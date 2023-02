Dans la Syrie dévastée par le tremblement de terre, une attente désespérée pour une aide qui n’est jamais venue

Dans cette poche oubliée du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles, il n’y avait pas de secouristes internationaux pour les sauver. Aucune cargaison d’aide n’a apporté d’analgésiques aux survivants lorsque les stocks se sont épuisés. À seulement six miles de là, de l’autre côté de la frontière turque, des milliers de tonnes de secours ont afflué ; des équipes de soutien venues d’aussi loin que Taïwan ont répondu à l’appel à l’aide du gouvernement turc. Mais la Syrie, divisée contre elle-même et isolée d’une grande partie du monde, a été laissée seule pour recoller les morceaux, comme elle l’a fait à maintes reprises au cours de plus d’une décennie de guerre et de dislocation.

JINDERIS, Syrie – Il a fallu quatre jours et quatre nuits après le tremblement de terre pour que les décombres se taisent ici. Les voix les plus fortes appartenaient aux femmes, ont déclaré des habitants. Séparés de leurs enfants, ou luttant pour les sauver, ils ont crié jusqu’à ce que leurs poumons lâchent.

Lors d’une rare visite dans cette enclave syrienne, contrôlée par des groupes armés soutenus par la Turquie, le Washington Post a trouvé des communautés saisies par le choc et la confusion, et très seules. À Jinderis, des pères veillaient sur les restes de leurs maisons et racontaient qu’ils se réveillaient pour trouver leurs femmes et leurs enfants morts. Alors que d’énormes excavatrices fouillaient les décombres à la recherche d’un garçon de 13 ans, un homme a demandé aux journalistes de l’aider à contacter les Nations Unies pour obtenir de l’aide. “Peut-être qu’ils ne savent pas ce qui s’est passé à Jinderis”, a-t-il dit. “Personne ne pouvait voir ça et ne pas venir ici.”