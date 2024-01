Dans la tête du concepteur du parcours de cross-country olympique de Paris

Le concepteur du parcours de cross-country des Jeux olympiques de Paris 2024, Pierre Le Goupil, a partagé de nouvelles pépites sur ce que les fans et les coureurs peuvent attendre de la piste de Versailles cet été.

Pierre a été interviewé par Laurent Bousquet, co-responsable du concours complet de Paris 2024, lors du séminaire de concours complet de la FEI, le 20 janvier. Il a décrit son processus de réflexion derrière la conception de la piste olympique, la manière dont il a travaillé avec l’ensemble de l’équipe sportive et de Versailles Park, ainsi que sa vision globale consistant à présenter les meilleures images du sport tout en testant les meilleurs au monde.

“Concevoir à Versailles, comme partout, c’est avant tout raconter une histoire. Nous devons parler au public”, a déclaré Pierre, ajoutant qu’il y aura une bonne proportion de clôtures naturelles, utilisant les ondulations du sol, pour tester les compétences des cavaliers “dans une compétition spectaculaire mais juste ».

“Sur le plan sportif, cela doit être suffisamment difficile et une véritable question de quatre étoiles pour tester les meilleurs et désigner les leaders, avec encore de bonnes chances pour tout le monde de terminer. Pour y parvenir, la première chose à considérer est une bonne fluidité du cours.

« La spécificité de notre terrain de jeu à Versailles, c’est que nous sommes dans un bois public typiquement français ; pour ceux qui connaissent l’endroit, ils savent qu’il regorge de tracés géométriques, de cols et d’avenues avec le Grand Canal au milieu.

« C’est donc un contexte très particulier si l’on compare avec la plupart des sites auxquels les concepteurs de parcours sont habitués, pensez à Le Pin, Burghley, Pratoni, Lexington, etc., où le terrain naturel ouvert et vallonné rend le travail très particulier. différent.

« Heureusement, nous avons obtenu le droit d’utiliser un peu les sous-bois et les reliefs (pentes et berges), et à certains endroits de créer ce qu’il faut pour que ce soit très spectaculaire.

H&H a déjà couvert les tests des pontons sur le Grand Canal, sur lesquels les chevaux galoperont, ainsi que la manière dont les enseignements tirés du site olympique de Londres 2012 à Greenwich (également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) sont appliqués à Versailles.

Pierre utilise l’imagerie 3D pour donner vie à ses idées, ce qui s’est avéré un « outil déterminant » dans ses communications et sa collaboration avec Versailles et l’ensemble de l’équipe. Il a expliqué que cela a permis aux personnes concernées de visualiser clairement ce qu’il suggérait, ce qui a été crucial pour obtenir le feu vert et faire de ses projets pour le paysage protégé une réalité.

La sécurité et le bien-être sont primordiaux, avec une technologie frangible utilisée. Une planification sérieuse a également été prise en compte dans la possibilité de températures élevées et de beaucoup de pluie – ou les deux. La piste utilise des « arbres magnifiques », le parcours est donc principalement à l’ombre et des travaux de terrassement ont été entrepris pour éviter que le terrain ne devienne trop profond.

En ce qui concerne le parcours lui-même, les adeptes peuvent s’attendre à voir une multitude d’options aux épreuves combinées.

« Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire d’utiliser des itinéraires directs plutôt que des itinéraires lents, mais plutôt des questions à choix multiples », a expliqué Pierre.

Il a ajouté que cela signifierait que les coureurs devront faire des choix et anticiper des situations inattendues, ce qui correspond à son objectif de susciter l’intérêt.

“Cela fait partie de l’histoire que nous racontons : quelle option vont-ils prendre ?” il a dit.

« Cela a été un grand honneur et il reste encore beaucoup à faire. C’est une vitrine particulière qui nous donne une opportunité extraordinaire de montrer notre sport à son meilleur et heureusement, l’équipe qui m’entoure est forte et contribuera à y parvenir.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Le magazine Horse & Hound, paru tous les jeudis, regorge de toutes les dernières nouvelles et reportages, ainsi que d’interviews, d’émissions spéciales, de nostalgie, de conseils vétérinaires et d’entraînement. Découvrez comment vous pouvez profiter du magazine livré à votre porte chaque semaine, ainsi que des options pour mettre à niveau votre abonnement pour accéder à notre service en ligne qui vous apporte les dernières nouvelles et rapports ainsi que d’autres avantages.