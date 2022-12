Dans la vallée de l’Hudson et les Catskills, les vétérans du rock recommencent

Avec M. Stone, elle a fondé Basilica Hudson en 2010. L’espace d’arts et de performances, situé dans une ancienne fonderie de roues de chemin de fer, accueille à la fois des festivals de musique internationaux et des événements locaux. Une école primaire récupérée, construite vers 1901 et à proximité du campus net zéro de Basilica, sert désormais de pièce maîtresse, de centre d’innovation en design et de centre multimédia pour l’intérêt du couple pour le design écologique. La basilique est également devenue l’un des lieux de mariage les plus populaires de la vallée de l’Hudson, ce qui, comme le dit Mme Auf der Maur, “n’était pas dans notre plan initial, mais paie totalement nos rêves sauvages et puristes d’arts et de culture”.

Ancienne icône grunge du groupe de Courtney Love à l’époque dangereuse des années 90, Mme Auf der Maur n’est que l’une des nombreuses musiciennes qui ont déménagé dans la vallée de l’Hudson et les Catskills pour recommencer, d’une manière ou d’une autre. Certains ont mis leur carrière musicale entre parenthèses. D’autres ont continué à enregistrer et à tourner, tout en se consacrant à des activités complètement nouvelles. Mais les artistes de la région composent une affiche de festival de rêve pour la génération Lollapalooza, qui se souvient des vinyles, des cassettes, des CD et de l’époque où MTV diffusait encore des vidéoclips presque toute la journée.