous ne pouvons pas oublier quand elle a joué Mme Fanshaw dans Coronation Street en 2004.

Alison a joué un personnage unique qui a séduit le personnage de Ryan Thomas, Jason Grimshaw. Comment pourrions-nous oublier cette scène digne de grincer des dents ?

Peu de temps après, elle s’est vu confier le rôle permanent de Carl Connor et elle l’a officiellement rejoint en 2006.

Hors caméra, l’actrice était auparavant fiancée à Adam Huckett qui travaillait comme technicien du son sur le feuilleton ITV, et elle partage avec lui sa fille Daisy, 14 ans.

Le couple s’est séparé en 2016 et n’a jamais réussi à se rendre dans l’allée.

Alison a ensuite épousé Philip Middlemiss, co-vedette de Corrie, qui jouait Des Barnes, après une relation de cinq ans.

Alison a été aperçue en novembre 2018 avec un nouvel « homme mystérieux », qu’elle a finalement identifié comme étant David Stuckley, un expert en informatique de neuf ans son cadet. Un an plus tard, ils annoncent leurs fiançailles dans OK ! revue.

Il a ensuite été rapporté en mai 2022 que le couple s’était séparé après s’être « séparé » pendant le verrouillage.

La star serait désormais célibataire et profiterait de la vie.

Cela survient après que l’ex-fiancé d’Alison a révélé qu’il attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie après leur séparation plus tôt cette année en mai.

La star de Coronation Street, 50 ans, s’est séparée de son toyboy David Stuckey, 41 ans, il y a à peine 12 mois.

Alison est sortie avec une poignée de ses co-stars du feuilleton[/caption]