Dans la vie amoureuse de Kevin McCloud – de sa séparation avec sa femme depuis 23 ans jusqu’à son mariage secret et ses quatre enfants

Jetez un œil à la vie personnelle de la star de Channel 4, Kevin McCloud.

Le designer préféré des fans, présentateur de télévision et père de quatre enfants, âgé de 64 ans, aurait été marié deux fois – bien que son deuxième mariage soit quelque peu secret.

Jetez un œil à la vie amoureuse de Kevin McCloud – d'une séparation difficile à un mariage secret et à quatre enfants

Kevin McCloud s'est remarié en secret cinq ans après s'être séparé de sa femme de 23 ans

Kevin est devenu un nom connu après avoir commencé à animer Grand Designs dans les années 1990. L’émission de rénovation et de design de Channel 4 est restée une constante à la télévision depuis près d’un quart de siècle.

Il a récemment déclaré à Metro.co.uk qu’il était « étonné » que le spectacle continue.

« Quand nous avons fait la première série, le producteur John Silver et moi nous sommes regardés et nous nous sommes demandés si nous allions être remis en service et si nous le faisions, où trouverions-nous les projets parce que nous pensions sûrement avoir tout couvert… après six épisodes, » Kévin a continué.

« Maintenant, nous avons pour politique de ne pas nous répéter, ce qui rend un peu plus difficile la recherche de projets, mais ils arrivent et c’est génial parce que nous pouvons choisir des choses qui nous plaisent et qui restent exemplaires », a-t-il ajouté.

Mais même si la carrière de Kevin est restée fluide, avec une nouvelle saison de Grand Designs actuellement diffusée, sa vie amoureuse a été pleine de hauts et de bas.

La star de la télévision a quatre enfants, apparemment issus de trois relations différentes, a subi une rupture de mariage publique et s’est à nouveau mariée en secret.

Bien que certains de ces événements aient été rapportés dans les médias, Kevin n’aime pas trop divulguer sa vie personnelle dans des interviews ou sur les réseaux sociaux.

« Plus vous mettez votre vie privée dans le domaine public, plus votre vie privée devient réduite », a-t-il déclaré au Daily Mail en 2010, avant d’ajouter : « Il est important de conserver un peu de mystique. »

Kevin l’a certainement fait au fil des années, mais il reste encore beaucoup à savoir sur sa vie amoureuse complexe.

Kevin McCloud était marié à Suzanna McCloud depuis 23 ans

La première épouse de Kevin et mère de deux de ses enfants est Suzanna McCloud, plus connue sous le nom de Zani.

Zani est un architecte d’intérieur que McCloud a rencontré avant sa renommée sur Channel 4. Ils se sont mariés en 1996.

L’ancien couple partage deux enfants adultes; Milo et Elsie. Ils partageaient une ferme vieille de 500 ans près de Bruton dans le Somerset, où ils élevaient leurs enfants.

De l’extérieur, cela ressemblait à une vie parfaite, mais cette image s’est effondrée lorsque Kevin a annoncé leur séparation en décembre 2019 après avoir été marié pendant 23 ans.

Un porte-parole de Kevin a déclaré : « Je peux confirmer que, malheureusement, Kevin et Suzanna se sont séparés. Nous ne ferons aucun autre commentaire. »

Selon le Daily Mail, Kevin a pris ses affaires et a quitté la maison familiale, laissant Suzanna le cœur brisé.

L’un des amis de Suzanna a déclaré à la publication : « Zani est absolument dévasté. Un jour, elle est revenue à la maison et a découvert que Kevin avait pris ses affaires et était parti.

Kevin avait précédemment admis qu’il était très difficile à vivre, affirmant qu’il était « terriblement exigeant » et qu’il aimait « la symétrie et la propreté, mais ma maison est aussi chaotique que celle de n’importe quelle autre famille ».

Kevin McCloud s’est remarié en secret

Cinq ans après sa séparation d’avec Zani, Kevin s’est remarié. Le Daily Mail a rapporté qu’il s’était marié avec la femme d’affaires Jenny Jones lors d’une cérémonie de mariage secrète à l’automne 2022.

Ils ont rendu public leur relation un an plus tôt après qu’un porte-parole de Kevin ait confirmé que son divorce était officiel.

L’un des amis de Kevin a confirmé le mariage secret et a révélé en novembre : « Ils reviennent tout juste de [their] voyage de noces. »

On sait peu de choses sur la nouvelle épouse de Kevin, car le couple est notoirement privé. On pense qu’elle est une femme d’affaires britannique, même si l’on ne sait pas exactement dans quelle entreprise ou secteur elle est impliquée.

Qui sont les enfants de Kevin : Hugo, Grace, Milo et Elsie ?

Kevin McCloud a quatre enfants, qui sont tous maintenant adultes. Il partage son fils Milo et sa fille Elsie avec son ex-femme Zani, tandis qu’il a un autre fils et une autre fille, Hugo et Grace, issus de deux relations antérieures.

Kevin a révélé publiquement très peu d’informations sur ses enfants, mais Hello a rapporté que Milo est né en 1997. Il a développé un vif intérêt pour le ski et faisait partie de l’équipe de développement alpine U21 d’Angleterre, selon le média.

Maintenant, c’est plutôt un passe-temps, selon sa bio X (anciennement Twitter) qui dit « British Ski Racer in the free time ». Il est aujourd’hui co-fondateur d’une société de marketing et de publicité, Paradox UK.

Pendant ce temps, Hugo travaille comme architecte comme son père. Il a collaboré avec sa sœur Grace sur The Modern House, qui a retracé leur parcours alors qu’ils construisaient une maison avec terrasse au sud-est de Londres. Grace est désormais rédactrice de contenu senior à l’agence immobilière Inigo.

D’après les réseaux sociaux de Grace, il semble que les quatre frères et sœurs entretiennent des liens étroits. Lors d’une célébration tardive de la Journée nationale des frères et sœurs, elle a publié une jolie photo du quatuor de leur enfance sur Instagram avec la légende : « Mes frères et sœurs sont si merveilleux même quand ce n’est plus la Journée nationale des frères et sœurs. »

Les enfants de Kevin ont un lien étroit